Pour la création de la Maison de la chanson et de la musique

Nous, artistes et artisans de la chanson et de la musique de toutes origines confondues, signataires de cette lettre, souhaitons faire nôtres les mots de Monique Giroux et Luc Plamondon, rendus publics il y a quelques semaines, alors qu’ils faisaient connaître le projet majeur et rassembleur de Maison de la chanson et de la musique.

« […] Nous tenons, par ce projet d’envergure, à offrir un écrin aux chansons et aux musiques d’ici et à leur assurer une pérennité. Nous voyons rayonner la richesse de notre culture dans cet espace où les mots et la musique seront omniprésents, où la chanson battra au rythme des générations qui la fréquenteront […]. Une adresse, un toit, des murs, un abri qui tiendra la chanson et la musique au chaud… »

– Luc Plamondon et Monique Giroux

Comme tous les Québécois et toutes les Québécoises, nous sommes habités par la chanson, par la musique ainsi que par la fierté de ce qu’elles représentent dans l’histoire de notre société. Leur avenir nous tient à cœur.

Quels que soient leurs genres, notre chanson et notre musique nous ressemblent et nous représentent, ici et dans le monde entier. Elles ponctuent nos vies depuis toujours en évoquant nos joies, nos peines, nos défaites et nos victoires. Elles sont notre richesse.

La chanson et la musique québécoises ont bien besoin d’un lieu où on puisse les admirer, les raconter, les partager ; conserver leurs archives ; trouver de nouvelles manières de les faire connaître, de les créer et de les enrichir ; de les faire entendre, de préserver leur riche passé et surtout d’inventer leur futur.

C’est pourquoi les signataires de cette drôle de chanson sans rimes ni musique appuient le projet de Maison de la chanson et de la musique et invitent toutes celles et tous ceux qui partagent leur enthousiasme pour ce projet à faire de même.

Unissons nos forces vives et construisons ensemble et fièrement un lieu, un espace pour notre art dans toutes ses formes.

*Signataires :

Alfa Rococo, Marie-Pierre Arthur, Maude Audet, Viviane Audet, Philippe B, Guillaume Beauregard, Daniel Bélanger, Alexandre Belliard, Beyries, Bia, Émile Bilodeau, Joe Bocan, Bon Enfant, Daniel Boucher, Isabelle Boulay, Philippe Brach, Roxane Bruneau, Marco Calliari, Marie Carmen, France Castel, Mehdi Cayenne, Éric Champagne, Robert Charlebois, Philémon Cimon, Luis Clavis, Cœur de pirate, Étienne Coppée, Jim Corcoran, Louis-Jean Cormier, Dominique Côté, Les Cowboys Fringants, Isabelle Cyr, Luc De Larochellière, Marc Déry, Alexandre Désilets, Richard Desjardins, Clémence DesRochers, Marie Michèle Desrosiers, Réal Desrosiers, Céline Dion, François Dompierre, D-Track (David Dufour), Claude Dubois, Luce Dufault, Dumas, Catherine Durand, Félix Dyotte, Nicolas Ellis, Lara Fabian, Michel Faubert, Jean-Pierre Ferland, Dominique Fils-Aimé, Serge Fiori, Pierre Flynn, Sally Folk, Louise Forestier, Gaële, Galant tu perds ton temps, Galaxie (Olivier Langevin), Claude Gauthier, Nicolas Gémus, Dina Gilbert, David Goudreault, Maxime Goulet, Antoine Gratton, Julian Gutiérrez, Thomas Hellman, Marc Hervieux, Pierre Huet, Ilam, Laurence Jalbert, Jorane, Juste Robert, King Abid, Paul Kunigis, Pierre Kwenders, La Bronze, Chloé Lacasse, Sébastien Lacombe, Emilie Laforest, Yves Lambert, Pierre Lapointe, Juan Sebastian Larobina, Plume Latraverse, Daniel Lavoie, Lisa LeBlanc, Breen Lebœuf, Alain Lefèvre, Lynda Lemay, Marie-Nicole Lemieux, Martin Léon, François Léveillée, Andrea Lindsay, Catherine Major, Amélie Mandeville, Yves Marchand, Marcie, Marjo, Renée Martel, Anna McGarrigle, Hélène Mercier, Patrice Michaud, Jacques Michel, Milk & Bone (Laurence Lafond-Beaulne), Valérie Milot, Jérôme Minière, Nelson Minville, Ariane Moffatt, Jeff Moran, Mouffe, Yannick Nézet-Séguin, Patrick Norman, OTTO, Josiane Paradis, Mario Pelchat, Klô Pelgag, Fred Pellerin, Claire Pelletier, Marie-Denise Pelletier, Paul Piché, Poirier, Émilie Proulx, Émile Proulx-Cloutier, Qualité Motel, Dominique Quesnel, Rayannah, Michèle Richard, Zachary Richard, Michel Rivard, Michel Robidoux, Damien Robitaille, Eli Rose, MarieEve Roy, Chloé Sainte-Marie, Samian, Samuele, Sarahmée, Richard Séguin, Stefie Shock, Les sœurs Boulay, Mélodie Spears, Ingrid St-Pierre, Alexandra Strelisky, Manuel Tadros, Suzanne Taffot, Ines Talbi, Guylaine Tanguay, Djely Tapa, Diane Tell, Stéphane Tétreault, Marie-Jo Thério, Rachel Therrien, Marie-Élaine Thibert, Thus Owls (Erika Angel), Tire le Coyote, Laurie Torres, Mara Tremblay, Les Trois Accords, Valaire, Vincent Vallières, Stéphane Venne, Le Vent du Nord, Mat Vezio, Gilles Vigneault, Webster.