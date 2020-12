La «Loi du baiser»

Dans la soirée du 26 décembre 1836, Amelia Taylor et sa sœur, Caroline Newton, sortent prendre un verre à l’Artichoke Public House de Holborn, un quartier central de Londres. Un certain Thomas Saverland aborde les deux jeunes femmes. Possiblement éméché, Saverland fait d’abord des avances à Amelia, puis se tourne vers Caroline. Lorsqu’il l’embrasse contre son gré, cette dernière le mord au visage et lui arrache un bout de nez. Certains rapports indiquent qu’elle avale le morceau de chair ; d’autres indiquent que des témoins la voient le recracher au sol. L’événement est certes surprenant, mais il serait resté tout au plus anecdotique s’il n’avait eu de suites judiciaires.

Après avoir pansé ses blessures ainsi que son amour-propre, Thomas Saverland intente un procès contre Caroline Newton. Le procès s’ouvre au début de l’année 1837. Convaincu d’avoir raison de son adversaire, Saverland expose sa version des faits devant un panel de jurés perplexes. Entre deux libations, le soir du 26 décembre, il aurait dit, à la blague, qu’Amelia était la plus jolie des deux sœurs. C’est sur ce fait que Caroline, enragée, se serait ruée sur lui et l’aurait poussé au sol avant de lui agripper le nez entre les dents et d’en arracher un morceau.

Lorsque vient son tour, Caroline Newton présente une version fort différente des événements. Selon elle, et selon quelques autres témoins interrogés par la police d’ailleurs, Saverland aurait essayé de l’embrasser à plusieurs reprises et aurait réagi avec violence aux refus répétés de l’accusée. Après une brève altercation, il l’aurait entraînée au sol et ce serait à ce moment-là qu’elle lui aurait mordu le visage dans un geste d’autodéfense. Si elle avait voulu une marque d’affection, Newton ajoute dans son témoignage qu’« elle avait un époux pour l’embrasser, qui était d’ailleurs un bien plus bel homme que le plaignant ».

Verdict

Les témoignages et les éléments de preuve ayant tous été livrés, le moment du verdict arrive enfin. Le juge Serjeant Adams, qui préside le tribunal, surprend lorsqu’il prend pour Newton et non pour Saverland. Lorsque l’on joue avec un chat, dit-il à ce dernier, il faut s’attendre à se faire griffer. Caroline Newton était parfaitement dans son droit de se défendre contre Saverland lorsque ce dernier l’a embrassée sans son consentement : « Lorsqu’un homme embrasse une femme contre son gré », explique Adams, « elle a parfaitement le droit de mordre son nez si elle le désire […] et de le manger », ajoute un témoin narquois.

L’affaire Saverland contre Newton établit ainsi un remarquable précédent : pour la première fois dans un cas d’inconduite sexuelle, un juge britannique introduit, même sans la nommer en toutes lettres, la notion de consentement. Le jugement inattendu attire l’attention du public britannique et est rapidement publicisé à travers la Grande-Bretagne, l’Europe et même jusque dans les colonies ; le Sydney Gazette and New South Wales Advertiser, par exemple, rapporte la nouvelle.

Consentement

Le jugement Adams fait éclore un vaste débat public sur le consentement et sur les comportements qui constituent, ou non, des formes de harcèlement et d’agression sexuelle. La « Loi du Baiser » (Law of Kissing) pousse plusieurs hommes à examiner leurs propres agissements et mène même à plusieurs condamnations dans les décennies qui suivent.

À travers le pays, le harcèlement à caractère sexuel (« annoying females », comme l’expriment pudiquement les victoriens) devient passible d’amendes et même de peines d’emprisonnement. En 1870, par exemple, Rodge Low, de Manchester, décrit comme « un jeune homme respectablement vêtu », est condamné à payer 10 shillings ou à passer 14 jours en prison après avoir « importuné des femmes ».

En 1882, John Phillips, de Dalston dans l’est de Londres, est emprisonné pendant trois mois pour avoir « importuné systématiquement les femmes du quartier ». Quelques années plus tard, David Tait et Charles Stewart, d’Édimbourg, reçoivent une amende de 5 livres sterling pour avoir crié « Halloa, Tottie ! » et pour avoir utilisé « des mots offensants » à l’endroit d’une madame Bell.

Ressac

On aurait tort, évidemment, de croire que l’ère victorienne qui s’ouvre tout juste en 1837 est basée sur un proto-féminisme où triomphe le consentement et où le harcèlement sexuel est systématiquement condamné. En témoigne le backlash qui suit le jugement Adams.

La notion de la primauté du consentement attire critique, ridicule et moquerie dans l’opinion publique. L’attitude « sévère » des Britanniques à l’endroit du harcèlement et des agressions sexuelles est par ailleurs comparée défavorablement aux attitudes qui prévalent ailleurs en Europe. L’essai à succès The Kiss and its History (1902), écrit par le philologue danois Kristoffer Nyrop et bien vite traduit en anglais, clame haut et fort qu’il est « généralement reconnu que le Non d’une femme ne doit pas toujours être pris au sérieux ».

Des exemples de jugements étrangers en faveur des hommes sont également rapportés dans les médias britanniques. En décembre 1893, par exemple, la St. James’s Gazette rapporte le jugement d’un tribunal d’Utrecht selon lequel « embrasser une personne ne peut être considéré comme une offense, puisque le geste est par nature une chaleureuse marque de sympathie ».

Bien que le discours et le cadre légal s’adaptent un peu, donc, rien ne laisse croire que les attitudes ou les comportements réels de la majorité changent de façon draconienne après 1837. Par-dessus tout, en fait, le cas Saverland contre Newton met en évidence la lenteur des progrès en matière de santé et de sécurité sexuelle, et les difficultés inhérentes aux changements institutionnels. Il met en lumière, surtout, l’ampleur de la tâche qui reste toujours à accomplir même à l’ère de #MeToo, quelque 200 ans plus tard.