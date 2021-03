La saga du Programme-cycle d’éducation préscolaire

Nous souhaitons ici prendre la parole, dans un débat qui crée effectivement des tensions. Il est fort regrettable que le ministre de l’Éducation n’ait pas su mettre en place les conditions d’un véritable dialogue entre les acteurs de terrain, les intervenants universitaires et son cabinet sur ce que doit être l’éducation préscolaire. La contestation du programme-cycle à l’éducation préscolaire n’est pas l’expression d’une minorité, loin de là !

Qui est ce « nous » qui vous parle ? Il s’agit des membres du regroupement très ciblé de la vingtaine d’universitaires-chercheurs, répartis dans une dizaine d’universités québécoises, dont l’expertise porte directement sur l’éducation préscolaire et le développement de l’enfant. Il s’agit également des membres d’un Collectif constitué de ces universitaires, de plusieurs de leurs collègues (de toutes les universités québécoises francophones) ainsi que des acteurs de terrain, membres de l’Association de l’éducation préscolaire du Québec (AEPQ, 3000 membres).

Commençons par une mise au point : l’apprentissage des lettres fait partie de nos préoccupations, et prétendre le contraire est une caricature qui nuit au débat et qui est utilisée pour refuser d’entendre ce que nous avons à dire. Ce que nous rejetons ici vigoureusement est l’enseignement systématique des lettres, au moyen d’une même trousse d’activités pour tous les enfants : une lettre à la fois, un son à la fois, présentés de façon complètement décontextualisée. De jeunes enfants de l’éducation préscolaire assis pour écouter l’enseignement du maître !

À ces interventions dites « universelles », car correspondant à la définition d’un élève « standard » est associé le dépistage (l’enfant connaît-il toutes les lettres au même moment que tous les autres ?), avec des risques évidents de surdiagnostiquer des élèves à risque et de créer du stress chez l’enfant et sa famille. Rappelons que l’apprentissage des lettres est une attente de la fin de la 1re année.

Ce que nous affirmons : il est important de soutenir l’entrée dans l’écrit, la découverte et l’apprentissage des lettres à l’éducation préscolaire, et ce, au moyen d’approches adéquates et respectueuses des caractéristiques du jeune enfant (curiosité, esprit de découverte, besoin de manipuler, d’explorer, de bouger, etc.). La mission du préscolaire est d’associer les premiers pas en lecture au plaisir de lire, de s’ouvrir aux mondes imaginaires, de jouer avec la langue… La littérature jeunesse, que de si nombreuses enseignantes allumées et compétentes exploitent en classe, est une richesse précieuse pour soutenir l’entrée dans l’écrit, dans toutes ses dimensions, et entre autres… les lettres.

Modèle dénoncé

Cette rectification faite, revenons au cœur du débat : cette façon réductrice de concevoir l’enseignement des lettres à la maternelle est en lien avec le deuxième volet du mandat qui a été imposé dans le programme-cycle, soit la « prévention universelle et ciblée ». Or, nous dénonçons le choix de ce modèle prédictif de prévention au détriment de celui de la prévention écosystémique, et ce, pour les raisons suivantes :

- la mise en œuvre de la prévention universelle et ciblée n’a fait l’objet d’aucune expérimentation dans les 36 classes de 18 centres de services scolaires pendant les deux ans de la mise à l’essai du programme-cycle. En d’autres mots, il s’agit d’implanter, sur tout le territoire du Québec, un programme dont l’un des volets, la prévention universelle et ciblée, n’a pas été validé.

- la recherche (méta-analyses) souligne clairement que ces pratiques de prévention universelle et ciblée, lorsqu’elles sont transférées du niveau primaire à l’éducation préscolaire sans tenir compte de la spécificité du jeune enfant, n’ont pas les résultats attendus en ce qui a trait au développement langagier et à la réussite, à long terme, de l’entrée dans l’écrit. En d’autres mots, il s’agit de mettre en œuvre une conception de la prévention dont la recherche a déjà mis au jour les faiblesses.

Nous tenons également à dénoncer divers événements récents qui contribuent à la dégradation du climat dans ce débat :

1) L’expulsion de Mme Rondeau, présidente bénévole de l’AEPQ et représentante d’une perspective de prévention écosystémique, du Comité de suivi de l’implantation du Programme-cycle d’éducation préscolaire ;

2) Une correspondance entre deux actrices impliquées dans le débat, qui a pu mener, au final, à un règlement à l’amiable. Pour un exposé de cette correspondance rendue publique, voir le site de l’AEPQ ;

3) Un appel du directeur adjoint du cabinet du ministre Roberge à une collègue universitaire pour remettre vivement en question sa mention, dans le cadre de son enseignement, d’un document réalisé par l’AEPQ et appuyé par le Regroupement, qui présente le « Programme… en Bref » ;

4) L’envoi d’un courriel par ce même membre du cabinet du ministre à un directeur de Département des sciences de l’éducation d’une université visant à faire pression pour entraver la tenue d’une assemblée départementale extraordinaire portant sur ce dossier.

Nous vous laissons tirer vos conclusions : il est plus que temps de réaffirmer le droit à un véritable dialogue démocratique et respectueux entre les acteurs de terrain, les universitaires et le ministre de l’Éducation.

* Ce texte est signé par 72 personnes du Collectif des professeurs.es-chercheurs.euses et experts.es de terrain à l’éducation préscolaire et au développement de l’enfant, qui appuie l’AÉPQ dans ses démarches :