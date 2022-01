Mégaporcheries, éthique et responsabilité des entreprises

La volonté d’expansion de l’industrie porcine en Estrie, en Maurice, au Témiscamingue et ailleurs au Québec soulève d’importantes questions éthiques. D’un côté, le gouvernement Legault appelle à soutenir notre agriculture locale et, par son Plan pour une agriculture durable 2020-2030, veut promouvoir une agriculture soucieuse de l’environnement et des populations, qui contribuerait à la sécurité et à la souveraineté alimentaire des Québécois. En parallèle, de nouveaux chantiers de mégaporcheries se mettent en place malgré les importants impacts écologiques, sociaux et sanitaires de telles installations industrielles, comme cela a été démontré par la recherche et l’expérience, et comme cela a été dénoncé par les mobilisations citoyennes.

La situation n’a pas vraiment évolué depuis la publication en 2007 de l’ouvrage collectif Porcheries ! La porciculture intempestive au Québec (Éditions Écosociété), où nous avions rapporté les résultats de notre enquête sur la question et rassemblé les voix de divers spécialistes et protagonistes. Il y a quinze ans, le livre cherchait à nourrir la réflexion sur le devenir d’une agriculture soucieuse des intérêts de tous, et non seulement d’une poignée de producteurs agricoles engagés dans l’élevage intensif — ou pris dans l’engrenage d’un tel mode de production.

Nous aimerions souligner ici un aspect important du débat en cours : celui des conditions de cohabitation et d’acceptabilité sociale — dont l’absence est indûment interprétée comme une intolérance égoïste de la part de citoyens non agriculteurs vivants en région rurale.

Trouver un mieux-vivre

Dans la foulée des mesures de confinement, bien des Québécois et Québécoises ont choisi de quitter leur milieu urbain et de migrer vers les régions agricoles, pour y trouver un mieux-vivre. Ils rejoignent ainsi les cohortes de populations néorurales qui ont contribué à vitaliser les milieux villageois au Québec. De plus en plus, ces citoyens sont éveillés aux questions environnementales. S’ils valorisent l’activité agricole auprès de laquelle ils choisissent de vivre, ils sont également conscients des impacts d’une agriculture non respectueuse de la santé globale, celle des sols, des animaux, des végétaux et des humains.

Il n’est plus possible de revenir en arrière. Les producteurs agricoles doivent tenir compte de la diversification de la population rurale et d’une mutation culturelle désormais irréversible vers une agroécologie.

En 2007, l’ouvrage Porcheries ! abordait cette dimension culturelle de la problématique. Nous y observions que les intérêts économiques de promoteurs agricoles minimisaient les réalités sociales et environnementales des territoires. Les dispositions législatives garantissant le droit de produire aux agriculteurs étaient le prétexte pour ignorer les attentes communautaires. Nous y avons documenté la dynamique des conflits.

Après de nombreuses tergiversations et autres stratégies de négation des faits, l’industrie porcine s’est finalement dotée d’une Démarche de responsabilité sociale en 2014. Malgré certaines avancées, celle-ci ne prend pas réellement en compte de la question de la cohabitation sociale.

Les citoyens — anciens et nouveaux arrivants en région rurale — sont de plus en plus conscients de la nécessité de promouvoir une éthique du vivre-ensemble. Ils dénoncent à juste titre la fumisterie des projets de porcheries qui s’annoncent à 3996 ou 3999 porcs par bâtiment d’un parc d’élevage pour éviter des audiences publiques sur l’environnement, tenues dans l’un des buts de rassurer que les élevages en expansion ne se feront pas au détriment de la majorité des résidents du territoire.

Dénué d’éthique

Comment expliquer que de grandes entreprises agricoles, considérées comme nos fleurons, aient un sens des affaires si dénué d’éthique et détournent à leurs profits la signification de l’« agriculture durable » ?

Comment se fait-il que quinze ans après les conflits qui ont bouleversé bien des vies de ruraux et d’agriculteurs, le gouvernement du Québec et les élus, tant provinciaux que municipaux, continuent à considérer que l’agriculture doit se développer selon un modèle d’affaires industriel, lequel est déconnecté des réalités écologiques et sociales. Sans acceptabilité sociale, liée à une rigoureuse prise en compte des impacts socio-environnementaux de son mode d’élevage, l’industrie porcine discrédite les efforts des autres secteurs qui tentent un virage vers une agriculture socialement responsable et respectueuse de l’environnement.

Comment nos ministres chargés de penser l’avenir du Québec peuvent-ils s’en tenir à des règles et à des normes qui n’ont aucun sens devant les défis que la société québécoise affronte déjà et devra relever dans la prochaine décennie — dont ceux liés au climat, à la biodiversité, à l’eau, à la souveraineté alimentaire ?

Tout comme l’industrie porcine se doit de démontrer qu’elle possède une réelle volonté d’assumer ses responsabilités sociales, nos élus doivent témoigner d’un sens éthique supérieur à celui qui sous-tend les manigances actuelles à l’encontre du bien commun.