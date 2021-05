Ceux qui font les révolutions à moitié

Popularité au zénith, appui massif des francophones, unanimité des partis à l’Assemblée nationale au sujet du besoin de renforcer la loi 101, forte majorité parlementaire et attentes très élevées : le contexte offrait au gouvernement la chance de marquer l’Histoire sur un plateau d’argent en assurant la pérennité du fait français au Québec.

Le premier ministre et son ministre responsable de la Charte de la langue française ont plutôt déposé un projet de loi qui présente un intérêt certain, mais sans mesure phare et contenant de vraies faiblesses, tout en ménageant les susceptibilités à un peu plus d’un an des élections générales.

Un projet, disent-ils à répétition, modéré et raisonnable. On est loin de Camille Laurin, de ses audaces et de son courage.

Soulignons d’abord la façon curieusement partisane du premier ministre de présenter les choses, en qualifiant par exemple d’« extrémiste » la proposition sur l’extension de la loi 101 au cégep — soutenue notamment par le Parti québécois, l’éminent Guy Rocher et plusieurs autres, dont moi-même.

Tour de passe-passe

On aurait voulu de la hauteur, de la solennité — ou même de gravitas — dans les circonstances, alors même que M. Legault parle en homme d’État lors de ses conférences de presse sur l’évolution de la pandémie.

On a plutôt eu droit, notamment, à une remarque déplacée sur les jeunes artistes qui, comme Émile Bilodeau, ne seront pas appelés à sensibiliser les jeunes sur la langue, puisqu’ils n’appuient pas la Loi sur la laïcité. Ça manquait d’envergure, aurait dit Monique Jérôme-Forget.

En fait, au chapitre des mesures intéressantes, notons surtout le tour de passe-passe constitutionnel proposé, la nomination par l’Assemblée nationale d’un Commissaire à la langue française, la réelle prédominance du français dans l’affichage public, l’élargissement de la francisation en entreprises vers celles qui comptent de 25 à 49 employés et, enfin, la reconnaissance du « droit » d’apprendre le français.

Il ne faut pas oublier une pièce maîtresse, celle de l’exemplarité de l’État. Il faut espérer que Valérie Plante ait bien lu le projet de loi qui impose à Montréal de communiquer avec les personnes physiques de sa ville uniquement en français (sauf en ce qui concerne la minorité historique de langue anglaise et les nouveaux arrivants pendant une période de six mois) et non pas, comme le lui recommandait récemment son Conseil interculturel, dans les quatre ou cinq langues les plus parlées à Montréal, le français n’étant pas assez « inclusif » aux yeux de cet organisme.

Hormis ces points positifs, malheureusement, le gouvernement déclare forfait sur au moins deux fronts très importants. D’abord, le collégial, où il ne veut pas s’aliéner les jeunes francophones et allophones qui auraient été exclus des cégeps anglophones si on avait vraiment pris acte du problème à sa pleine mesure.

Des faits têtus

Les faits sont têtus : alors que la communauté historique anglophone représente 8 % de la population du Québec, 17,5 % des places dans le réseau collégial sont dans des établissements de langue anglaise.

À Montréal, ce sont 46 % des places dans les cégeps anglophones qui sont occupées par de jeunes francophones et allophones et avec ce projet de loi, rien ne changera, du moins à court et moyen terme. Or, l’heure est à l’action urgente et immédiate. Le gouvernement vient perpétuer un problème en prétendant le régler.

Même manque de courage du côté des municipalités, où le gouvernement reconnaît d’une part l’absurdité du statut bilingue de certaines qui n’en ont plus les attributs, mais d’autre part, leur donne la possibilité de le conserver par une simple résolution de leurs élus. S’il y a une seule municipalité qui renonce à son statut, comme dit la publicité, « je vais prendre un 6/49 ».

Dans le cas de la francisation des immigrants, il s’agit davantage d’un manque de lucidité. Il y a un peu moins de deux ans, la vérificatrice générale concluait qu’elle était un échec. Le gouvernement promet aujourd’hui plus de ressources et un guichet unique — d’excellentes mesures, j’en conviens — tout en évitant d’opter pour une voie naturelle, évidente et logique : celle d’accueillir prioritairement des immigrants français, francophones ou francisés avant leur arrivée.

Il est vrai que, pour le premier ministre, c’est à l’aune du salaire moyen québécois de 56 000 $ qu’il faut maintenant choisir les immigrants, qu’importe si cela donne au détour l’avantage à des locuteurs de russe ou de mandarin sur ceux qui parlent français — ou encore l’espagnol ou le portugais, considérés comme « francotropes » donc plus enclins à faire un transfert linguistique vers le français.

Diplomatie culturelle en français

On aurait aussi aimé entendre une vision, une ambition internationale. Elle pourrait venir plus tard, bien sûr, on l’espère, mais l’avenir du français passe inexorablement par là, alors que le nombre de locuteurs du français s’accroît rapidement dans le monde, sauf ici. Cela supposerait que notre réseau de représentations à l’étranger soit aussi actif en faveur d’une diplomatie culturelle en français qu’il l’est sur le plan économique. Particulièrement en Francophonie.

Et bien sûr, il faut compléter cette loi par des mesures contraignantes concernant le numérique. Sans de véritables contrepoids aux GAFAM et aux rouleaux compresseurs culturels qu’elles représentent, sans plus d’attrait et de « découvrabilité » pour nos artistes et notre culture en général, ce sera peine perdue.

Il n’y aura pas d’avancées pour le français sans volonté de dompter la bête de cette américanisation qui détruit notre propre écosystème. Il n’y aura pas d’avancées pour le français sans amour.

Aujourd’hui, après la présentation du projet de loi 96, la mathématique demeure la même : 53 % des allophones font un transfert linguistique vers le français. C’est nettement insuffisant. Ce projet de loi, si modéré, changera-t-il cette situation ou donnera-t-il des résultats fort modérés ?

Si c’est le cas, il y a de fortes chances que la triste prophétie de Mommy Daddy superbement chantée par Pauline Julien se réalisera au tournant du prochain siècle. « How come we lost the game ? Mommy, Daddy, Are you the ones to blame ? » demanderont peut-être les prochaines générations.