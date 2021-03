La liberté universitaire contre la dérive autoritaire

La « liberté universitaire », présumée en danger, fait couler beaucoup d’encre au Québec ces temps-ci. Les tenants de la droite conservatrice ont pris pour mission de la défendre, laissant paradoxalement entendre que l’État s’ingère davantage dans les universités. Ils accusent les « wokes » de détruire l’essence démocratique des universités, amalgament plusieurs concepts qu’ils ne maîtrisent pas et sonnent l’alarme d’une crise qu’ils ont eux-mêmes construite.

Depuis quelques semaines, le mot « censure » traverse sans cesse nos écrans. S’exprimant par l’entremise d’une panoplie de médias, des politiciens, des professeurs et même des étudiants disent être victimes de censure de la part de la « gauche woke ». Mais qu’en est-il vraiment, étant donné que ces militants (fallacieusement amalgamés) auxquels on fait référence n’ont en commun que de faire partie, à échelle variable, de groupes dominés dans la société — en un mot, de ne posséder pratiquement aucune tribune et de ne monopoliser aucune institution de pouvoir ? La rigueur intellectuelle nous contraint à le dire : la voix des minoritaires critique, bien sûr, mais ne censure pas. Il apparaît que sa seule présence dans l’espace public provoque déjà un puissant effet de backlash : être critiqués, pour les dominants, c’est aussi sentir l’éventualité, réelle comme supposée, d’une perte de pouvoir — une éventualité à laquelle ils résistent.

L’un des phénomènes de redistribution de pouvoir dont les tenants de la droite ont le plus peur, actuellement, est bien la « cancel culture ». Mais de quoi s’agit-il ? Certains répondront qu’il s’agit d’un mouvement ostracisant, visant à crucifier des personnalités sur la place publique pour leurs prises de position politiques ou leurs actions. Cela dit, il importe d’être clair : la cancel culture n’est pas un protocole institutionnalisé ni une structure sociale oppressante. Elle constitue plutôt une stratégie politique discursive qui comporte plusieurs degrés d’intensité, ne fait pas l’unanimité chez les militants radicaux et est utilisée par des gens sans pouvoir à l’échelle de la société. Bien que l’on puisse débattre de l’efficacité de cette stratégie, il apparaît encore plus intéressant, dans le contexte actuel, de se demander pourquoi elle a émergé. On l’aura constaté au cours de la reprise du mouvement Black Lives Matter et de la grande vague de dénonciations d’agressions sexuelles à l’été 2020 : nombreux sont ceux à être écrasés par des systèmes d’oppression, de même qu’abandonnés ou encore violentés par l’appareil étatique et juridique. Pas étonnant que certains éprouvent le besoin de se défendre eux-mêmes par leur participation politique — pour nous, il n’est pas nécessaire de chercher la réponse plus loin.

Savoirs hégémoniques

Sans définir ni préciser les théories qu’ils défendent, un certain nombre d’acteurs politiques et universitaires cherchent donc à délégitimer les savoirs provenant des groupes minoritaires, parfois enseignés dans les universités québécoises. Ces savoirs, qualifiés de dominants et de nuisibles, peinent pourtant déjà à obtenir une légitimité au sein des départements de sciences sociales. Les savoirs qui sont enseignés à l’université restent eurocentrés, et souvent intrinsèquement violents : les récents débats touchant l’utilisation du mot en n illustrent parfaitement cette réalité. En réclamant sans cesse le droit de pouvoir utiliser des termes qui ont historiquement permis à la majorité blanche de déshumaniser, de dominer et de tuer les personnes noires, les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis, les dominants ne font que défendre le droit de blesser et de heurter volontairement d’autres personnes.

Selon le discours en vogue ces derniers temps, les universités seraient des lieux mythiques de débats cartésiens, intrinsèquement neutres, où rationalité et affect se retrouvent dichotomisés au profit de la première. Au risque de briser cette solide illusion héritée des Lumières, nous avançons que l’idée de la Raison triomphante est paternaliste et vise à faire taire ceux pour qui la politique n’est pas esthétique, mais bien intime. Pour les dominants, parler de racisme, de classisme, de sexisme, d’homophobie et de transphobie constitue un voyage dans le monde des idées, sans implication violente sur leur existence. Pour les dominés, ces sujets représentent des stigmates, de l’exclusion, des traumas, des cicatrices, des viols, des morts… mais aussi des luttes desquelles naissent amitiés et amours. Leur posture dépeinte comme irrationnelle et émotive comprend forcément une part de vécu, et leur nier toute pertinence sur cette base est profondément malhonnête et même réactionnaire — d’autant plus que ce qui anime les auteurs de tous ces discours sur les wokes est bien loin d’être neutre et dénué d’affect.

En terminant, nous tenons à remercier celles et ceux qui nous inspirent par leurs écrits, leur musique, leur militantisme ou leur amitié, aussi nombreux qu’elles et ils soient — car nous ne pouvons prétendre être le seul vecteur de nos idées et de nos espoirs. Sans les nommer, merci.

