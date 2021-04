Pour une université de langue française à Sudbury

Dans une résolution adoptée à l’unanimité le 19 mars dernier, le Regroupement des professeur.e.s francophones de l’Université laurentienne a exigé de l’Université laurentienne l’autonomie institutionnelle pour l’ensemble des programmes de langue française. Confrontés à la restructuration qui ébranle les fondements de leur institution, ces professeurs demandent pour ces programmes la création d’une structure de gouvernance autonome relevant d’un conseil des gouverneurs distinct reflétant la diversité de la communauté francophone du nord de l’Ontario. Ils veulent la gouvernance par, pour et avec les francophones.

Par cette lettre, nous tenons à signifier notre appui sans équivoque à cet appel lancé par nos collègues du Regroupement des professeur.e.s francophones de l’Université Laurentienne. Nous estimons à leur suite que le temps est venu de créer une véritable université de langue française pour répondre aux besoins de ceux et celles qui veulent poursuivre des études postsecondaires en français dans le moyen-nord de la province. La crise financière aiguë que traverse actuellement l’Université laurentienne rend plus urgente que jamais la nécessité d’innover en créant une université de langue française.

Lutte pour l’autonomie

L’idée d’une université de langue française est portée par la communauté franco-ontarienne depuis les années 1960. Jusqu’à la création, en 2017, de l’Université de l’Ontario français, située à Toronto, la communauté franco-ontarienne n’avait que des institutions postsecondaires bilingues à l’exception de l’Université de Hearst. Jusque dans les années 1960, la communauté avait dû se contenter d’écoles primaires et secondaires dites « bilingues », de collèges communautaires bilingues et de conseils scolaires bilingues où le français était souvent secondarisé par rapport à l’anglais. Sur ces trois fronts, elle a toutefois gagné de chaude lutte l’autonomie comme mode de fonctionnement des établissements scolaires. Depuis les cinquante dernières années, les Franco-Ontariens fréquentent des écoles primaires et secondaires ainsi que des établissements collégiaux de langue française.

Le temps est venu de poursuivre ce qui a été amorcé avec la création de l’Université de l’Ontario français. Nous savons que la communauté franco-ontarienne exige des établissements postsecondaires de langue française et qu’elle se bat pour en assurer l’existence, comme elle l’a démontré en 2018 à la suite de la décision du gouvernement de Doug Ford de mettre la hache dans le projet de l’Université de l’Ontario français. Avec l’appui du Québec et de plusieurs autres communautés francophones à travers le pays, les francophones et les francophiles de Toronto, mais aussi d’Ottawa, de Windsor, de Sudbury, de Hearst et d’ailleurs en Ontario ont démontré leur volonté d’avoir des institutions postsecondaires pleinement françaises. Ils ont forcé le gouvernement Ford à revoir sa décision et à financer la création d’une université francophone à Toronto. Il est temps de faire de même pour Sudbury et la région du Moyen-Nord.

Le 12 mars dernier, le recteur de l’Université de Sudbury, John Meehan, partageait le souhait que son établissement devienne pleinement francophone et non confessionnel. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et le conseil des régents de l’Université de Sudbury appuient fermement ce projet. Depuis la mi-mars, la Coalition nord-ontarienne pour une université francophone, qui regroupe plusieurs acteurs communautaires œuvrant dans la région, travaille, elle aussi, à la fondation d’une université de langue française à Sudbury. Toutes ces démarches ont ceci en commun qu’elles visent à fournir aux Franco-Ontariens du Nouvel-Ontario le moyen d’accéder à la connaissance dans leur langue de manière autonome. Nous réitérons sans réserve notre appui à ce projet indispensable.

* Cette lettre est cosignée par 350 professeurs d’université du Québec et du Canada.