Et si on prolongeait le congé de paternité?

En cette Semaine québécoise de la paternité, nous avons de nombreuses raisons de célébrer. Les « nouveaux pères » du Québec sont plus investis dans leur vie familiale qu’aucune autre génération de pères ne l’a été avant eux. L’époque du père pourvoyeur — simple figure d’autorité incapable de changer une couche — semble révolue. Les papas d’aujourd’hui sont impliqués dans toutes les étapes du développement de leurs enfants, de la pouponnière à la collation des grades, et sont des acteurs de premier plan au sein de leur équipe parentale.

Cette petite révolution s’est opérée sur plusieurs décennies, en même temps qu’évoluait notre société. Les politiques familiales adoptées à la fin des années 1990, plus particulièrement l’entrée en vigueur du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), en 2006, ont cependant constitué un tournant. Elles ont accéléré le changement.

Il y a 15 ans, seulement 20 % des pères québécois osaient prendre un congé de paternité. Nous sommes maintenant plus de 90 % à le faire, un sommet au pays, et de loin. De nombreuses études ont depuis démontré que cette présence accrue des pères québécois à la naissance a un effet durable sur leur implication familiale.

Et la prochaine étape ?

Nous avons fait des pas de géant, donc, à tel point que les pères québécois sont maintenant parmi les plus investis dans leur famille, non seulement au Canada, mais dans le monde. Tout le monde en profite : papa, maman, les enfants. Mais… pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

La grande marche vers l’égalité est effectivement loin d’être terminée. Un déséquilibre tenace persiste entre les responsabilités familiales assumées par les mères et les pères. La pandémie a eu pour effet d’accroître cet écart, en accentuant souvent la charge mentale assumée par les femmes.

Bien qu’avant-gardistes, nos politiques familiales tendent encore à perpétuer ce déséquilibre. Au-delà des cinq semaines qui leur sont réservées, les pères sont toujours hésitants à s’absenter du travail pour prendre soin de leurs enfants. Selon les données officielles du RQAP, les mères québécoises prennent en moyenne 45 semaines de congé à la naissance, contre 7 semaines pour les pères. Et dans 70 % des couples, les semaines de congé parental dites « partageables » sont prises en totalité par la mère.

Certains pères « ne se sentent pas légitimes de négocier la division des semaines parentales. L’étiquette “congé de maternité” qui colle à ces semaines et l’idée que la mère est la mieux disposée pour en faire usage les mènent à abandonner ce désir d’être davantage présents, non sans frustration », écrit la sociologue Valérie Harvey.

Ce déséquilibre a des conséquences multiples. Il freine la progression professionnelle des femmes, qui doivent mettre leur carrière en veilleuse pour se concentrer à temps plein sur leur rôle de mère pendant un, deux ou trois ans, voire plus. À l’inverse, il freine l’élan paternel de plusieurs hommes, qui n’auront probablement jamais pareille occasion de s’occuper seuls de leurs bébés à la maison.

Afin d’encourager un plus grand partage du congé parental, le gouvernement a récemment bonifié le RQAP. On s’est toutefois contenté d’offrir des semaines additionnelles de prestations « partageables » aux parents, sans toucher à la durée du congé de paternité. Le Québec aurait pu faire preuve de plus d’audace et suivre la voie tracée par l’Islande, où on a progressivement prolongé le congé de paternité, jusqu’à atteindre une période de quatre mois réservés aux pères.

Accélérer le changement

Tous les partis politiques proposent diverses mesures visant à favoriser une plus grande égalité des sexes, et ce, dans toutes les sphères de notre société. Il s’agit d’une valeur qui fait consensus au Québec. Ironiquement, le prolongement du congé de paternité fait rarement partie des mesures évoquées, même si cela contribuerait à atteindre une plus grande égalité là où les hommes et les femmes passent la majeure partie de leur temps : à la maison, avec leur famille.

Au sortir d’une pandémie qui a bouleversé passablement le quotidien des familles, l’occasion serait belle de commencer à y penser. Les nouveaux pères n’attendent certainement pas un tel changement pour continuer de prendre leur place. Dans tous les scénarios, notre petite révolution se poursuivra, lentement mais sûrement. Or, il est encore permis d’oser accélérer le changement.