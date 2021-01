Wikipédia célèbre ses 20 ans

C’était le 15 janvier 2001. À l’heure où les encyclopédies sur cédérom ont encore la cote, les Américains Jimmy Wales et Larry Sanger lancent un projet collaboratif de rédaction d’articles encyclopédiques en ligne. Sur Wikipédia, l’expertise des contributeurs et des contributrices repose sur la capacité d’identifier des sources fiables et de qualité plutôt que sur la maîtrise d’une discipline donnée. Chaque jour, une fourmilière de bénévoles s’affaire afin d’assurer une qualité optimale des contenus qu’on y trouve. En 20 ans, la communauté wikipédienne a grandi, les règles d’édition se sont resserrées et la réactivité pour traquer les fausses nouvelles est plus grande que jamais. Des complotistes sur Wikipédia, ça ne peut pas exister en 2021.

Parmi les avantages qu’offre Wikipédia, relevons les éléments suivants : l’accessibilité, la relecture par les pairs après publication (ce qui permet la correction d’erreurs et l’amélioration continue) et l’existence de liens internes qui relient chaque article avec des dizaines d’autres. À ce jour, il existe près de 300 versions linguistiques de Wikipédia et plus de 50 millions d’articles. On dénombre plus de 6 millions d’articles en anglais et plus de 2 millions en français.

Pour plus de diversité

Ce sont plus de 20 000 wikipédiens et wikipédiennes qui contribuent activement à l’encyclopédie en français, dont environ 6 % proviennent du Canada. En 2021, la question de la représentativité des sujets persiste. L’encyclopédie n’est qu’un reflet de notre société, et comme c’est le cas dans les publications traditionnelles et dans nos médias, de grands pans demeurent malheureusement sous-représentés. Il suffit de penser à la place qu’occupent les femmes, les Premières Nations, les communautés LGBT ainsi que d’autres minorités dans nos livres d’histoire pour se rendre compte du défi de les faire apparaître dans une encyclopédie. Comme Wikipédia ne crée pas de nouveau contenu, mais rassemble les connaissances existantes, il est difficile de contribuer sur les sujets mal documentés ou encore cachés dans nos archives. Au défi de la diversité des sujets s’ajoute le défi de la diversité de profils des contributeurs et des contributrices. Cette communauté est encore majoritairement composée d’hommes occidentaux scolarisés, habiles technologiquement… et disposant d’une denrée rare : du temps libre pour collaborer bénévolement. Bien que nous reconnaissions le caractère extraordinaire et la valeur inestimable du travail accompli jusqu’à aujourd’hui, une communauté plus représentative peut aider à diversifier les sujets sur Wikipédia.

Au cours des dernières années, un travail colossal a été effectué par Wikimédia Canada et ses partenaires afin de former de nouveaux contributeurs et contributrices d’un océan à l’autre. Grâce aux bibliothèques, aux archives, aux universités, aux OBNL scientifiques, à des centres de documentation et aux musées québécois et canadiens, des citoyens et des citoyennes ont été sensibilisés et formés aux rouages de la contribution à partir de sources fiables et de qualité. Le milieu universitaire, longtemps critique de la qualité de l’information retrouvée sur Wikipédia, s’est rallié au projet.

Qui aurait cru, il y a quelques années à peine, que des professeurs demanderaient un jour à leurs élèves de contribuer à Wikipédia dans un cadre pédagogique ? Il en va de même pour les milieux reliés à l’information et à la culture qui s’impliquent activement dans des projets afin d’améliorer la découvrabilité de leurs contenus sur le Web, tout en enrichissant l’encyclopédie. Wikipédia continue de faire l’objet de nombreuses recherches scientifiques et reste une ressource d’information centrale puisqu’il s’agit de l’un des premiers sites les plus consultés au monde.

En 2021, nous souhaitons longue vie à Wikipédia pour ses 20 ans et nous soulignons les 10 ans de la création de la section nationale, Wikimédia Canada. Vingt ans plus tard, l’encyclopédie en ligne dont on avait prédit la disparition à de nombreuses reprises est toujours debout, plus consultée et plus éditée que jamais. À l’heure où nous rédigeons ces lignes, les articles en anglais et en français sur la pandémie de COVID-19 rédigés par des centaines de bénévoles cumulent plus de 55 000 vues par jour. Wikipédia reste fidèle à sa vision d’origine : il demeure l’un des rares sites où l’on ne retrouve aucune publicité, grâce notamment aux dons faits par la communauté.

Quel avenir pour l’encyclopédie ? À Wikimedia Foundation et à Wikimédia Canada, nous pensons que les sujets actuellement sous-représentés méritent autant d’attention que les sujets les plus populaires sur Wikipédia. On vous demandait hier d’imaginer un monde dans lequel chacun et chacune aurait un libre accès à la connaissance. Nous vous invitons aujourd’hui, chers lecteurs et chères lectrices, à contribuer activement à l’encyclopédie pour faire rayonner la connaissance ici et à l’autre bout de la planète.