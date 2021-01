John A. Macdonald, un grand démocrate?

Claude Bariteau - Abonné 18 janvier 2021 07 h 32

John A. Macdonald fut un homme politique au service de Londres, des Britanniques du monde des affaires et de la section-ouest du Canada-Uni. Avec George Brown, Georges-Étienne Cartier et l’aval du Gouverneur Charles Monck, il devint un promoteur du Dominion of Canada dont il devint le premier premier ministre.



En quelque sorte, il fit politiquement, avec Cartier, ses associés politiques et les dirigeants du clergé, ce que fit le militaire John Colborne, avec l’appui d’hommes politiques et de membres du haut clergé, pour mâter les Patriotes et tracer le chemin aux recommandations de Durham.



S’agissant de Wilfred Laurier, le 7 mars 1867, alors qu’à Londres s’élaborent la constitution de !867, il affirma que « la Confédération est la seconde étape sur la route de l’anglification tracée par Lord Durham » et qu’il fallait « demander et obtenir un gouvernement libre et séparé. »



Or, trente ans plus tard, il dirigea ce Dominion après que Macdonald ait ordonné la pendaison de Louis Riel en se servant de l’indignation dans la province de Québec comme tremplin politique.



Après avoir fait écho aux liens entre Dorion et Laurier, vous écrivez que « les membres de la Chambre haute (appelée Conseil législatif) du Canada-Uni étaient élus ». Ça n’a jamais été le cas et vous savez surement que les membres du Conseil législatif ont toujours été nommés par le gouverneur.



Par contre, en 1849, les membres du Conseil exécutif ont été choisis par les chefs du parti majoritaire parmi les élus de la population de la Chambre des communes. Ce fut une décision de Lord Elgin et il en avait le mandat de Londres.



Marié à la fille de lord Durham, Elgin devait promouvoir le gouvernement responsable. Aussi, approuva-t-il en 1849 la loi indemnisant les pertes des Patriotes. En découla l’incendie par des Britanniques du parlement et sa localisation à Ottawa par Londres.



Après 1763, 1774, 1840 et 1867, trois autres dates ont marqué le Québec, 1931, 1982 et 1995.