Nous souhaitons relativiser des propos rapportés sur l’école virtuelle dans un texte de Marco Fortier le 16 janvier 2021. On y indique notamment que « des études scientifiques récentes concluent hors de tout doute à l’inefficacité des cours virtuels pour les enfants et les adolescents. La bonne volonté des enseignants n’y change rien ».

D’emblée, précisons qu’il ne s’agit pas de minimiser la portée de l’enseignement en présence dans un établissement scolaire ni sa contribution incontournable au développement affectif, social et intellectuel des jeunes.

Ce dont il s’agit, c’est le raccourci emprunté lorsqu’on parle d’école virtuelle. Que se cache-t-il à l’intérieur ? Peu est dit à ce sujet. Or, en tombant à bras raccourcis sur un concept qu’on aborde comme une boîte noire monolithique à partir d’une rhétorique parfois dogmatique, on anéantit la réflexion sur les usages du numérique à améliorer ou à développer en éducation.

À la base de toute façon de faire l’école, soit-elle en présence, numérique, comodale ou hybride, se trouve une conception de l’apprentissage et de l’organisation scolaire. Si, par école virtuelle, on fait essentiellement référence à un enseignant qui récite un contenu en visioconférence, voire une capsule préenregistrée, pour ensuite laisser les élèves se débrouiller seuls, letout avec un souci d’économie d’échelle, il est peu surprenant qu’on parvienne à des résultats parfois mitigés, avec un sentiment d’isolement, voire de déshumanisation. En plus de contraintes administratives, on omet de considérer que peu d’enseignants disposent d’une formation approfondie permettant de tenir compte des particularités du numérique. Il en résulte souvent, malgré eux, une transposition de ce qui se passe en présence.

La boîte noire de l’école virtuelle omet une distinction fondamentale en design pédagogique qui a pourtant été clarifiée il y a plusieurs dizaines d’années, sous l’appellation de la discussion Clark-Kozma. Essentiellement, il y a une différence entre les outils et les usages qu’on en fait. Certes, un marteau peut induire une action, mais une partie importante de ce qui en découle réside dans la volition de la personne qui l’utilise. Vais-je construire une maison ou expulser une frustration ?

À l’école, ces choix et ces utilisations devraient s’arrimer aux intentions, notamment les apprentissages qu’on souhaite voir les élèves réaliser. Le contexte scolaire dans lequel les enseignants interviennent influe aussi sur leur travail. Condamner sans nuance l’école virtuelle, c’est faire fi d’une diversitéd’outils numériques et de pratiques potentiels, ainsi que du contexte local dans lequel ils peuvent l’être.

On nous rétorquera que des recherches sur l’école virtuelle mènent à des résultats constants depuis plusieurs années. En contrepartie, pour paraphraser la romancière Rita Mae Brown, est-il raisonnable de s’attendre à des résultats différents si l’on répète sans cesse le même modèle ? L’école dite virtuelle ne fait-elle pas qu’exacerber les défaillances d’une organisation scolaire de plus en plus jugée désuète et mal adaptée à la diversité des besoins rencontrés en milieu scolaire ?

Certains résultats de méta-analyses effectuées sur l’école virtuelle ont leur pertinence. Or, ces études ont aussi une limite qu’on balaie souvent sous le tapis. Elles ont tendance à évacuer les contextes de pratique dans lesquels l’action éducative prend forme. Autrement dit, on s’intéresse davantage à la coquille qu’à son contenu réel ou possible. C’est alors tout un niveau de détails qui passe à la trappe, réduisant ainsi l’importance de ce qu’Aristote appelait la phronesis. Il s’agit du discernement professionnel requis dans l’élaboration de modalitéspédagogiques permettant de soutenir l’apprentissage des élèves de façons variées. Ce jugement est crucial pour les jeunes vulnérables, qui requièrent un accompagnement plus proximal.

L’école intégralement en lignereprésente-t-elle l’avenir de l’éducationformelle au Québec ? Soyons clairs : non ! Nous n’envisageons pas une telle modalité pour tous. Toutefois, dans certaines circonstances, si elle peut répondre aux besoins de certains élèves, pourquoi s’en priverait-on ou y recourrait-on de façon bancale, faute de s’y être penchés en amont en exerçant un discernement particulièrement consciencieuxsur le plan pédagogique et organisationnel ? Pensons par exemple aux élèves malades ; aux décrocheurs qui pourraient souhaiter de l’alternance travail-école ; aux sportifs de haut niveau en constants déplacements ; aux enfants scolarisés à la maison, en complément du soutien parental ; aux familles dont les parents travaillent à l’international ; aux jeunes dont la présence en classe n’est pas forcément la modalité qui leur convient. Ne devrions-nous pas être en mode amélioration plutôt qu’évitement ?

Il importe donc de se garder de réflexions raccourcies qui contribuentà jeter le bébé avec l’eau du bain. À l’heure où la pandémie met en relief les inégalités de notre système d’éducation, il semble impératif de penser une variété de stratégies favorisant la participation de l’élève, notamment son attention, sa motivation, son engagement et ses contributions dans un sous-groupe ou dans un groupe-classe. Tout en gardant bien en tête que l’école, en plus d’être un lieu d’instruction, est aussi un lieu de socialisation et d’humanisation.

L’heure devrait être à une réflexion constructive et collective portant sur de nouvelles possibilités pour soutenir la réussite éducative de tous les élèves, plutôt qu’à la condamnation systématique d’une pratique abusivement généralisée qui ne rend pas compte de l’ensemble des usages possibles du numérique en éducation.

