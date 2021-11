Mieux soutenir les victimes de violence conjugale au travail

Se libérer de l’emprise d’un partenaire violent est souvent loin d’être simple pour une personne victime de violence conjugale et familiale. Très souvent, l’agresseur contrôle les allées et venues, les communications, les fréquentations et les finances de sa victime, ce qui rend la fuite d’autant plus difficile. Sans compter la peur de subir une violence pire encore, voire d’être tuée ou de voir ses enfants se faire tuer.

Malheureusement, ces craintes sont bien souvent fondées. Depuis le début de l’année, 17 femmes ont été tuées dans un contexte de violence conjugale au Québec. Il y a eu autant de féminicides en quelques mois qu’il y en a normalement en une année. Chaque victime est une victime de trop. Ces femmes ne sont pas des statistiques, ce sont des filles, des mères, des sœurs, des amies, des collègues, des êtres humains.

Lutter contre la violence faite aux femmes, c’est briser toutes les barrières systémiques à l’émancipation pleine et entière de celles-ci. Afin qu’elles puissent rompre avec le cycle de la violence dont elles subissent les conséquences dramatiques, il faut impérativement et dans les plus brefs délais intervenir afin qu’aucune personne ne risque de perdre son revenu pour protéger son intégrité physique.

À défaut de mettre fin à la violence conjugale, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures de soutien concrètes et de modifier les lois. Ainsi, nous réclamons dix jours de congé rémunérés pour les victimes de violence conjugale afin de les aider à s’en sortir. Il s’agit d’un geste profondément humain de compassion et d’entraide. Et surtout, cela contribuerait à sauver des vies. Déjà, le gouvernement fédéral et certaines entreprises privées offrent de tels congés à leur personnel. Le Québec doit agir.

Protéger et aider les victimes est la responsabilité de tous, y compris des employeurs. Cette mesure et d’autres mesures pourraient également s’insérer dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou encore dans la Loi sur les normes du travail.

Nous demandons au gouvernement d’apporter rapidement des solutions en ce sens. Être sensible à la situation des victimes, c’est bien, mais agir, c’est mieux.

***

*Signataires :

Line Lamarre, présidente du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Jessica Bourque, deuxième vice-présidente et responsable politique de la condition féminine du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

Stéphanie Boulay, autrice-compositrice-interprète

Rachel Chagnon, professeure au Département des sciences juridiques de la faculté de science politique et droit de l’Université du Québec à Montréal

Christian Daigle, président général du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ)

Shirley Dorismond, vice-présidente secteur condition féminine à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Mélanie Ederer, présidente de la Fédération des femmes du Québec

Ingrid Falaise, comédienne et autrice

Josée Fréchette, première vice-présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Louise Harel, ancienne députée et ancienne ministre

Danièle Henkel, fondatrice des Entreprises Danièle Henkel

Véronique Hivon, députée de Joliette

Isabelle Huot, docteure en nutrition

Laurence Jalbert, autrice-compositrice-interprète

Hélène Langevin, directrice générale de la Maison d’hébergement Simonne-Monet-Chartrand

Simon Lapierre, professeur titulaire et responsable des études de premier cycle à l’école de service social de l’Université d’Ottawa

François Laporte, président de Teamsters Canada

Geneviève Lessard, directrice de Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et structurelles (RAIV)

Marlihan Lopez, co-vice-présidente de la Fédération des femmes du Québec

Manon Massé, députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques

Nathalie Morel, vice-présidente à la vie professionnelle et responsable politique du dossier de la condition des femmes à la Fédération autonome de l’enseignement

Méganne Perry-Mélançon, députée de Gaspé

Action travail des femmes

Alliance MH2

Association féministe d’éducation et d’action sociale (AFEAS)

Centrale des syndicats démocratiques

Coalition des familles LGBT+

Collectif pour un Québec sans pauvreté

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

Groupe Femmes, politique et démocratie

Sexplique

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS)

Relais-femmes

Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Réseau québécois d’action pour la santé des femmes

Violence Info

Viol-Secours

Y des femmes de Montréal