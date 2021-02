J’ai été frappée par les propos d’Antoine Desgagnés dans sa lettre adressée au Devoir et publiée le jeudi 4 février. En effet, une journée à l’université ne ressemble en rien à une journée à l’école secondaire. Peut-être d’abord et avant tout en raison de l’offre de cours, des programmes et des horaires, comme le fait valoir M. Desgagnés, mais aussi en raison de la provenance des étudiants qui y sont inscrits.

Les étudiants qui fréquentent l’école secondaire habitent presque en totalité à l’intérieur d’un rayon géographique limité, qui se traverse en moins d’une heure par autobus. Au niveau postsecondaire, la réalité est tout autre. J’enseigne à l’Université du Québec en Outaouais, et malgré un faible taux d’étudiants « étrangers », nos étudiants québécois viennent des vastes régions de l’Outaouais, des Laurentides et de la Montérégie.

Lorsque nous leur avons offert un cours en présentiel sur le campus au trimestre d’automne 2020, nous avons assisté à une levée de boucliers ! On allait les forcer à se déplacer pour un seul cours ! Contrairement à une pleine charge de cours donnés en présentiel sur l’un de nos campus, un seul cours ou une seule journée en classe ne justifiait nullement à leurs yeux de payer un loyer près du campus universitaire. Leur restait l’option de faire plusieurs heures de route de jour ou de nuit, de payer une chambre d’hôtel ou de trouver refuge une fois par semaine chez un proche ou une connaissance. Bref, le cours qui devait s’offrir en présentiel a été converti en cours à distance, pour le plus grand bien (paraît-il) de certains étudiants.

« Tout ou rien »

Cet hiver, les étudiants inscrits à mon programme ont un laboratoire. Nous avons accepté de donner la portion théorique à distance pendant la première moitié du trimestre, mais exigé que la portion pratique se fasse… dans les laboratoires de l’université. Pour des étudiants soi-disant en manque de contacts sociaux, j’ai été surprise d’entendre des protestations dès la première semaine de janvier, déplorant que les cours en laboratoire ne puissent se tenir à distance, pour éviter les tracas liés à l’hébergement ou au déplacement.

Ce que j’en comprends, c’est que les étudiants ne veulent pas des demi-mesures proposées par notre gouvernement. Idéalistes, peut-être ? Ils ne sont pas utopistes. Ils veulent « tout ou rien », et semblent prêts à prendre leur mal en patience pour vivre pleinement le retour en classe complet. Entre-temps, ils se voient à travers les médias sociaux, et avec un peu de bonne volonté et de créativité de la part du personnel enseignant, ils peuvent, comme dans mes cours, passer la majeure partie du temps en ligne dans des groupes de discussion où ils échangent avec leurs collègues, sur la matière et sur des aspects plus personnels s’ils le désirent. J’ai pu constater que, dès leur premier trimestre d’inscription, cette stratégie leur a permis de créer des liens réels avec d’autres nouveaux inscrits comme eux, qui ont débordé du strict cadre de mon cours universitaire.

Je ne peux que souhaiter que la société les entende et trouve des solutions moins risquées pour la santé, et moins coûteuses en ressources de toutes sortes, que la présence physique sur un campus collégial ou universitaire un jour par semaine.