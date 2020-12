Les services en santé mentale peuvent-ils se passer de l’expertise des infirmières?

Ces dernières semaines, la santé mentale de la population est revenue au cœur de l’actualité : les bourses se sont ouvertes pour soutenir ce secteur chroniquement sous-financé et des solutions sont proposées pour offrir un accès véritable aux soins en santé mentale, ce qui inclut la psychothérapie.

Le traitement qui combine médication et psychothérapie est efficace en santé mentale. Pourtant, plusieurs personnes ayant un problème de santé mentale ne peuvent accéder à la psychothérapie. Les listes d’attente dans le secteur public sont particulièrement longues et un tel service, lorsqu’il est offert au privé, est inaccessible à plusieurs personnes. Quel autre problème de santé est traité avec autant de désintérêt ? Un tollé public s’imposerait si le traitement efficace qui combine chimiothérapie et radiothérapie pour un diagnostic de cancer dépendait de la capacité de la personne malade à payer pour la radiothérapie.

Récemment, les médias ont rapporté le désespoir de parents et de proches et l’accès difficile aux soins. Ils se sont entretenus avec des personnes clés qui peuvent exercer une influence sur le système : psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux. Dès lors, la communauté professorale qui forme les infirmières en santé mentale et les infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale (IPSSM) s’est demandé si ce domaine d’expertise des soins infirmiers était connu et comment celui-ci pouvait soutenir un réseau en difficulté.

Rappelons qu’il existe 4200 infirmières qui s’investissent entièrement dans les soins en santé mentale après leur formation initiale. Que font-elles ? Une évaluation de la santé mentale et physique ainsi qu’un accompagnement dans toutes les sphères de la vie. D’autres poursuivent leurs études à la maîtrise en se spécialisant en santé mentale ou pour devenir des IPSSM. Pourquoi ? Pour pouvoir effectuer une évaluation complète et globale des patients et de leur famille, fournir une impression diagnostique, amorcer des traitements, assurer un soutien thérapeutique et effectuer les suivis nécessaires dans les guichets d’accès et les équipes de première ligne, les groupes de médecine familiale, les cliniques externes et les unités de soins psychiatriques, en collaboration avec les autres professionnels concernés. Ce sont des infirmières qui ont une connaissance approfondie en évaluation de la santé biopsychosociale, en pharmacologie, en intervention familiale et systémique, en soutien psychothérapeutique, en éducation à la santé, en intervention de crise, qui travaillent en équipe et qui sont très souvent au centre des différents services que reçoit la personne.

Le déploiement de l’expertise infirmière devrait faire partie des solutions pour réduire le temps d’accès aux services et pour établir un filet de sécurité autour de la personne, autant pour l’évaluation que pour le traitement, y compris l’accompagnement thérapeutique. Les infirmières peuvent jouer un rôle important, car elles ont, au cœur de leur formation, appris à considérer la personne et son environnement de manière globale, à développer leur raisonnement et leur jugement cliniques ainsi que des habiletés avancées en relation d’aide. Elles assurent également l’intégrité et la continuité des soins et des services, notamment lors des transitions entre différents services de santé mentale. C’est pourquoi elles sont des intervenantes de premier choix et pourquoi elles devraient être invitées à participer aux discussions organisationnelles et politiques portant sur l’amélioration des services offerts à cette population.

*Ce texte est également signé par :

Caroline Larue, inf., CIFI, professeure, Faculté des sciences infirmières, UdeM, chercheuse Centre de recherche de l’Institut Universitaire en santé mentale de Montréal ;

Marie-Hélène Goulet, inf., professeure Faculté des sciences infirmières, UdeM, chercheuse Centre de recherche de l’Institut Universitaire en santé mentale de Montréal ;

Christine Genest, inf., professeure. Faculté des sciences infirmières, UdeM, chercheuse Centre de recherche de l’Institut Universitaire en santé mentale de Montréal ;

France Dupuis, inf., professeure. Faculté des sciences infirmières, UdeM, responsable du programme des infirmières praticiennes spécialisées ;

Nathalie Maltais, inf., professeure, Département de la santé, UQAR, chercheuse Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) ;

Pierre Pariseau-Legault, inf., professeur, Département des sciences infirmières, UQO, centre de recherche et de partage des savoirs InterActions (CIUSSS Nord de l’île de Montréal), adjoint aux programmes de cycles supérieurs en sciences infirmières de l’UQO.