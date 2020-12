L’unique solution est la vaccination de masse

Les prochains mois se dessinent comme étant cruciaux pour la lutte contre la pandémie et pour le retour à notre vie normale. Nous souhaitons mettre fin aux mesures sanitaires, d’une part, pour nos jeunes enfants et adolescents qui ont un urgent besoin de retrouver l’accès au plateau sportif et à leur groupe de socialisation.

Il est prioritaire que nos jeunes qui fréquentent les cégeps et les universités retournent physiquement en classe. Les dommages causés par ce virus sont déjà trop importants. D’autre part, ayons une pensée pour nos aînés, qui ont perdu en 2020 l’essentiel de leurs contacts sociaux et qui, par leur isolement, se sont déconditionnés de façon presque irréversible.

Pendant un certain temps, nous avons pensé être capables de vivre avec le virus. Hélas, on a vite compris que cela n’était pas possible. Actuellement, malgré toutes les restrictions et nos limitations de mouvement, le nombre d’hospitalisations grimpe et les décès s’accumulent. Enfin, il serait illusoire de penser qu’un traitement définitif et efficace est actuellement à portée de main.

Il reste la vaccination. Et la balle est dans notre camp. Nous avons le pouvoir de possiblement sortir ce virus de nos vies et d’entreprendre 2021 sous un nouveau jour. La vaccination sème des doutes, des inquiétudes, et il faut y répondre.

Les premiers vaccins ont été donnés par Edward Jenner et Louis Pasteur il y a plus d’un siècle. Cette approche a révolutionné la médecine et lui a donné ses lettres de noblesse. Au cours des décennies, on a vu apparaître les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la polio, la tuberculose, la rougeole, la rubéole, les oreillons, et plusieurs types de méningites.

On estime sauver plus de neuf millions de vies par année grâce à la vaccination dans le monde, sans compter les milliards de dollars de productivité et des coûts soustraits à la charge des différents systèmes de santé.

Actuellement, au Québec, grâce aux vaccins, les épiglottites, méningites et les infections invasives à pneumocoques se font rares. Ces infections causaient des décès chez de jeunes enfants en parfaite santé. La vaccination, c’est l’intervention en santé publique et en médecine préventive la plus efficace.

Négationnisme

Tout cela est démontré et prouvé depuis longtemps. Ne pas le reconnaître, c’est faire du négationnisme dangereux. Un de mes illustres professeurs en santé communautaire à l’Université de Montréal, le Dr Yves Robert, prenait plaisir à nous répéter : « Le geste le plus bénéfique en médecine en ce qui a trait aux vies sauvées, c’est le vaccin ; donc quand vous voyez un bras, piquez ! »

Selon Léger Marketing, en novembre dernier, 73 % des Québécois avaient l’intention de recevoir le vaccin contre la COVID-19. Si nous voulons nous débarrasser de ce virus, il faudra atteindre certainement un taux de 80 à 85 % de couverture vaccinale. Comment y arriver ? Par la force de persuasion. Il faut expliquer et convaincre.

J’en appelle aux leaders de tous les milieux pour faire ce travail essentiel et urgent. Tous doivent s’y mettre : les maires des petites, moyennes et grandes villes, les dirigeants d’entreprise, les leaders syndicaux, communautaires et étudiants. Les artistes, comédiens et chaque citoyen qui pense être en mesure de convaincre un ami, un cousin, un oncle ou un voisin doivent parler, expliquer et rallier.

Nous sommes 8,5 millions, il faut se parler, il faut se faire vacciner. Si nous échouons, nous aurons à vivre avec le coronavirus encore pendant des années. Je lance un appel insistant aux adultes. Je leur demande de faire le geste, pas pour eux-mêmes, mais pour nos jeunes et nos aînés afin de reprendre le temps perdu.

Un adulte qui refuse le vaccin retarde nos espoirs de voir diminuer les mesures sanitaires. Au contraire, un adulte qui accepte le vaccin malgré les doutes et les craintes va contribuer à redonner espoir à notre société. Si trop peu de gens acceptent le vaccin, les éclosions vont réapparaître sans cesse, et cela, pour très longtemps. Pendant des années, nous ne pourrons interagir entre nous librement. Pendant des années, nous devrons éviter de nous rassembler. Pendant des années, nos jeunes seront privés des plus beaux moments de leur vie. Et pendant ce temps-là, nos aînés mourront seuls après plusieurs Noëls ratés.

Se faire vacciner est un geste de solidarité intergénérationnel fort et sans précédent et, j’en suis convaincu, les Québécois vont relever ce défi en 2021 !