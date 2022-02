Mégaporcheries et responsabilité ministérielle

Ce n’est pas d’hier, mais depuis les années 1980, que des promoteurs privés ou des institutions publiques, avec la complicité du ministère de l’Environnement, font un pied de nez à l’esprit de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) en évitant d’un poil les seuils qui déclenchent le processus d’évaluation environnementale, lequel exige une étude d’impacts en règle et, si les citoyens le demandent, une évaluation publique par une commission d’enquête du BAPE.

On se souviendra ainsi qu’une entreprise de Varennes avait réduit de quelques tonnes sa production d’éthanol pour éviter la norme de 100 000 tonnes par an qui aurait déclenché le processus. On se rappellera qu’Hydro-Québec a construit dans les Laurentides une ligne de transport de grande envergure, dotée de pylônes destinés à de la haute tension, qui a pourtant évité le couperet du seuil déclencheur des 750 KV parce qu’on y fait transiter une tension inférieure. Si un jour Hydro-Québec décide d’élever la tension à 750 KV sur cette ligne déjà prête, on dira sans doute qu’il n’y aura pas d’impacts additionnels puisque la ligne est déjà construite…

D’autre part, il est arrivé à plusieurs reprises au ministère des Transports de lancer des projets dont l’emprise était de quelques mètres sous le seuil déclencheur du processus d’évaluation. Et durant l’enquête du BAPE sur le développement de l’industrie porcine en 2003, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement avaient admis qu’aucun projet d’établissement porcin de grande taille n’avait été soumis au processus d’évaluation environnementale en 20 ans, tous ayant évité de quelques têtes le seuil normatif des 600 bêtes.

Ces tours de passe-passe destinés à éviter le couperet des normes réglementaires se sont multipliés jusqu’à tout récemment, car le ministre et le gouvernement ne pouvaient, dans l’état du droit, assujettir les projets qui flirtaient avec les seuils normatifs sans les dépasser. Or c’est précisément parce que des projets conçus pour éviter les seuils déclencheurs peuvent néanmoins avoir des impacts majeurs dans leur milieu récepteur et que ces projets sont fort nombreux que l’Assemblée nationale a modifié la LQE en 2017 pour prévoir à son article 31.1.1 que le gouvernement pourra enfin, sur recommandation de son ministre de l’Environnement, assujettir au processus d’évaluation environnementale tout projet aux impacts lourds qui tente de se faire autoriser en frôlant un seuil déclencheur, mais sans le franchir. Ce pouvoir a été confié au ministre lorsque ce dernier « est d’avis que les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient ».

Le cas Saint-Adelphe

Or, ces deux critères sont manifestement présents dans le cas des trois mégaporcheries de 3999 porcs qui ont récemment été autorisées séparément à Saint-Adelphe, en Mauricie, par le ministre Benoît Charette, même s’il s’agit d’une production réelle de 12 000 porcs, à quelques têtes près, dans un territoire très limité (150 mètres de distance entre chacune des trois porcheries).

Aucun fonctionnaire ou ministre ne peut prétendre décemment qu’il ne s’agit pas d’un détournement de l’intention du législateur, puisque le gouvernement a fixé lui-même à 4000 porcs le seuil légal qui définit un projet comme ayant des impacts majeurs sur son milieu. Comment peut-on penser qu’à un ou quatre cochons près, il n’y aura aucun impact important sur l’écosystème local et le milieu social avec un projet de cette envergure. Un ministre fidèle à son serment d’office avait le devoir moral de ne pas limiter le droit des citoyens à la protection de leur environnement, tel que défini à l’article 19 de la LQE, et il devait utiliser le pouvoir discrétionnaire du gouvernement pour lancer le processus d’évaluation par une commission d’enquête indépendante du BAPE, comme dans tous les cas où les préoccupations de la population sont vives, comme à Saint-Adelphe.

La LQE octroie certes au ministre un pouvoir discrétionnaire dans cette matière. Mais il n’a pas droit pour autant au déni devant un projet, non pas de 4000 têtes, mais bien de 12 000 têtes dans un même lieu. Devant l’ampleur des impacts d’une telle production sur son milieu d’insertion, notamment sur les cours d’eau voisins, le refus d’assumer la responsabilité ministérielle est ici si grand et si lourd de conséquences qu’il frise l’accroc à la lettre de la loi elle-même, puisque le législateur a manifestement voulu que les projets aux impacts lourds ne puissent impunément éviter la norme en la frôlant tout simplement.

Il est étonnant que ces nouveaux dossiers surviennent moins de cinq ans après une réforme majeure de la Loi. La prédiction alors faite par les juristes du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) semble se concrétiser. Ils concluaient en effet dans leur mémoire de 2016 que la réforme de la LQE semblait principalement destinée à faciliter le travail des demandeurs d’autorisations environnementales et à réduire de 30 % la charge de travail du ministère, bien plus qu’à répondre aux besoins et exigences des seuls bénéficiaires du droit à l’environnement, soit les citoyens et citoyennes du Québec.