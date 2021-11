La Gouvernance au féminin pour la parité, la diversité et l’inclusion

Puisque La Gouvernance au féminin était nommément citée dans la lettre ouverte « La naissance des “Girls Clubs” », publiée dans la rubrique Libre opinion le 22 octobre, nous estimons important de répondre à certaines des idées avancées par l’autrice, afin que notre organisme et son mandat soient bien compris.

La Gouvernance au féminin (LGAF) est un organisme à but non lucratif qui œuvre sans relâche depuis 2010 pour la parité, la diversité, l’inclusion et la responsabilité sociale des entreprises.

Ayant l’inclusivité au sein de ses valeurs fondamentales, LGAF n’aurait — et cela va de soi — aucun intérêt à encourager un environnement qui exclut qui que ce soit, y compris les hommes. Notons que notre conseil d’administration est coprésidé par une femme (Monique F. Leroux) et un homme (Norman Steinberg) d’exception, tout comme la plupart de nos comités. Notre équipe permanente compte aussi des femmes et des hommes, qui sont par ailleurs de toutes origines et de tous âges. Notre devise, bien affichée sur notre site Web, est : « femmes et hommes travaillant ensemble pour l’atteinte de la parité ».

Nous offrons de nombreux programmes pour soutenir les femmes dans leur progression de carrière et leur accession à des rôles décisionnels, mais notre plus grande fierté est le soutien que nous offrons au monde des affaires afin de resserrer concrètement l’écart entre les genres par le biais de la Certification Parité.

Créée en 2017 avec le soutien pro bono de McKinsey & Co et le soutien subséquent de nos partenaires d’évaluation Accenture, Mercer et Willis Towers Watson, la Certification Parité de LGAF se penche sur la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour permettre aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leur carrière, créant ainsi un vivier de talents féminins. La Certification implique les hommes en tant que parties prenantes et reconnaît leur rôle de bénéficiaires égaux dans la promotion de la parité. Elle encourage les organisations à démontrer une culture d’entreprise plus inclusive qui accroît l’engagement des employés et qui soutient l’amélioration de l’innovation et la capacité de répondre aux fluctuations du marché. Enfin, elle distingue les organisations certifiées de manière à attirer les investisseurs, les clients et les autres parties prenantes.

À l’international

En ce qui concerne le commentaire dans la lettre ouverte relativement à l’américanisation de notre site Web, nous reconnaissons que nous devons faire un meilleur suivi pour assurer que tout contenu soit disponible en français comme en anglais. Certains de nos services, comme la formation en gouvernance par exemple, existent uniquement en français. De plus, certains éléments de notre offre qui s’adressent particulièrement à des marchés anglophones demeurent unilingues. Cela étant dit, nous comptons corriger la situation dans une nouvelle version du site Web, qui est d’ores et déjà en cours de développement.

LGAF est un organisme fièrement montréalais en pleine croissance internationale. Nous travaillons étroitement non seulement avec de nombreux fleurons québécois (la Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins, Bombardier, Bell, la STM, la Banque Nationale du Canada, la Ville de Montréal, CAE, Cascades, Loto-Québec, etc.), mais également avec certaines des plus importantes multinationales au monde (Rolls Royce, Sodexo, ABB, Sanofi, Schneider Electric, Danone, Pfizer, FedEx, Bristol Myers Squibb, Groupe Accor, Zoom Video Communications, Girl Scouts of the USA, etc.). Au total, nous aidons plus de 80 entreprises d’envergure, dont la vaste majorité se situent hors du Québec et qui ont souvent leur siège social à Toronto ou à New York. Un site Web bilingue est essentiel à notre croissance et pour soutenir les utilisateurs et les utilisatrices de nos programmes.

Depuis 2017, LGAF a touché plus de 693 677 employés et employées grâce à la Certification Parité, qui demeure le seul outil concret permettant aux organismes d’évaluer leur engagement en matière de diversité et d’inclusion, d’analyser les politiques et les pratiques à tous les niveaux, d’établir des objectifs et enfin de mesurer leurs résultats et de les dépasser année après année. En moyenne, 95 % des organisations renouvellent leur certification chaque année afin de continuer à progresser et de demeurer conformes à nos normes, qui évoluent constamment.

En conclusion, nous trouvons dommage que LGAF ait été mentionnée dans un article d’opinion dont les idées sont justement en opposition avec qui nous sommes et ce que nous défendons. Nous continuerons fièrement à contribuer à l’atteinte de la parité au Québec et au Canada, mais aussi aux États-Unis et prochainement en Europe, où nos services seront lancés en 2022. Vous pourrez donc également voir de l’allemand, de l’espagnol et de l’italien sur notre site Web bientôt.