Les tentations des conservateurs canadiens

La destitution d’Erin O’Toole comme chef du Parti conservateur du Canada a donné lieu à de multiples interprétations. Évidemment, les changements de cap d’Erin O’Toole ont créé de l’insatisfaction et de l’incompréhension au sein du camp conservateur. Néanmoins, réduire cette humiliante éviction à son piètre style de gestion et de communication ainsi qu’à ses volte-face ne prendrait pas l’exacte mesure de ce qui secoue la famille de droite canadienne.

À mon sens, il faut élargir la focale analytique pour comprendre ce qui est en jeu derrière cette éviction. Plus particulièrement, il existe trois tentations qui travaillent les conservateurs, et ce, au moins depuis l’élection fédérale de 2019. Or, les résultats de l’élection de 2021 n’ont rien fait pour les calmer, et le surplace électoral conservateur lors de la dernière élection semble même les avoir relancées, voire exacerbées.

La première, c’est celle du repli régionaliste. Les tenants de ce courant pensent que la prise de pouvoir est définitivement bloquée par l’élite laurentienne, celle qui habite au cœur du pays, soit l’axe Toronto-Montréal. La prise du pouvoir semblant impossible ou si lointaine, on se demande alors s’il ne faut pas se contenter de défendre les provinces de l’Ouest de « l’assaut » libéral qui « attaque » avec ses politiques environnementales le secteur énergétique. Pour paraphraser Yvon Deschamps, « Ottawa, qu’ossa donne ? ». C’est pourquoi il faudrait plutôt se lancer dans une sorte de guerre de tranchées idéologique entre l’Ouest et l’Est. C’est ce sentiment qui a donné naissance au mouvement Wexit, transformé en Maverick Party. Certes, le parti a connu de faibles scores électoraux en 2021, mais l’insatisfaction n’a pas disparu pour autant.

Mais d’autres pensent, c’est la deuxième tentation, qu’il est nécessaire de se replier sur des enjeux idéologiques liés au conservatisme social et religieux. Pour les tenants de ce courant, on veut un parti qui ne craint pas de soulever des enjeux qui leur sont chers, à défaut d’être populaires, que ce soit à propos de l’avortement ou d’autres questions de la même eau. Les succès pour ce courant sont rarement au rendez-vous, mais des fidèles zélés, ces députés que l’on trouve notamment du côté de la Saskatchewan mais aussi de l’Ontario, n’entendent pas baisser les bras pour défendre leur cause. Il faudra voir d’ailleurs s’ils se mobiliseront autour de certaines candidatures dans la course à la direction à venir, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, en 2017, avec Andrew Scheer et, en 2020, autour de Derek Sloan et de Leslyn Lewis.

Enfin, la troisième tentation, celle qui semble la plus forte pour le moment, c’est celle du populisme, qui séduit certains membres du Parti conservateur, dont Pierre Poilièvre. Il ne s’agit pas ici du populisme sous sa forme identitaire, celle du national-populisme qui cible les immigrants, mais plutôt de la forme protestataire, celle qui dénonce l’élite qui n’écoute plus le peuple, celui des citoyens ordinaires et des travailleurs. Elle se révèle notamment dans l’appui offert aux camionneurs vus comme étant les représentants du peuple d’en bas qui expriment leur insatisfaction contre la politique des élites d’en haut. Bien avant la semaine dernière, Poilièvre pianotait sur cette partition de l’élite libérale urbaine en guerre contre les travailleurs. C’était là l’objet de son discours — un modèle dans le genre — dans le débat d’urgence qui avait eu lieu à la suite de la décision de la compagnie Teck Resources de retirer, en 2020, son grand projet Frontier soumis pour évaluation par le gouvernement libéral. Le convoi de camionneurs est venu exacerber cette tentation d’adopter le parler populiste, quelques conservateurs étant franchement désireux de concurrencer Maxime Bernier et son parti sur son propre terrain.

C’est ainsi que la boussole idéologique de la droite canadienne, qui était déjà affolée avant la pandémie, peine encore plus à indiquer la direction à suivre. Face à cela, les députés les plus progressistes du parti, notamment du Québec mais aussi des Maritimes, pourraient se sentir esseulés au sein d’une formation qui paraît, comme bien des fois dans son histoire, en proie aux querelles idéologiques. Le prochain chef, quel qu’il soit, aura donc fort à faire pour arriver à trouver une formule idéologique permettant de canaliser les différentes forces dans une seule direction. Dans le passé, les conservateurs ont souvent dû attendre plus d’une décennie pour effectuer les changements qui les ont ramenés au pouvoir.