Il faut cesser de dénaturer les grands principes scientifiques

Depuis plusieurs mois, nous entendons des voix retentir sur la façon dont la science doit être utilisée afin de régler les problèmes liés à la pandémie ou d’en justifier les actions. Parmi ces voix, une minorité rabâche sans cesse qu’il est essentiel de remettre en question les connaissances scientifiques. Par ce discours, ces personnes justifient ensuite leur opposition aux mesures de santé publique et à certaines stratégies largement documentées qui sont mises en place pour combattre la pandémie. Dès lors qu’on critique leur logique et leur mauvaise justification, ces gens crient à l’antiscientificité et au musellement.

Récemment, une actrice changeant de carrière pour se lancer en politique martelait d’ailleurs, pour soutenir ses arguments contre certains moyens utilisés pour combattre la COVID-19, que de remettre en doute la science était nécessaire. Malheureusement, cet argument est fallacieux et, surtout, tout à fait contraire aux réels principes scientifiques.

L’adage qu’une théorie est bonne jusqu’à preuve du contraire a malheureusement dénaturé ce principe et laissé croire que toute théorie est valable si personne n’en a démontré l’inverse. Pour certains individus, cela peut également laisser entendre qu’une théorie devient nécessairement caduque dès qu’on montre des preuves qui la contredisent. Dans cette optique, le scepticisme peut effectivement s’avérer pertinent, car il laisse place à l’émergence de nouvelles hypothèses et permet de remettre en question les théories établies pouvant potentiellement se révéler fausses.

Or, ce principe pris isolément ne vaut rien. D’autres principes de la science doivent s’y ajouter. D’abord l’empirisme, c’est-à-dire l’idée qu’un fait utilisé pour appuyer une théorie doit s’observer dans un contexte expérimental contrôlé et valide. Ainsi, la remise en question d’une méthode ou d’une théorie dominante ne doit pas se faire à la volée, mais plutôt en s’appuyant sur une autre théorie correctement soutenue par des études et preuves empiriques. La convergence est également clé, principe selon lequel une théorie peut s’installer (ou disparaître) lorsqu’une majorité d’études indépendantes et valides vont dans le même sens. Par exemple, la simple présence de quelques études sur l’absence d’un lien entre les changements climatiques et l’action humaine ne peut entrer en concurrence avec la pléthore d’autres études qui convergent vers l’existence d’un tel lien.

Enfin, la circonspection est critique. Avant de proposer une hypothèse différente et d’en extraire une théorie, prudence et retenue sont de mise. Il faut également éviter de voir les choses comme étant noires ou blanches et tenter de demeurer prudent en acceptant de naviguer à travers les nuances de gris. Les virologues et les épidémiologistes nous rappellent que les vaccins ne représentent pas nécessairement une solution ultime, mais qu’ils sont efficaces pour sortir de la pandémie. Ces individus restent donc prudents en soulevant les avantages rapportés des vaccins, tout en évitant de mettre aveuglément tous leurs œufs dans le même panier.

Pas une panacée, mais un outil nécessaire

Cela étant, la science est-elle parfaite ? La réponse est non. Bien que les principes de la science tendent vers une méthode robuste et étendue pour accéder aux connaissances et à la vérité, leur application est gérée et établie par des humains. Conséquemment, il existe des défauts : des personnes mal intentionnées produisent parfois de fausses données qui passent sous le radar de l’évaluation par les pairs ; des études sont parfois produites et financées pour et par des intérêts privés à des fins purement pécuniaires ; des scientifiques ne présentent parfois que les preuves qui leur conviennent et omettent celles qui sont contraires à leurs hypothèses.

Ces rares situations ne représentent pas pour autant une raison de rejeter complètement les principes scientifiques, ni même la science dans son ensemble. Comme pour les vaccins, la science en soi n’est pas parfaite ; cependant, on doit utiliser son plein potentiel pour améliorer le sort de l’humanité. La mise en doute des faits scientifiques est parfois une avenue facile pour certaines personnes qui peuvent ressentir de la peur, ou même avoir de la difficulté à comprendre la complexité des principes et du fonctionnement de la science. Plusieurs spécialistes ont toutefois pour vocation de produire ces faits et de les remettre en question en utilisant leur important bagage de connaissances, d’expériences et d’outils. Même si Hollywood nous a trop souvent montré des scientifiques fous ou mal intentionnés, faisons confiance aux scientifiques dans leur ensemble ; avec circonspection, bien entendu, mais en nous rappelant qu’il faut soutenir correctement nos contre-hypothèses avant d’avancer que les scientifiques ont tort. Le seul fait de remettre en question une théorie n’est ni suffisant ni valable.