Des parents dans l’école

Le 13 janvier dernier, le gouvernement annonçait les consignes pour la rentrée des classes. On y mentionne que pour faire face à la pénurie d’enseignants envisagée, en « ultime recours » (après les collègues, le personnel de soutien, les étudiants, les autres professionnels et Alloprof), des parents volontaires pourraient « surveiller » en classe. Cette réticence à faire appel aux parents, et encore, du bout des lèvres, peut paraître étonnante quand on sait que les parents s’impliquent dans nos écoles publiques alternatives au Québec depuis près de 50 ans !

Une école publique alternative répond aux mêmes exigences du Programme de formation de l’école québécoise que toute école publique. Ce sont les moyens qui sont pris pour y arriver qui peuvent être différents. Beaucoup d’enseignants d’écoles « régulières » ont des méthodes qui se rapprochent de celles des écoles alternatives. Mais ces dernières entretiennent une vision partagée par l’ensemble du réseau. Principalement, on voit l’éducation de manière globale, dont les savoirs font partie d’un tout qui contribue au développement de l’enfant, au même titre que le volet social ou affectif, par exemple. Et c’est l’enfant qu’on place au cœur de cet apprentissage. On essaie le plus possible, pour ce faire, de suivre son rythme, de le guider.

Des parents coéducateurs

Mais on comprendra qu’à 18, 20, 23 ou plus élèves par classe, c’est difficile d’accorder l’attention nécessaire pour y arriver ! Et c’est là que les parents entrent en scène : ils sont présents dans les classes, dans l’école et à l’extérieur pour soutenir les enfants, et pas seulement le leur, ainsi que les enseignants et l’ensemble de l’équipe-école. Ils peuvent par exemple donner des ateliers à des élèves, pendant que les enseignants développent leur pédagogie ou rencontrent d’autres élèves. Ils peuvent faire rouler des comités, accompagner des projets, présenter différentes possibilités de carrière et d’études, etc.

Fondamentalement, les parents ne font pas que répondre à des demandes, réaliser des tâches précises ou « surveiller » les élèves. Ils sont un des piliers mêmes de l’école. Ils entretiennent une relation avec les enseignants et proposent des initiatives. Ils discutent avec l’enseignant au quotidien et sont présents à l’école. Ce faisant, ils sont mieux outillés pour accompagner leur enfant parce qu’ils savent ce qui s’y passe. Ils connaissent mieux les autres enfants et les autres adultes qui gravitent autour de leur enfant. Ils saisissent mieux le travail de l’enseignant, son expertise et la complexité de sa tâche. Et ils nourrissent à leur tour l’enseignant sur leur enfant et ce qui se passe à la maison.

Une communauté éducative

Il se crée une communauté de parents qui échangent et s’entraident. Du point de vue de l’enfant, voir ses parents à l’école envoie le message que l’école est importante. Il apprend aussi à côtoyer différents adultes. Et ceux-ci ont un portrait plus global des enfants. Bref, ça fait des parents d’excellents candidats pour accompagner dans la classe, et ça peut sauver le coup en cas de besoin, comme c’est le cas en ce moment. Et qu’on me comprenne bien : le parent ne remplacera jamais l’enseignant. Ce sont deux rôles complémentaires, mais différents, et c’est cette combinaison qui est gagnante pour l’enfant. Mais on peut s’entraider quand c’est ce qui est nécessaire !

Et puis on le sait, de nombreuses données de recherche nous le démontrent depuis des années : des relations école-famille-communauté harmonieuses et une collaboration efficace favorisent la réussite scolaire et éducative des enfants. La présence des parents à l’école n’est donc pas uniquement un pansement pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre : c’est un ingrédient essentiel pour accompagner au mieux le développement des enfants.