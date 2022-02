La crise parallèle de la lutte contre le cancer au Québec

La Société canadienne du cancer vient de publier son rapport annuel. Selon ses statistiques, deux Canadiens sur cinq vont recevoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Un Canadien sur quatre va en mourir. Cela fait du cancer la principale cause de décès au pays.

Pour l’année 2021, on estime que 84 600 personnes seront mortes du cancer. C’est donc dire que trois fois plus de gens meurent de cancer que de la COVID-19. Et pourtant, on ne peut dire que la lutte contre le cancer a reçu la même attention ces derniers mois.

Le 4 février marque la Journée mondiale contre le cancer. Cette année, cette journée porte un caractère particulier. Les retards pris dans la détection et le diagnostic du cancer, en raison de la pandémie, engendreront une augmentation prévue de diagnostics de cancer avancé. Dès maintenant, nos décisions et nos actions seront déterminantes pour la capacité de notre système de santé à faire face à cette crise latente.

Cela dit, nous ne pouvons attendre que la pandémie soit terminée pour nous pencher sur l’avenir des soins contre le cancer et sur le renforcement du réseau de la santé. Certains problèmes sont évidents et devront être corrigés rapidement.

D’abord, en consultant le rapport de la Société canadienne du cancer, c’est avec déception que l’on constate une fois de plus que le Québec se distingue par son absence de participation aux statistiques canadiennes ou par la désuétude des données colligées. En effet, les données québécoises citées dans ce rapport se basent sur le registre des tumeurs du Québec qui date de 2010.

Un Registre québécois du cancer (RQC), complet et à jour, est l’outil de base pour nous permettre d’évaluer nos performances et de cibler des objectifs. Un registre complet des cas de cancer, des résultats des traitements, des taux de survie et des taux de complications est nécessaire pour nous doter d’une stratégie éclairée dans notre lutte contre le cancer.

Ensuite, la gouvernance même de l’oncologie au Québec est à revoir. Contrairement aux plus grands centres universitaires ou hospitaliers du monde, il n’y a pas (ou peu) de départements d’oncologie au Québec. C’est une aberration qui ne s’observe nulle part ailleurs. Cette vision rétrograde limite l’oncologie à une place diluée dans l’organisation des soins. Le Québec a certes son programme de lutte contre le cancer, mais son action est plus symbolique que concrète.

Un retard est constaté aussi dans le virage encore timide vers la médecine personnalisée, qui s’inscrit par la réalisation de tests de biomarqueurs à grande échelle. La recherche en oncologie nous permet de constater que les tumeurs de chaque patient présentent des caractéristiques qui leur sont propres. Une analyse approfondie des biomarqueurs permettrait de cibler des traitements individuellement.

Enfin, le parcours du patient, accompagné de son proche aidant, doit être simplifié et commencer par une intégration du dossier médical, peu importe dans quel milieu le patient est pris en charge. Un dossier électronique unique et complet est essentiel à la réalisation d’objectifs de qualité de soins et de partage des informations à tous les partenaires de soins des patients, y compris les médecins de famille.

La pandémie de la COVID-19 a permis de mettre en lumière comment la mobilisation et la cohésion sont possibles lorsque les priorités sont alignées et partagées par tous les différents acteurs du système de santé.

Le cancer est la première cause de mortalité au Québec : les soins aux patients atteints de cancer et l’appui aux prochains aidants qui les accompagnent doivent être priorisés et recevoir toute l’attention et l’énergie qui leur reviennent.