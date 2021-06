Trois motions unanimes ignorées sur Raïf Badawi

Lettre adressée à Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et à Justin Trudeau, premier ministre du Canada.

Nous vous demandons de faire un geste humanitaire et d’octroyer la citoyenneté canadienne à Raïf Badawi avant la fin de la session parlementaire du 23 juin 2021, avant le déclenchement futur pressenti des élections prévues à la fin de l’été et avant le retour en chambre le 20 septembre 2021.

Le 27 janvier 2021, une motion adoptée à l’unanimité par les 338 députés de la Chambre des communes demandait que Raïf Badawi obtienne la citoyenneté canadienne.

Le 4 juin 2021, la motion 80 a été déposée par la chambre haute du Parlement canadien, le Sénat, 105 sénateurs, adoptée à l’unanimité pour que soit attribuée la citoyenneté à Raïf Badawi comme « à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse », selon l’article 5 de la loi sur la citoyenneté canadienne.

Le 8 juin 2021, une motion adoptée à l’unanimité par les 125 députés de l’Assemblée nationale du Québec demandait précisément, « comme la Chambre des Communes et le Sénat canadien, au ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, d’attribuer la citoyenneté à Raïf Badawi selon la Loi sur la Citoyenneté canadienne reconnaissant la situation de détresse de Raïf Badawi ».

Le 17 juin 2021, selon le calendrier grégorien, des manifestations organisées un peu partout dans le monde ont eu lieu pour souligner l’incarcération de Raïf Badawi, le 17 juin 2012 selon ce même calendrier.

Or, en Arabie saoudite, c’est le calendrier musulman, dit lunaire, qui est utilisé pour les prisonniers. Raïf a été arrêté et mis en prison le 27 rajab 1433.

Toujours selon le calendrier lunaire, Raïf Badawi devrait être libéré le 26 rajab 1443, ce qui correspond au 28 février 2022 selon notre calendrier, et non au 17 juin 2022.

Il ne reste que quelques mois avant sa libération.

Jusqu’à ce jour, rien n’a été fait, malgré les demandes répétées et votées à l’unanimité faisant fi de la démocratie exprimée unanimement à tous les niveaux.

Aussi, Ensaf Haidar, Najwa, Tirad, Miryiam, tous les participants des vigiles au Québec, au Canada et à l’international, les organismes et les supporters internationaux, joignent leur voix à toutes les demandes qui ont été faites jusqu’à ce jour pour que soit octroyée à Raïf Badawi la citoyenneté canadienne.

* Cette lettre est cosignée par plusieurs organismes et individus :

Ensaf Haidar, écrivaine, cofondatrice Fondation Raïf Badawi pour la Liberté (FRBL), épouse de Raïf Badawi, Najwa, Tirad, Miriyam Badawi, étudiants, enfants de Raïf Badawi

Michel Virard, président, Association humaniste du Québec

Pascal Paradis, directeur général, Avocats sans Frontières Canada

Gaston Bellemare, président, Centre québécois du PEN international

Félix Villeneuve, président, Comité de défense des écrivains persécutés du Centre PEN

Daniel Baril, président, et Lucie Jobin, vice-présidente, Mouvement Laïque Québécois

Leila Lesbet, présidente, Pour les Droits des Femmes du Québec - PDF-Québec

Christophe Deloire, président, Reporters sans Frontières

Étienne-Alexis Boucher, président, Société nationale de l'Estrie

Hillel Neuer, directeur exécutif, United Nations Watch

Évelyne Abitbol, Cofondatrice à la Fondation Raïf Badawi pour la liberté (FRBL)

Normand Baillargeon, philosophe

Frederic Bastien, historien

Michel Boulerice, concepteur graphique des vigiles virtuelles de Raïf Badawi

Luc Côté, documentariste

Sylvain Côté, retraité, Québec

Serge Denis, journaliste, Sherbrooke, Québec

Francesca D’Amours, préposée au bénéficiaire

Gamelyn D'Amours, enseignant retraité

Monia Damours, Agente de recherche

Sandie D'Amours, gérante,

Eli Dubois, conseiller politique

Robert Duchesne, Infirmier retraité,

Nadia El-Mabrouk, militante laïque

Kacem El Ghazzali, essayiste et militant laïque Suisse/Maroc

Tarek Fatah, auteur, The Jew is not my enemy, Unveiling the myths that fuel

Amandine Frère-Lefèvre, citoyenne,

Johan Gass, cinéaste et auteur compositeur-interprète, Canada

Erik Guertin, gérant commercial

Marie Giasson, Retraitée, Québec

Manon Guay, ergothérapeute, professeure et chercheuse,

Hélène Lamothe, infirmière retraitée,

Nicole Laurendeau, traductrice,

Christelle Lefèvre, citoyenne,

Yves Lefebvre, programmeur

Guillaume Léonard, physiothérapeute, professeur-chercheur

Lucie Léonard, physiothérapeute

Kathleen Matteau, conseillère,

Guy Ouellet, concepteur-idéateur

Danielle Payette, enseignante,

André Paré, Sherbrooke

Louis Robichaud, Artiste

Lise Saint-Laurent, Sherbrooke

Johanne Siminaro, bibliothécaire

Sandra Werner-Krebmann, Berlin, Allemagne

Omar Obeid, Montréal

Noémie Séguin-Tremblay, Agente de recherche

St-Amant Robert, professeur retraité

Diane Veillet, fonctionnaire retraitée

Chantal Viscogliosi, professeure