Je me souviens

Le premier ministre Landry et le ministre Legault se sont dits outrés du décès d'un citoyen de la région de Shawinigan parce que la salle d'urgence était fermée. Ils ont raison, nous le sommes tous. Toutefois, ils ne semblaient pas se sentir mal à l'aise face au décès de patients sur les listes d'attente en chirurgie cardiaque. Nous devrions d'ailleurs, par décret, publier ces noms dans tous les quotidiens du Québec.

S'il faut utiliser les gens qui meurent à la suite de déficiences de notre système pour faire avancer les choses, autant tous les identifier, et pas seulement ceux qui font l'affaire du ministre Legault.Ils ne se sentent pas non plus indignés par les délais d'attente de plus de six heures dans des dizaines de salles d'urgence au Québec. Une autre loi devrait interdire ces situations maintenant institutionnalisées. Ils ne mentionnent pas non plus que le gouvernement force les hôpitaux à fermer des lits de soins aigus et des dizaines de salles d'opération à cause d'un sous-financement chronique. On appelle cela la période estivale.Il est facile de dire que la loi spéciale adoptée par le gouvernement Landry est le résultat de la trop grande liberté des médecins. Il est cependant plus difficile d'avouer franchement, en tant que premier ministre, que son gouvernement a complètement perdu le contrôle du réseau de la santé. Il nous a servi trois ministres en trois ans. Trois menus différents. Trois agendas différents. Tous ont effleuré le sujet en se croyant et en se comportant pourtant comme des experts en la matière. Et, selon lui, ce sont les médecins qui sont responsables du manque de continuité et d'organisation dans son réseau de la santé. Bien sûr! Nous sommes en présence d'un énorme navire valant plusieurs milliards de dollars, laissé à la dérive sur une mer de plus en plus agitée.L'écueil est inévitable. Le ministre actuel, fort de son expérience chez Air Transat, sait très bien qu'un avion peut planer sans carburant et arriver à se poser sur le sol. Mais un hôpital, ce n'est pas un avion. Un hôpital sans infirmières ni médecins, ça doit être fermé. Un réseau de la santé sans partenariat avec ses médecins, ça ne plane pas.Le plus ignoble dans tout le processus, c'est d'entendre le premier ministre se vanter de la satisfaction des Québécois face à ce qui reste du système de santé. Le plus insultant, c'est de l'entendre se gargariser publiquement du résultat des efforts de tous les travailleurs du réseau de la santé pour maintenir un système digne des standards nord-américains, malgré l'incompétence des fonctionnaires et du ministre qui le dirige.Disons-le haut et fort: ce qui tient encore notre réseau, c'est la conscience professionnelle de ses travailleurs. Soigner au Québec est devenu une course à obstacles. À quand une loi spéciale qui forcera le gouvernement à admettre publiquement son incompétence?