La «science» du Dr Raoult

L’émission « Bien entendu » de Stéphan Bureau à Radio-Canada a diffusé une entrevue avec le Dr Didier Raoult, présenté comme un scientifique. L’est-il vraiment ? En fait, sur son site Web, ce médecin affirme clairement qu’il ne fait pas d’hypothèse et se limite à l’observation. Or la méthode expérimentale en science de la santé consiste d’abord à observer un phénomène comme l’infection au SRAS-CoV-2 et à effectuer des analyses en laboratoire, puis à émettre une hypothèse, qui sera d’abord testée sur les animaux et ensuite sur les humains en quatre étapes, allant de 100 participants à l’étape I, à 100 000 participants à l’étape IV. Chaque groupe est divisé en deux : l’un reçoit le produit, l’autre un placebo, dans un environnement contrôlé. La comparaison entre les deux groupes permet de vérifier l’efficacité et l’innocuité du produit.

Ce n’est pas la méthode du Dr Raoult. Un de ses articles a été retiré de la revue The Lancet le 22 mai 2020, parce qu’il ne respectait pas les critères de scientificité. Cependant, en 2020, son équipe a publié, dans la revue International Journal of Antimicrobial Agents, une étude intitulée « Hydroxychloroquine and azithromycin as treatment of COVID-19 : Results of an open-label non-randomized clinical trial », signée par Gautret et des coauteurs, dont Raoult. Dans cette étude, le groupe contrôle est constitué de 16 personnes. Parmi elles, certaines ont refusé de participer à l’étude ou ne répondaient pas aux critères d’inclusion qui sont d’avoir plus de 12 ans et d’avoir subi un test PCR positif au SRAS-Cov-2. Comment alors penser que ces personnes pourraient subir un test PCR tous les jours entre les jours 3 et 6, comme le stipule le devis de recherche ?

Autre problème : parmi les 26 participants qui reçoivent le médicament à raison de 200 mg trois fois par jour, 6 ont été retirés de l’étude avant la fin ; parmi eux, on compte 3 personnes dont l’état de santé s’est aggravé à un tel point qu’elles ont été transférées à l’unité de soins intensifs. En retirant du calcul les personnes qui ne répondent pas au traitement, les données sont tronquées en faveur de résultats démontrant l’efficacité du traitement. Les résultats de cette étude ne sont donc pas scientifiquement fondés. Pourtant, les auteurs concluent sans réserve : « Malgré la petite taille de l’échantillon, notre enquête (« survey ») montre que le traitement à l’hydroxychloroquine est associé significativement à la réduction ou à la disparition de la COVID-19 chez des patients atteints et ses effets sont renforcés par l’azithromycine ». Il s’agit d’une généralisation indue et non scientifique, parce qu’un si petit nombre de participants ne peut donner lieu à un résultat statistiquement significatif.

Pourquoi les éditeurs d’une revue dite scientifique ont-ils publié un tel article alors que les bases scientifiques du devis de recherche sont fautives ? La question se pose d’autant plus que Rosendaal, un évaluateur de l’article, avait conclu que l’étude souffrait de problèmes méthodologiques majeurs, qu’elle était sans fondement et irresponsable. La publication de l’article a suscité une forte demande pour l’hydroxychloroquine. Des réserves ont été accumulées et dédiées au seul traitement de la COVID-19, ce qui a fait en sorte que des personnes atteintes de maladies auto-immunes n’ont pu recevoir leur traitement. Le 15 juin 2020, l’hydroxychloroquine a perdu l’autorisation d’utilisation en urgence de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, parce que des études randomisées n’ont pas démontré son efficacité, indiquant au contraire de sérieux effets de nature cardiaque chez des participants.