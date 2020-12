Vulnérabilité et priorités de vaccination

À la suite d’un avis préliminaire du comité sur l’immunisation du Québec en date de novembre 2020, le gouvernement du Québec a fait connaître sa décision sur ses priorités de vaccination contre la COVID-19. Cette décision respecte les recommandations du comité.

Les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec des usagers sont en priorité 2 pour la vaccination alors qu’une priorité moins élevée est donnée à une partie des personnes les plus vulnérables. Les personnes dans les RPA (résidences privées pour aînés) viennent au rang 3 et les personnes âgées de 80 ans ou plus, de 70 à 79 ans et de 60 à 69 ans et qui sont hors des CHSLD des réseaux public et privé et des RPA viennent au rang 5, 6 et 7.

Selon les données du rapport du comité, les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent la quasi-totalité, soit 98 % des décès attribuables à la COVID-19. En date du 7 novembre, 17 % de ces 6455 décès étaient des personnes qui vivaient dans les RPA, 19 % des personnes de 60 ans et plus qui vivaient en dehors des CHSLD et des RPA, et 64 % des personnes qui vivaient dans les CHSLD qui est la priorité 1.

L’ordre de priorité choisi par le gouvernement a pour avantage de protéger plus rapidement le système de santé et ses travailleurs qui fournissent une contribution remarquable dans un contexte très difficile. Il a cependant pour conséquence de retarder la vaccination d’une partie des personnes les plus vulnérables.

Le coût de ce choix peut se mesurer par le nombre de décès qui auraient pu être évités par une vaccination plus hâtive pour les personnes qui vivent dans les RPA et les personnes de 60 ans et plus qui vivent en dehors des CHSLD et des RPA. Une estimation de ce coût serait souhaitable et possible.