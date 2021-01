La Loi constitutionnelle doit refléter le pays réel

Bernard Plante - Abonné 29 janvier 2021 01 h 07

Grappiller des miettes?

"...une nouvelle voie menant à une reconnaissance du Québec réel et de son autonomie au sein de la fédération."



Être autonome? Sans contrôler les grandes orientations, sans une voie aux rencontres internationales à un moment où les enjeux sont mondiaux, sans droit de regard sur ce qui entre ou sort de notre territoire via les gares, ports et aéroports, pris dans un pays pétrolier travaillant à l'envers de l'avenir, appliquant toujours l'infâme Loi sur les indiens en se prétendant un modèle de vertu des libertés et de l'égalité? Autonome, vraiment?



Et faire un pays du Québec? Serait-ce si compliqué?