Refaire le lien de confiance entre majorité et minorités

On aura sans doute remarqué que les récentes manifestations organisées à Montréal par des membres des minorités pour dénoncer le racisme imputé à la majorité s’expriment, pour unegrande part, en anglais alors mêmequ’elles s’adressent aux francophones. Je crois qu’il faut s’en inquiéter au nom du français, bien sûr, mais beaucoup plus encore à cause du genre de clivage qui se révèle. Ce qui émerge sur le plan de l’image et des perceptions, ce n’est rien de moins qu’une étroite association entre racisme et francophonie.

Si on en juge par les slogans, les affiches et les pancartes au moyen desquels les manifestants exprimaient leur message, c’est en effet l’anglais qui lui servait principalement de véhicule. Le message derrière le message, si l’on peut dire, est assez net. Du reste, il lui arrive de se faire on ne peut plus clair quand la majorité est carrément qualifiée de suprémaciste blanche. On voit quelle langue est du côté de la vertu et laquelle est du côté du vice.

Cette association n’est pas récente, mais elle fait un retour. Nous avons pu l’observer en 2018 à l’occasion de la controverse déclenchée par SLĀV et KANATA. Elle était très visible aussi lors des incidents entourant la culture woke dans quelques universités — des incidents qui, en gros, ont mis au jour une polarisation entre anglophones et francophones au sein des établissements concernés et dans les réactions médiatiques. Elle était manifeste enfin dans la manifestation du 10 avril dernier dirigée contre le Service de police de Montréal (voir La Presse du 11 avril).

On notera que mon commentaire ne porte pas sur le fond de ces protestations. Je ne formule aucun jugement sur les motifs des manifestants et les enjeux immédiats en cause ; je me réfère uniquement à ce qui en ressort concernant le type de fracture qui se creuse au sein de notre société.

Mise à distance

S’ajoutant à ce qui précède, on se rappellera les résultats d’une thèse de doctorat qui vient d’être réalisée par Bénédict Nguiagain à l’Université du Québec à Montréal et dont Le Devoir faisait état le 8 mars dernier. En résumé, de jeunes Québécoises et Québécois issus de la deuxième génération d’immigrants africains, nés au Québec, disent ne pas s’y sentir chez eux. Ces jeunes habitent à Montréal, où ils se disent à l’aise à cause de sa diversité, mais ils affirment ne pas se sentir québécois. Ils s’identifient plutôt au Canada.

L’une des raisons invoquées tient au fait d’observer quotidiennement des signes de leur mise à distance, de leur identification par le truchement de leur différence. Les jeunes interviewés déclarent aussi nourrir peu d’intérêt pour les institutions publiques québécoises, accusant la discrimination dont ils sont souvent victimes. Enfin, le tiers d’entre eux songent à émigrer. Quant aux autres, ils entrevoient une longue lutte pour la défense de leurs droits. Cela fait mal et donne à penser que nous, membres de la majorité, sommes en train de rater l’insertion de jeunes immigrants et d’une bonne partie des minorités.

Du point de vue de l’intégration, de la cohésion de notre société et de la démocratie, et plus spécifiquement du point de vue des relations interculturelles, il y a ici ample matière à réflexion. La plupart des faits qui viennent d’être évoqués sont survenus dans le cadre montréalais, ce qui ajoute aux clivages Montréal-régions déjà existants, associés à la géographie ethnoculturelle et aux allégeances électorales que nous connaissons. Il faut rappeler aussi qu’au cours des quinze dernières années, diverses politiques adoptées ou projetées par nos gouvernants de même que leur inaction dans des occasions cruciales ont préparé le terrain.

Le lien de confiance fait défaut. Ce serait manquer gravement de sagesse que de ne pas anticiper les conséquences qui peuvent en découler à long terme et de repousser encore une fois les mesures qui s’imposent. N’est-il pas temps de prendre enfin au sérieux l’interculturalisme ?

Tout cela n’est pas de bon augure au moment où le gouvernement Legault est à la veille de lancer une grande offensive pour redonner au français la place qui lui revient. On peut entrevoir que la résistance sera ferme et que la thèse du racisme pourrait bien lui servir d’assise. Cette perspective est déplaisante. Le gouvernement n’a cependant pas le choix. Il doit agir quoi qu’il advienne, allant s’il le faut jusqu’au recours à la disposition de dérogation.

On aurait seulement souhaité que la lutte à venir se déroule sur un terrain un peu plus favorable.