Le Québec, nation distincte des Amériques

Pierre-Alain Cotnoir - Abonné 2 mars 2021 10 h 11

M. Dionne prend l'ombre pour la proie. S'il fallait que l'utilisation d'anglicismes soit un signe d'assimilation, il faudrait désormais considérer les Français comme nous surpassant en la matière! Je préfère laisser la parole à des observateurs étrangers pour ce qui caractérise notre petite nation. Je citerai deux ouvrages. Le premier d'un auteur américain s'étant intéressé aux différences culturelles entre les différentes parties de l'Amérique du Nord. Dans "American Nations - A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America" Colin Woodard fait remonter aux premiers contacts avec les Amérindiens les traits distinctifs de notre nation. Il écrit: "While the French had hoped to peaceably assimilate the Indians into their culture, religion, and feudal way of life, ultimately they themselves became acculturated into the lifestyle, technology, and values of the Mi’kmaqs, Passamaquoddies, and Montagnais. Indeed, New France became as much an aboriginal society as a French one and would eventually help pass this quality on to Canada itself."



Des recherches montrent que les Québécois francophones se définissent plus à partir d'éléments de leur groupe d'appartenance, alors que leurs "voisins" se réfèrent plus à des définitions centrées sur eux .Edwerd Grabb et James Curtis dans le livre "Region Apart - The Four Societies of Canada and The United States" ont bien étudié cette différence générant des valeurs et des attitudes particulières. Ils écrivent dans leur conclusion: "More specifically, our research has shown that, along with being the least committed of all the four sub-groups to conventional religious beliefs, Quebecers are the most open a host of non-traditional ideas, principles, and practices. This is evident in their relatively more supportive stances on women's equality, gay rights, alternative forms of sexuality, same-sex marital unions, and interracial marriages, as well as their generally more liberal approach to criminal justice".