Altruisme et joie dans un monde sans Dieu

Athée depuis plus d’un demi-siècle, je n’ai jamais partagé à l’égard du catholicisme l’agressivité qui se manifeste si fréquemment aujourd’hui dans le discours public, en particulier parmi la génération des baby-boomers. Or, je crois que notre discours hostile et dépréciateur, notre tendance constante à la caricature, notre refus de considérer ce qu’il y a de positif dans notre héritage catholique entraînent un appauvrissement culturel et spirituel grave, qui joue en faveur d’un « désenchantement du monde » et d’un matérialisme pourtant dénoncé par ailleurs avec raison.

On a beaucoup réduit la question du sens, depuis la Révolution tranquille, à une question de direction : nous allions vers, aimantés par la finalité du progrès, de la modernisation, de la souveraineté. Aujourd’hui, le sentiment de « perte de sens » découle largement du fait que la direction d’un processus, son orientation vers une finalité, ne suffit pas à nourrir ce besoin de sens et nous laisse l’impression d’être sans âme.

Ce terme, âme, était au centre du monde chrétien que j’ai connu. Dans le monde catholique, le mot « âme » disait une ouverture, l’appel à une transcendance, mais avait aussi un sens problématique, incertain, sans cesse remis en question. Ce catholicisme pouvait certes évoquer le « jugement dernier » ou nos « fins dernières », cette vision eschatologique demeurait lointaine, et elle avait peu d’impact sur l’aventure de l’âme dans la vie réelle et le temps humain. Contrairement à certains courants protestants, ce catholicisme ne croyait pas à la prédestination ni à une foi qui aurait suffi à elle seule à assurer le salut. Prendre soin de son âme exigeait qu’on la confronte à la proximité du monde et des êtres, dans l’alternance trop humaine de la faute et du pardon, la succession des moments de faiblesse et des « bonnes actions ». L’âme laissait ouverte la possibilité que la culpabilité d’avoir failli ne soit pas irrémédiable, qu’après la contrition il puisse y avoir la pureté d’un alléluia, un regain de joie. C’est dans cette profondeur irrésolue que le sens pouvait être éprouvé, au service d’un Dieu transcendant certes, mais toujours à la hauteur du monde concret, des réalités profanes.

Argument, printemps-été 2021, volume 23, no 2.

« Révolution de la proximité »

Ce monde ordinaire, quotidien, se définissait d’abord par des relations de proximité, ce qu’exprime le terme de « prochain » dans l’injonction : « tu aimeras ton prochain comme toi-même », que celui-ci soit un proche ou un étranger. Or, c’est justement à une véritable « révolution de la proximité » que nous assistons depuis un demi-siècle, dans la plupart des sociétés comme au Québec. Mises en œuvre par des réformateurs chrétiens, la plupart des politiques sociales adoptées depuis les années 1960 se sont faites au nom d’une attention concrète à la vie des personnes : politiques de la famille, du travail, de la petite enfance, mesures destinées aux accidentés, aux victimes de violence ou de discrimination, aux personnes en fin de vie, etc. À partir des années 1970, la « deuxième vague » du féminisme a consisté dans une large mesure à dépasser le stade des grandes victoires collectives, comme l’acquisition du droit de vote des femmes, pour braquer désormais l’éclairage sur la vie privée, le rapport au corps et au milieu du travail. Il en a été de même avec la révolution écologiste qui repose avant tout sur une conscience aiguë de l’environnement, c’est-à-dire du monde proche, ambiant dans lequel je vis, de l’air que je respire, des moyens de transport que j’utilise, des déchets que je produis, des aliments que je consomme. L’écologie nous a appris à traiter la nature, ses espèces végétales, ses animaux comme des « prochains » et non plus comme des objets d’exploitation, à leur accorder une dignité d’être. On pourrait dire que nous voyons le monde au téléobjectif, à la suite de tant de documentaires qui nous ont montré la faune en gros plan, captée dans sa vie « privée ». Ce rapport de proximité s’applique évidemment au premier chef à notre humanité sans laquelle aucune écologie n’aurait de sens : il a suscité la compassion et la mobilisation face à la mort d’un Noir américain, George Floyd, étouffé par le genou d’un policier, tout comme devant le traitement indigne réservé dans un hôpital à une femme atikamekw mourante, Joyce Echaquan, tous deux devenus nos prochains par le pouvoir de la vidéo.

Réduire l’altruisme à une leçon digne du catéchisme n’est pas mon propos. « Pas d’éthique sans cosmologie », a écrit Yvon Rivard, c’est-à-dire pas d’éthique sans une vision globale de « notre rapport aux autres, à la nature, à nous-mêmes » et bien sûr « à la mort ». Ce n’est pas par hasard que le mot « foi » désigne, dans de tels discours, ce qui est nécessaire au mouvement de la pensée pour donner sens à notre expérience du monde. À cet égard, je me demande si la vision sceptique et même carrément nihiliste de ce qu’a été notre foi catholique, vision devenue hégémonique depuis la Révolution tranquille, ne nous a pas privés de l’aptitude même à penser la notion de foi. À force de dire que notre foi était superficielle et routinière, que nos pratiques catholiques étaient purement formelles (ce qui n’était qu’en partie vrai), il se pourrait que nous ayons non seulement disqualifié à l’excès ce que nous avons été, mais que nous ayons perdu foi en la foi elle-même, en cette aptitude humaine à la confiance, à la fidélité et à cette transcendance que Fernand Dumont jugeait essentielle aux « raisons communes », qu’il s’agisse de sentiment communautaire ou de cohésion politique.

