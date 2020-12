Leaders du Québec, faites-vous vacciner!

Au début du mois de décembre, un sondage Ipsos/Radio-Canada a confirmé ce que l’on sait depuis plusieurs années : environ un quart des Canadiens sont opposés à la vaccination d’une façon générale, peu importe la maladie dont il est question. La proportion de personnes qui hésitent fortement à recevoir les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre la COVID-19 quand cela leur sera possible, ou qui ont déjà décidé qu’ils ne se feraient pas vacciner, est similaire.

Plus inquiétant encore : ce déficit de confiance semble se creuser au fil des semaines. Les raisons à cette érosion de la confiance sont connues. D’abord, quelques cas d’effets indésirables sérieux que l’on a observés et qui étaient des réactions allergiques à l’un descomposants de ces vaccins. Ensuite, le déluge habituel d’informations inexactes propagées par les complotistes et autres opposants à la vaccination, sur les réseaux sociaux.

Il y a une source d’inquiétude supplémentaire à l’égard de ces vaccins contre la COVID-19 : la peur de tester un nouveau produit médical, développé en un temps record. Ces peurs sont légitimes : on ne peut pas exiger du grand public, qui n’a pas reçu de formation universitaire en immunologie ou en biologie moléculaire, d’avoir les connaissances requises pour évaluer par eux-mêmes le niveau de risque que représentent ces injections. Comment vaincre ces peurs ? La bonne nouvelle est qu’il existe une méthode simple, gratuite et qui a fait ses preuves. La solution est entre les mains de nos dirigeants politiques et personnalités populaires : se faire vacciner en public.

Pour ce qui est des effets indésirables sérieux des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, il convient de répéter avec force qu’ils sont surveillés de près et que l’on peut affirmer qu’ils sont très rares. Les essais vaccinaux chez l’humain ont commencé au mois de mars et ont inclus des dizaines de milliers de personnes. Depuis le début de la campagne de vaccination avec le produit Pfizer, plus d’un million d’Américains ont déjà reçu au moins une dose, de même que des dizaines de milliers de Canadiens. Si des problèmes sérieux survenaient à une fréquence anormalement élevée, cela aurait déjà été recensé. La réalité est que par leur conception même, ces vaccins dits « à ARN » sont encore plus sécuritaires que bien des vaccins utilisés depuis longtemps. Ils sont également très efficaces. Mais ces affirmations, lorsqu’elles viennent de scientifiques comme moi, n’ont qu’un poids limité dans la population. Les indécis, après tout, sont exposés quotidiennement aux rumeurs et aux publications complotistes. Le mal est fait,et il est maintenant impératif que leleadership canadien agisse pour rétablir la confiance.

Monsieur Legault, s’il vous plaît, faites-vous vacciner en public. Le prochain président des États-Unis, Joe Biden, l’a déjà fait. De même que Mike Pence, l’actuel vice-président d’un gouvernement qui n’a pourtant pas brillé par sa compétence à gérer la crise. Les bilans canadien et québécois sont évidemment nettement meilleurs que celui de nos voisins du Sud. Mais il n’est pas excellent non plus. Il y a eu les hésitations désastreuses autour du port du masque, au printemps, puis le dossier de l’amélioration de la ventilation dans les écoles et autres lieux publics, qui n’a apparemment pas progressé. L’occasion se présente à nouveau d’exercer un leadership positif. Faites-vous vacciner, et le plus vite possible. N’attendez pas, comme Justin Trudeau, que le tour de votre tranche d’âge vienne à un moment donné au cours du printemps. Ne pas vouloir passer avant les autres de façon indue est une attitude admirable. Mais nous sommes en situation de crise et nous avons besoin d’efficacité davantage que nous avons besoin d’être politiquement corrects.

Monsieur Arruda, s’il vous plaît, faites-vous vacciner en public. Vous n’êtes ni ministre ni élu, mais aux yeux du public, vous êtes le visage de notre système de santé confronté à cette crise. De plus, la méfiance à l’égard des vaccins n’épargne pas les employés de votre secteur. Tout le monde connaît une personne qui est infirmière. Lorsque des travailleurs de la santé expriment des inquiétudes sur ces vaccins, cela envoie un mauvais message au reste de la population. Montrez à tous,mais surtout à vos troupes, qu’ils n’ont pas à avoir peur de ces nouveaux vaccins. Ils deviendront ainsi vos meilleurs ambassadeurs auprès du reste d’entre nous.

Pourquoi ne pas en parler à vos amis des mondes du spectacle et du sport ? Elvis Presley avait montré l’exemple en recevant le vaccin contre la polio, il y a plus de 60 ans, au Ed Sullivan Show. Imaginons Céline Dion, Véronique Cloutier, Laurent Duvernay-Tardif se faisant vacciner contre la COVID-19 à l’émission du dimanche soir de Guy A. Lepage. Les études montrent que l’approche fonctionne. Lorsque des personnalités en qui le public a confiance montrent l’exemple, les gens suivent. Le Québec a besoin d’un tel geste fort. Il ne tient qu’à vous de le lui donner.