Quelques réflexions sur le cas de Michelle Latimer

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois : ou lire et relire Les voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).



Je ne m’interrogerai pas sur les motifs qui ont pu, à tort ou à raison, pousser Michelle Latimer à revendiquer des origines amérindiennes, pas plus que sur ceux de Rachel Anne Dolezal (alias Nkechi Amare Diallo) à se faire passer pour une Afro-Américaine. Ils leur appartiennent et, de toute façon, nous ne saurons sur ce sujet que ce qu’elles voudront bien nous révéler à l’avenir.

Et puis, il faut avouer que toutes ces questions identitaires sont complexes, et qu’il serait bien dommage de les simplifier ; ce serait non seulement dommageable, mais, en outre, pour le moins étonnant à une époque où on prétend choisir en toute liberté son identité sexuelle et où l’on voudrait sanctuariser celles qui trouvent leurs sources dans la couleur de la peau ou la généalogie.

Après tout, l’essayiste et romancier canadien Thomas King, né en Californie d’une mère grecque et d’un père cherokee, n’est pas, lui non plus, à proprement parler un Autochtone du Canada. Rappelons que le peuple cherokee occupait le sud-est des États-Unis (Caroline du Nord et Géorgie) avant sa déportation, en 1838-1839, dans l’Oklahoma, et que le célèbre auteur de L’Indien malcommode n’a émigré au Canada qu’à l’âge de37 ans. Cela dit, nul ne voudrait revenir aux tristement célèbres lois de « pureté du sang », et ces quelques faits sont certainement moins intéressants que son œuvre en elle-même, faite de plusieurs récits et essais.

Ce n’est pourtant pas ainsi qu’en ont jugé les responsables canadiens du milieu du cinéma et de la télévision : à peine cette remise en question de l’identité autochtone de Michelle Latimer était-elle en effet annoncée que l’ONF retirait des circuits de distribution son documentaire Inconvenient Indian, réalisé d’après le livre de Thomas King et en collaboration avec ce dernier, et qui avait pourtant reçu au TIFF le prix du meilleur film canadien, en plus de celui du choix du public, dans la catégorie Documentaires. Michelle Latimer a également dû abandonner la réalisation de la série Trickster, qui était diffusée à CBC. Gageons que l’on va bientôt lui retirer ses prix, comme on retire ses médailles à un sportif quand il échoue les tests antidopage !

Par-delà la question identitaire, ou encore le très controversé concept d’« appropriation culturelle », cette attitude des organismes subventionnaires et des producteurs fait ressortir une regrettable confusion entre une œuvre et son auteur, confusion qui semble bien se répandre de plus en plus ces derniers temps. En témoignent, entre autres, les polémiques entourant les spectacles de Robert Lepage SLAV et Kanata, ou encore la quasi-censure, en Amérique du Nord, du film de Roman Polanski J’accuse.

À ce compte, ne faudrait-il pas aussi censurer et retirer des bibliothèques les œuvres d’André Gide, pour cause de tourisme sexuel pédophile, de Pablo Neruda en raison de son aveuglement stalinien et de sa culpabilité dans ce qu’on tiendrait aujourd’hui pour un viol, de Jorge Luis Borges qui exprima son admiration pour le général Pinochet et qui ne fit pas preuve de beaucoup d’enthousiasme à l’égard de la démocratie ? Et que dire de ce cas limite :Louis-Ferdinand Céline, qui fut un antisémite de la pire espèce, condamné après-guerre pour fait de collaboration avec les nazis, ce qui n’empêche pas Le voyage au bout de la nuit d’être considéré par plusieurs comme un des plus grands romans du vingtième siècle ?

Ne serait-il pas plus sage de distinguer œuvre et auteur, la première devant être évaluée en fonction de ses qualités intrinsèques et surtout pas jugée sur le plus ou moins grand degré de moralité du second ? La chose devrait d’ailleurs aller de soi. Après tout, on ne demande pas à Neruda d’avoir été un saint, mais un grand poète. On admire Borges pour son style, sa subtilité et son immense culture, pas pour ses opinions politiques. On lit Gide pour sa fantaisie et la modernité romanesque dont il fut l’un des initiateurs, pas pour ses perversions sexuelles. Quant à Céline, le reconnaître comme un grand romancier n’est pas faire preuve de la moindre indulgence à l’égard de son répugnant antisémitisme.

Toute autre façon de les juger reviendrait à promouvoir un nouvel ordre moral au sein duquel les valeurs de notre temps se substitueraient à toute autre forme de jugement. Cela reviendrait aussi à nier l’autonomie de la sphère artistique ; puis, bientôt, peut-être également, celle de la science. Tout en reniant la dimension fatalement historique dans laquelle se déploie l’humanité, qui a pour conséquence que la plupart de nos valeurs ne sont que transitoires. Il n’est pas bon de vouloir limiter l’être humain à une seule de ses dimensions ; et si c’est là la rançon de nos politiques identitaires, mieux vaut changer notre fusil d’épaule avant qu’il ne soit trop tard. Car qui voudrait d’un monde où seuls les Autochtones auraient le droit d’écrire des livres ou de faire des films sur les Autochtones, et où les Noirs seraient seuls autorités à évoquer l’histoire des Noirs, etc. ?

Je n’ai pas visionné Inconvenient Indian, mais si on appliquait à ce documentaire le même principe que l’on applique (du moins encore, et sans même y penser) aux grands de la littérature et du cinéma, les critères permettant de décider si ce dernier mérite d’être diffusé devraient exclusivement relever d’un jugement esthétique ou bien de son intérêt en tant que document cinématographique. La personnalité, et même les mensonges de son auteur ne viendraient alors que loin derrière.

D’ailleurs, pensons-y : si Michelle Latimer ne mérite plus, malgré les prix et récompenses qui lui ont été décernés, que son dernier reportage soit diffusé, cela signifie-t-il que ce n’était pas lui qui était récompensé, mais elle, du moins tant qu’on la croyait amérindienne ? Si c’était le cas, si on ne prétendait l’aimer que pour ses origines, j’y verrais une insulte plutôt qu’un avantage pour tous les artistes autochtones. Cette prétendue « discrimination positive » est le masque trop peu couvrant d’une condescendance, voire d’un racisme qui ne dit pas son nom. Qu’on subventionne ou qu’on récompense des gens pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font n’est, au bout du compte, à l’avantage de personne. Ce n’est surtout pas à celui de ces artistes qui ne sauront jamais avec certitude si on les récompense pour l’originalité et les qualités insignes de leurs créations ou seulement pour flatter la bonne conscience des membres de jurys qui prétendent soigner ainsi une culpabilité collective.