Le Noël de l’itinérant

Noël… le froid s’est installé à demeure pour l’hiver. Des arbres et des fenêtres habillés de lumières scintillent, la rue est belle et blanche. Le silence des anges danse dans la nuit.

Dedans les maisons chaudes, les préparatifs fébriles du réveillon, plus restreint cette année, vont bon train, l’odeur invitante du repas de fête flotte dans l’air, des enfants s’impatientent d’ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin.

Peut-être y a-t-il là une crèche avec les mages, les bergers et leurs moutons, le bœuf et l’âne, Marie, Joseph et le bébé dans la mangeoire, rappelant la nuit étoilée où Dieu a embrassé entièrement la fragile humanité, où il a uni sa parole à la nôtre, l’infini à l’éphémère.

Chaque année, décembre ramène ce conte millénaire où les hommes et les femmes blessés de tout temps, accablés par la vie ou la violence humaine, prostrés par le poids des ans puisent sans relâche comme au premier jour la force, la joie et la paix — « le souffle, l’invisible poème », dirait Rilke, qui maintient vivant, debout et digne malgré l’épreuve.

Campement Notre-Dame

Dans une ruelle sombre, à l’ombre des réjouissances, un homme au lourd manteau vient d’entrer dans sa demeure, une toile de plastique accrochée à une clôture faisant office de toit et de murs. Il a replacé derrière lui soigneusement une valise servant de porte et s’est glissé aussitôt dans un sac de couchage, recroquevillé dedans pour dormir.

Ou plutôt pour tenter de dormir en dépit de la faim et du froid qui le tenaille, et du vide au-dessus duquel il gît suspendu comme sur un filet, et qui l’aspire. Mais lui, accroché à la vie, résiste. Peut-être réussira-t-il à dormir et, demain, à continuer à vivre.

Vient-il du campement de la rue Notre-Dame ? Les itinérants y ont été récemment chassés manu militari comme de la vermine, dépouillés du peu qu’ils avaient, tentes, sacs de linge,tout jeté à la poubelle. La place estdevenue nette, proprette comme avant. C’est cela, l’important.

Comment laisser la misère gâcher le paysage urbain de la sorte? disent les gens bien intentionnés. Dehors, gens du dehors sans dedans ! Allez ailleurs, dans les espaces invisibles des villes et de la bonne conscience, pour que nous puissions dormir en paix!

On n’a pas voulu voir en eux des êtres capables, malgré leurs profondes blessures, de générer, à même leur extrême pauvreté, l’énergie de la dignité qui leur est refusée partout. Ils s’éprouvaient ensemble, forts et solidaires. Solides dans leur solitude, unis dans leur abandon.

Contre l’image d’eux, que les passants et le miroir des refuges leur renvoient trop souvent, d’hommes déchus, ils tissaient du sens dans l’espace qu’ils habitaient, fût-il précaire et battu à tout vent. Les tentes dressées contre le froid l’étaient aussi contre la fatalité et l’impuissance, élevant un mur contre la non-existence. Une communauté de désœuvrés hurlant au monde leur existence bien réelle, au-delà des ombres qu’ils sont pour les passants. Réalité dérangeante, certes, car elle fait de la vie un chemin de combat et non un havre de paix.

Museler la misère

La misère organisée, c’est ce qui est le plus intolérable dans une société de la raison et de l’ordre. Surtout, cacher ce que les gens bien nés ne sauraient voir, l’indécence d’une richesse et d’un bien-être qui ne sont pas en même temps un devoir de partage et d’entraide. Museler la misère humaine, étouffer le cri qui interpelle notre responsabilité.

C’est comme si on avait chassé Marie et Joseph de la grotte où ils s’étaient réfugiés, les portes des auberges étant closes. Qu’on avait arraché de leurs mains l’enfant qui venait de naître, comme une honte. Les organisateurs rationnels du monde, forts de leur expertise, ne tolèrent pas les moindres recoins hors de leur contrôle ; les initiatives des démunis, toutes croches soient-elles, insensées à leurs yeux, sont un affront intolérable aux bonnes manières.

Et pourtant, Dieu a emprunté leurs gestes pour naître et porter une nouvelle immense et riante : nous sommes frères et sœurs, et le blessé parmi nous nous oblige à prendre soin les uns des autres, quoi qu’en disent les maîtres du monde. Et l’outragé, l’humilié a en lui le ressort pour se dresser contre l’injustice. C’est un peu cela que nous conte Noël.

Mais peu l’entendent. Rien de bon ne peut sortir des pauvres, dit-on. Ni de Dieu, il est mort, scande-t-on, fiers de notre émancipation. Pourtant, au-delà des fausses images de puissance qu’on s’en est faite, calquées sur celle des puissants de ce monde, il est possible de distinguer plutôt en lui la trace indélébile de notre vulnérabilité commune, la blessure ouverte dans notre chair qui perce la carapace de l’indifférence, la petite voix de la conscience qui dépouille du superflu quand celui-ci masque l’essentiel, le murmure du silence qui redit à l’oreille de l’âme — « aime sans compter » —, l’espérance qui nous est donnée pour les désespérés qu’il y a une vie avant la mort, à chérir, à partager comme du pain.

Un enfant nu, sans défense, qui ne laisse pas d’autre choix que de lui venir en aide et, ce faisant, libère en nous les puissances infinies de l’amour et de la joie. Noël.