Le racisme, une histoire qui se répète

Cet automne, les membres de la revue Recherches amérindiennes au Québec (RAQ) et de la Société Recherches amérindiennes au Québec (SRAQ), comme l’ensemble des citoyens et citoyennes du Québec, ont été indignés par le départ de Joyce Echaquan, femme attikamek originaire de Manawan, mère de sept enfants, décédée sous les insultes de membres du personnel soignant d’un hôpital du Québec. Son décès a été largement médiatisé et a entraîné une vague de condamnations à travers le monde.

Avec le décès de Joyce Echaquan, de nombreuses personnes découvraient ce que les Attikameks de Manawan et d’autres membres des Premières Nations savaient déjà depuis de nombreuses années : il est possible, et il arrive régulièrement que du personnel d’institutions publiques se permette de dominer, d’humilier et d’insulter des Autochtones en raison de leur appartenance identitaire, sur la base de traits supposément caractéristiques et partagés par l’ensemble des membres de ce groupe. Certes, certains programmes universitaires en sciences infirmières mettent en valeur l’approche humaniste caring :

« Le caring promeut des soins infirmiers solidement ancrés dans les sciences et l’art d’une pratique professionnelle visant la préservation de la dignité humaine, la promotion de la santé et la guérison dans une harmonie du corps, de l’âme et de l’esprit. » (Pavel Krol et Alain Legault dans L’infirmière clinicienne — 2008)

C’est le cas notamment de l’Université de Montréal, qui a développé un modèle humaniste des soins infirmiers pour guider la formation des futurs infirmiers et futures infirmières au cours de leur cheminement universitaire. Dans ce programme, il existe un cours de santé communautaire intitulé Expérience de santé des communautés, dans lequel sont abordées les compétences culturelles et les questions autochtones. Dans une formation de trois ans, seule une petite partie d’un seul cours est donc consacrée aux réalités des Premières Nations et des Inuits du Québec.

Une répétition

Le système actuel n’est sans doute pas pensé pour encourager le développement d’attitudes, de gestes, de paroles ou d’actions racistes et discriminatoires. Comme dans bien d’autres domaines, l’exception n’est pas la règle. Le racisme, dans les milieux de soin au Québec, n’est pas systématique. Mais les derniers mots entendus par Joyce Echaquan dans ce lieu où elle venait chercher la compassion, le soin et l’empathie ne sont pas non plus l’expression d’une exception. C’est en revanche l’expression d’une répétition. La question qui se pose alors est la suivante : qu’est-ce qui est fait, mais surtout qu’est-ce qui pourrait être fait de plus, dans le système, pour lutter contre ces actions et ces attitudes qui se répètent ?

Comme l’écrivait Mickaël Elbaz, un professeur d’anthropologie de l’Université Laval, dans un lexique qu’il donnait en lecture dans le cadre de ses cours :

« Face au racisme, aux racismes, l’indignation ne suffit pas. Lui opposer une idéologie antiraciste ne suffit pas non plus. Le racisme est un fait social total et implique une réaction à la fois éthique, juridique et politique ainsi qu’une réallocation des ressources. La bataille contre le racisme est une nécessité démocratique. »

La prise de position de la revue RAQ et de la SRAQ sur le racisme et la discrimination systémiques n’est pas idéologique, elle est scientifique. La variable n’est pas le nombre d’attitudes ou d’actions racistes qui permettrait d’atteindre, par saturation, le seuil de représentativité nécessaire à la confirmation scientifique de l’existence du racisme dans un système (par exemple, un système de santé). La variable est la répétition de telles attitudes et actions par des personnes qui font partie d’un même groupe, formées et appelées à intervenir dans ce système.

« Le racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l’accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une agression ou un privilège », a écrit Albert Memmi dans Le racisme. Agression, privilège et dominance (1982). Cette définition, formulée par ce théoricien du postcolonialisme, résonne encore aujourd’hui dans cet hôpital de la région de Lanaudière, sur le territoire attikamek et partout au Québec, alors que Justice pour Joyce n’a toujours pas été rendue.

