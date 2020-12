Pourquoi avoir si peur de la dette?

Dans les médias, il y a de plus en plus de messages apocalyptiques au sujet de la dette publique canadienne. Comment va-t-on la rembourser ? À quand le début de l’austérité ?

Pendant la première vague de la pandémie, il y avait un quasi-consensus sur la nécessité de programmes de sauvetage économique. L’effet positif de cette approche a été excellent. La croissance résultante a permis de récupérer la moitié de la baisse rapide d’activité au printemps. Nous semblons avoir évité une récession grave et de longue durée. La performance du Canada a été parmi les meilleures des pays occidentaux.

Bien sûr, on a créé des déficits dans les centaines de milliards de dollars. Inévitablement, l’augmentation de la dette totale semble dramatique. Mais, selon moi, cette dette est soutenable pour le gouvernement fédéral ; le déficit le serait aussi pour le Québec si, comme il le faut, le fédéral effectue les transferts appropriés aux provinces.

Mais maintenant, on commence à avoir la frousse quant au niveau de dette accumulée. Pourquoi ? Est-ce un esprit puritain qui se réveille ? Est-ce le réflexe habituel de la droite, qui conteste toute hausse des dépenses publiques ? Est-ce la peur d’une descente aux enfers comme celle qu’a connue la Grèce au cours de la dernière décennie ? Est-ce la crainte d’une fuite du dollar canadien vers d’autres monnaies ? Est-ce une peur d’une inflation non maîtrisable ? Examinons ces arguments les uns après les autres.

On ne peut pas accuser les gouvernements d’irresponsabilité pour leur combat contre la COVID-19. La rectitude de la droite et son penchant pour l’austérité semblent se terminer à la fin par une baisse des impôts pour les mieux nantis. La théorie monétariste par laquelle la droite se justifie a paru de plus en plus dépassée depuis la crise de 2008 et l’adoption de politiques de « quantitative easing » (QE).

Le Canada n’est pas la Grèce

Quant au sort de la Grèce, qui s’est trouvée avec une dette étouffante, une mise en tutelle ainsi qu’un régime d’austérité extrême et contre-productif, le cas du Canada est bien différent. La Grèce, en rejoignant la zone euro, a profité à court terme, mais se trouvait ensuite exposée à des politiques étrangères échappant à son contrôle. Nous avons notre propre monnaie et le contrôle sur notre propre politique monétaire. Nos gouvernements empruntent en grande partie de la Banque du Canada en dollars canadiens. Par ses opérations sur les marchés canadiens de capitaux, la Banque réussit à faire baisser à des niveaux rarement vus le taux d’intérêt auquel le gouvernement se finance. Il serait sage par ailleurs que, si elle va sur les marchés de capital, ce soient des emprunts à long terme et en dollars canadiens.

Le spectre d’une crise de confiance dans le dollar canadien et une fuite vers d’autres monnaies est peu réaliste pour autant que les autres pays d’Occident suivent des politiques fiscales similaires. En ratio du PNB, le Canada a énormément de marge par rapport à la majorité des pays. À cet égard, l’exemple du Japon, où un ratio très élevé depuis plusieurs années ne semble pas avoir de conséquences désastreuses, est instructif. Notre niveau de dette est comparable à celui des États-Unis. En fait, depuis le début de la pandémie, notre dollar n’a guère changé de valeur contre le dollar américain et a perdu peu contre l’euro. Quelle crise de confiance, donc ? À part des pays occidentaux, les spéculateurs vont fuir où ? Vers la Chine ? Très peu probable. Vers l’or ? Peut-être, mais son prix pourrait augmenter beaucoup sans impact macro-économique.

La menace de l’inflation

Menace finale : l’inflation, dont l’évolution future est très incertaine. La plupart des prévisionnistes économiques sont rassurants, se fiant à l’expérience des dernières années quand les taux d’inflation sont restés faibles. Il y a néanmoins une possibilité que le taux augmente, à la suite d’une reprise économique qui, étant optimiste, commencera l’année prochaine sous les effets de la vaccination. On risque, en 2021, de voir certains marchés en surchauffe. Mais si la demande globale nous mène vers une surchauffe, les gouvernements pourront revenir vers des politiques monétaires plus pru-dentes en temps et lieu. À cet égard, le gouvernement australien est exemplaire en s’engageant d’avance à ne revoir sa politique fiscale expansionniste que si le taux de chômage descend en bas d’un seuil : c’est-à-dire de 6 % dans son cas.

Une telle approche est tout à fait distincte d’une politique d’austérité visant à réduire la dette accumulée en temps de pandémie. En termes réels, une austérité future, néfaste en soi, ne fera rien pour compenser le passé. Les déficits doivent terminer un jour, mais il n’y aura aucun impératif à prévoir de l’austérité pour éponger les dettes exceptionnelles accumulées pendant la pandémie.