La communauté scientifique inquiète de la gestion des forêts

La gestion des forêts du Québec suscite à nouveau des inquiétudes dans la population. L’apparent parti pris du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en faveur de la vocation industrielle des forêts laisse à penser que les autres dimensions de l’aménagement forestier sont négligées. Pour rétablir la confiance du public, l’établissement d’une contrepartie indépendante du ministère est nécessaire.

L’émission Enquête du 4 mars dernier sur la gestion de la forêt publique au Québec a remis à l’avant-scène de vieux démons qu’on pensait en bonne partie disparus depuis la commission Coulombe (2004) et la promulgation de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (2010). Gouvernance forestière déficiente, perte de confiance des membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers envers le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP), absence d’écoute du MFFP envers les utilisateurs de la forêt autres que ceux de l’industrie à ses propres tables de gestion « intégrée », obstruction à la création d’aires protégées dans la forêt publique commerciale malgré des consensus avec les communautés autochtones et allochtones qui ont abouti à des propositions soutenues par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) : autant de situations qui donnent l’impression au public que rien n’a évolué depuis 20 ans.

Il en découle une perte de confiance dans la capacité d’intendance du MFFP chez diverses parties prenantes de la société civile, mais également chez des lanceurs d’alerte anonymes au sein même du ministère. Pourtant, le régime forestier de la loi de 2010 paraissait prometteur, car il reposait sur l’idée de baser l’aménagement de la forêt sur la connaissance scientifique du fonctionnement des écosystèmes, et il avait développé des mécanismes de participation de l’ensemble des utilisateurs de la forêt. Force est de constater que ce régime forestier n’est pas à la hauteur des espoirs qu’il a suscités.

Avec sa nouvelle Stratégie nationale de production de bois lancée en catimini à la veille de Noël en 2020, le MFFP n’a pas aidé sa cause en annonçant un accroissement du niveau de récolte de la forêt publique basé sur l’hypothèse d’une augmentation future de la production de bois qui résulterait d’interventions sylvicoles.

Pour la communauté scientifique, la Stratégie nationale de production de bois est inquiétante, car elle exprime un retour à une vision de la forêt principalement centrée sur la récolte du bois alors que l’aménagement durable de la forêt impose plutôt de planifier autant la forêt qu’on laisse sur pied que celle que l’on récolte. Cette vision est à contre-courant de l’évolution de l’économie forestière des dernières décennies, où l’industrie et les gouvernements sont incités à mettre en œuvre des approches d’aménagement durable de la forêt qui intègrent le maintien des ressources, des processus écologiques et de la biodiversité.

L’aménagement durable

Nos inquiétudes viennent donc s’ajouter aux critiques de ces derniers mois. Elles convergent vers le constat d’une déficience marquée de la mise en œuvre de l’aménagement durable des forêts. Plusieurs solutions ont été avancées, allant d’une commission parlementaire à une commission d’enquête sur le MFFP, au rapatriement des secteurs « faune et parcs » par le ministère de l’Environnement pour faire contrepoids au secteur « forêts », à la création d’un poste de vérificateur ou d’inspecteur indépendant des forêts. Chose certaine, il apparaît encore difficile pour le MFFP, et cela, près de 20 ans après les mises en garde de la commission Coulombe, de concilier sa vocation de développement économique avec celle de bonne intendance des forêts publiques. Il est important de s’assurer de rétablir la confiance des Québécois.

Toutes les propositions qui circulent font ressortir l’absence d’un espace collectif qui puisse faire contrepartie au MFFP et offrir un accès à l’information sur l’état des forêts et leur gestion basée sur des données probantes. À cette fin, nous proposons la création d’un observatoire national de la forêt indépendant du gouvernement et doté d’une vision large des ressources et des fonctions du territoire forestier. Sans être la solution à tous les problèmes, cet observatoire pourrait être l’un des moyens de nous sortir collectivement de l’impasse en documentant, en mobilisant et en diffusant les connaissances scientifiques sur nos forêts et leur gestion ; en produisant des analyses publiques sur l’efficacité des pratiques et stratégies de gestion ; et en offrant un espace inclusif de débat et de dialogue pour les personnes et les parties intéressées à la forêt.

Au Québec, nous disposons d’une expertise en sciences forestières qui peut contribuer à cet observatoire. Cette expertise est réunie au sein du Centre d’étude de la forêt (CEF), qui regroupe plus d’une centaine de chercheurs de 11 universités québécoises, de même qu’une imposante relève scientifique (plus de 450 étudiants et plus de 50 chercheurs postdoctoraux). Le CEF réunit des spécialistes de divers champs disciplinaires, ce qui favorise une vision d’ensemble permettant la conception de solutions innovatrices en matière d’aménagement durable des forêts. Le CEF pourrait par conséquent jouer un rôle stratégique important dans la création d’un observatoire national de la forêt.

* Cette lettre est signée par :



Pierre Drapeau, Département des sciences biologiques (UQAM) et directeur du CEF



Tanya Handa, Département des sciences biologiques, UQAM



Dan Kneeshaw, Département des Sciences biologiques, UQAM



Alain Leduc, Département des Sciences biologiques, UQAM



Alain Paquette, Département des Sciences biologiques, UQAM



Timothy Work, Département des sciences biologiques, UQAM



Étienne Boucher, Département de géographie, UQAM



Michelle Garneau, Département de géographie, UQAM



Éric Pineault, Institut des sciences de l’environnement, UQAM



Marie Saint-Arnaud, Institut des sciences de l’environnement, UQAM



Mark Purdon, École des sciences de la gestion, Institut des sciences de l’environnement UQAM



Nicolas Bélanger, Université TÉLUQ



Élise Filotas, Université TÉLUQ



Hugo Asselin, École d’Études Autochtones, UQAT



Yves Bergeron, Institut de recherche sur les forêts, UQAT - Département des sciences biologiques, UQAM



Xavier Cavard, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Annie DesRochers, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Nicole Fenton, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Benoit Lafleur, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Fabio Gennaretti, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Miguel Montoro Girona, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Osvaldo Valeria, Institut de recherche sur les forêts, UQAT



Guy Chiasson, Département des sciences sociales, UQO



Mario Gauthier, Département des sciences sociales, UQO



Sylvain Delagrange, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



Jérôme Dupras, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



Angélique Dupuch, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



François Lorenzetti, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



Audrey Maheu, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



Christian Messier, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO - Département des sciences biologiques, UQAM



Philippe Nolet, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



David Rivest, Institut des sciences de la forêt tempérée, UQO



Annie Deslauriers, Département des sciences fondamentales, UQAC



Cornelia Krause, Département des sciences fondamentales, UQAC



Hubert Morin, Département des Sciences fondamentales, UQAC



Olivier Riffon, Département des sciences fondamentales, UQAC



Sergio Rossi, Département des sciences fondamentales, UQAC



Martin Béland, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Louis Bernier, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Jean-Michel Beaudoin, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Jérôme Cimon-Morin, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Sylvain Jutras, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Marc J. Mazerolle, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Alison Munson, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Jean-Claude Ruel, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval



Daniel Fortin, Département de biologie, Université Laval



Line Lapointe, Département de biologie, Université Laval



Jean-Pierre Tremblay, Département de biologie, Université Laval



Jean-François Bissonnette, Département de géographie, Université Laval



Martin Simard, Département de géographie, Université Laval



François L’Italien, Département de sociologie, Université Laval



Dominique Arseneault, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR



Guillaume de Lafontaine, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR



Martin-Hugues St-Laurent, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR



Robert Schneider, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR



Luc Sirois, Département de biologie, chimie et géographie, UQAR



François Girard, Département de géographie, Université de Montréal



Olivier Blarquez, Département de géographie, Université de Montréal



Alain Cogliastro, Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal



Michel Labrecque, Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal



Étienne Laliberté, Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal



Audrey Smargiassi, École de santé publique, Université de Montréal



Sara Teitlebaum, Département de sociologie, Université de Montréal



Emma Despland, Department of Biology, Concordia University



Jeanine-Marie St-Jacques, Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University



Marc Bélisle, Université de Sherbrooke



Richard Fournier, Université de Sherbrooke