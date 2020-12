Les CHSLD étaient-ils vraiment dans l’angle mort des services de santé en situation de pandémie ?

Cette expression qu’on a beaucoup entendue et qui a été reprise par la protectrice du citoyen dans son dernier rapport est empruntée au vocabulaire de la balistique et ironiquement fait référence au temps de guerre où nous sommes en raison de la COVID-19. Elle laisse entendre que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a pas vu réellement ce qui se passait dans les CHSLD parce qu’il y avait un écran.

Même si plusieurs situations ont pu faire écran, telles que la trop grande distance entre le palier décisionnel et le terrain, l’hypercentralisation, l’opacité bureaucratique, le manque d’agilité et la complexité des processus, permettez-nous de nous inscrire en faux contre l’idée que le MSSS ne pouvait pas savoir ou ne savait pas ce qui allait se passer, dans les CHSLD, et ce, dès le 13 mars 2020.

Le Guide pour l’adaptation de l’offre de services en CHSLD en situation de pandémie COVID-19, publié par la Direction générale des aînés et des proches aidants du MSSS, version du 12 mars 2020, montre au contraire que le MSSS savait très bien que les CHSLD étaient à risque et que le réseau devait les aider à se préparer à une pandémie de COVID-19.

Dans le Guide, deux énoncés traduisent une volonté clairement affirmée du ministère de construire autour des CHSLD un mur à l’intérieur duquel seraient regroupés, traités et soignés les résidents déjà hébergés en CHSLD et affectés de la COVID-19, ainsi que les personnes hospitalisées, en perte d’autonomie fonctionnelle et psychosociale qui requièrent un hébergement en CHSLD.

Il s’agit, d’une part, « de prendre tous les moyens possibles afin d’éviter les transferts des usagers affectés de la COVID-19, hébergés en CHSLD, vers les salles d’urgence des centres hospitaliers » ; d’autre part, « de prévoir une admission rapide dès la phase d’alerte, des personnes qui requièrent un hébergement en CHSLD et qui occupent un lit de courte durée en centre hospitalier… afin de maximiser la disponibilité de ce type de lits pour les soins aigus ».

Personnel submergé

Le problème avec ce Guide, c’est que, lorsque les premiers cas d’éclosion sont survenus dans ces établissements bien gardés, le personnel de soins n’était ni prêt ni bien équipé, et il a été rapidement submergé par le nombre de cas, aussi bien chez les résidents que parmi ses membres.

Le ministère savait tout cela.

Il savait que le protocole PCI (prévention et contrôle des infections) COVID-19 n’était pas encore connu du personnel et que l’ensemble du personnel soignant n’était pas formé à l’utilisation correcte de l’équipement de protection individuelle.

Il savait que l’équipement de base (masques, blouses, gants, linceuls, antibiotiques) était en nombre insuffisant.

Il savait qu’il manquait de matériel pour les perfusions et les soins respiratoires et que, malgré la compétence des infirmières pour installer une perfusion, il n’y avait aucune capacité d’assurer la surveillance des médicaments intraveineux sur une période de 24 heures.

Il savait que le manque chronique de fournitures et de ressources humaines dans nos CHSLD conduirait à la défaillance de ce secteur de notre système de santé et à un taux de mortalité exponentiel chez les résidents.

Comment un gouvernement compétent et responsable n’aurait-il pas pu prévoir tout cela ?

L’usage du terme angle mort ne fait que masquer le fait que ceux qui nous gouvernent avaient en fait pris la décision de négliger nos CHSLD et leurs résidents vulnérables, sans oublier le personnel qui y travaille, les yeux grands ouverts.