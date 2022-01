L’heure n’est plus à la nuance

Il y a une semaine, je donnais une entrevue à Étienne Paré dans Le Devoir. J’étais alors nuancée quant à l’idée que le milieu des arts vivants devait se rebeller, comme en Belgique, et rouvrir dès le 17 janvier…

Depuis une semaine, devant le silence de la ministre de la Culture, devant la constatation que le milieu des arts subit les contrecoups de règles sanitaires parmi les plus sévères au monde et qu’aucun discours déclinant une vision d’avenir sur la culture, alors que ce secteur vit une crise historique, n’est évoqué dans l’espace public par les décideurs… eh bien, les nuances n’ont plus leur place.

Le milieu des arts vivants est en train d’intérioriser le fait qu’il n’est pas essentiel. C’est pour ça que je n’arrivais pas à nommer mon désespoir et celui de mes collègues il y a deux semaines lors de mon entrevue au Devoir. On était, les arts vivants et moi, gelés, la gueule en sang, tabassés par le caïd de la cour d’école, nous disant que c’était peut-être effectivement nous le problème. J’avais intériorisé le discours ambiant.

Aujourd’hui, je suis allée à la Place Versailles pour m’acheter une raquette de badminton. Il y avait foule. Ça grouillait de vie. C’était beau à voir. Il y avait des dizaines de fois plus de gens que peut en contenir la salle du théâtre Aux écuries, que je codirige. Plusieurs mangeaient, agglutinés sur les bancs, pas de masques. D’autres se cordaient à moins d’un mètre de distance dans une toute petite boutique de manucure, la porte fermée, dans un moment de détente, face à face, côte à côte. Encore plus loin, certains faisaient la file par cinquantaine, pas de distanciation, avec des enfants qui courent partout et des masques tout croches, pour le McDonald’s…

Ces gens vivaient un bon dimanche.

Mais ils n’étaient certainement pas plus en sécurité que dans notre salle de théâtre paramétrée au quart de tour.

Ils étaient heureux.

Ils vivaient un bon moment.

Leur gouvernement, leur société leur permettent ce bon moment. Ce n’est pas interdit.

Mais pour ceux qui ne vivent pas un bon moment au centre d’achats et dans les boutiques de manucure, pour ceux pour qui le bon moment se trouve dans les salles de spectacle, artistes comme public de tout acabit, pourquoi ne peuvent-ils pas vivre leur dimanche comme les autres ?

Non seulement on ne considère pas leurs besoins et désirs de façon équitable avec le reste de la société, mais en gardant leur réseau de sens fermé, en faisant croire que c’est leur espace de plaisir à eux qui cause les débordements dans les hôpitaux, et bien on leur fait violence. On dit aux artistes des arts vivants et à leurs amateurs que ce sont eux qui sont de trop dans le montage de notre société.

En ce moment, on choisit, on oriente l’imaginaire de notre société.

En ce moment, on privilégie un type de sens à un autre.

Et devant ce discours violent, le milieu des arts vivants est en train d’intérioriser cette violence.

Il est en train, individu par individu, de se dire qu’il est la marge, l’exception, la chose à exclure. Le non-choisi. L’incapable de la cour d’école.

Nous savons que nous ne sommes pas cet incapable.

Aujourd’hui, je me suis sentie comme un enfant à la recherche de moyens de péter la gueule à ses intimidateurs lundi matin…

Mais reste que le mal est fait : notre société choisit.

Elle choisit le commerce, la manucure et le McDonald’s.

Elle ne choisit pas la poésie, l’intellect, l’imaginaire collectif et le désir de communication.

Nous trouverons le moyen d’affronter la cour d’école lundi matin parce qu’en dedans de nous, nous savons que nous ne valons pas moins que les bienheureux de la Place Versailles (envers qui j’ai éprouvé de la jalousie aujourd’hui, je l’avoue. J’aurais aimé que cela me rende heureuse aussi. Je ne les juge pas. Je les envie).

Si on m’interviewait aujourd’hui plutôt que la semaine dernière pour savoir ce que je pense de la fermeture des salles de spectacle, je ne serais ni nuancée ni intimidée.

Je serais cet enfant qui s’est dit : demain, le grand, je ne le laisserai pas me tasser dans un coin.