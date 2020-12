Les yeux des rainettes faux-grillon

L’auteur est astronome, auteur, communicateur scientifique et professeur de didactique des sciences à l’UQAM.



L’actualité animalière est en effervescence ces temps-ci, et il semble bien que Longueuil en soit l’épicentre : après la saga des cerfs de Virginie, qui ont échappé de justesse à l’abattage, voilà que l’on apprend qu’un promoteur immobilier du secteur Saint-Hubert s’est livré récemment à des travaux illégaux de drainage dans le boisé Du Tremblay.

Ce boisé est le plus grand parc de Longueuil et l’un des derniers endroits au Québec où l’on retrouve la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata). Ce minuscule batracien, considéré comme une espèce vulnérable, a vu son aire de répartition diminuer comme peau de chagrin au cours des dernières décennies sous la pression de l’agriculture, du développement urbain et du drainage des milieux humides qui constituent son seul habitat. Et c’est loin d’être la première fois que des activités de drainage illégales font la manchette à Longueuil ; chaque fois, on tape sur les doigts des promoteurs, on leur remet des amendes dérisoires et on regarde ailleurs. À ce rythme, la rainette pourrait bien disparaître à tout jamais du paysage au cours de notre vie…

Mais tandis que l’annonce de l’abattage des cerfs a provoqué une véritable levée de boucliers des citoyens, en amenant même certains à lancer des menaces de mort contre la mairesse de Longueuil, la destruction d’un autre pan de milieu humide et les risques associés de voir disparaître la rainette ne semblent pas trouver chez les amis des animaux le même écho, ni les émouvoir autant. On n’a pas non plus entendu Me Anne-France Goldwater prendre position en faveur de la petite grenouille… À part l’organisme de défense de l’environnement Ciel et Terre, qui a affirmé avec raison que la situation dans le boisé Du Tremblay était totalement inacceptable, pour le reste, le silence est assourdissant. Mais après tout, qui se soucie d’une petite grenouille, alors qu’il y a des cerfs à sauver ?

« Serait-ce simplement parce que nous trouvons les cerfs plus beaux, avec leurs grandes oreilles toujours en mouvement, leurs pattes élancées, leurs mouvements gracieux et, surtout, leurs grands yeux innocents ? C’est un fait bien connu que les êtres humains ont un faible pour les animaux aux grands yeux, un trait évolutif qui nous conditionne à prendre soin de nos propres bébés, dont les yeux à la naissance ont déjà leur taille adulte et qui sont donc disproportionnés par rapport à leurs petits corps potelés.

Les phoques de Bardot

Les humains ont des rapports émotifs avec les animaux aux grands yeux que la raison ne saurait comprendre… Vous souvenez-vous de la campagne de Brigitte Bardot contre la chasse aux blanchons ? La photo de la vedette française couchée sur la banquise, sa tête blonde penchée sur un bébé phoque aux yeux exorbités, a fait le tour du monde, jusqu’en une de Paris Match. Cette image a sans doute fait plus pour persuader le public de l’ignominie de cette chasse que toute autre campagne orchestrée par les groupes animaliers. Il s’agissait pourtant d’une chasse ancestrale menée par les Madelinots de façon durable depuis des générations, mais après le boycottage et les condamnations venues de partout, c’est tout leur mode de vie qui a été chamboulé. Quant à la population de phoques, elle se porte très, très bien, merci, puisque leur nombre ne cesse d’augmenter depuis cette époque, au détriment des stocks de morues de l’Atlantique dont ils se nourrissent. Allez expliquer ça aux pêcheurs de morue qui ont perdu leur gagne-pain ! Mais que voulez-vous, il semble que les morues n’ont pas les yeux qu’il faut pour attirer la sympathie des humains. Les rainettes non plus, d’ailleurs…

Combien d’autres animaux vulnérables, menacés ou en voie d’extinction, comme la couleuvre brune, le chevalier cuivré ou la salamandre sombre des montagnes, disparaîtront par manque d’intérêt pour leur protection et celle de leurs habitats ? Ne comprend-on pas l’importance écologique primordiale de leur préservation ? Sans rainettes, davantage d’insectes piqueurs empoisonneront vos chaudes soirées d’été longueuilloises ; sans rainettes, combien d’animaux perdront une importante source de nourriture dans cet écosystème fragile ? Pendant ce temps, on proteste à Longueuil pour sauver quinze cerfs de Virginie, une espèce que l’on pourrait presque qualifier d’envahissante… Où est la logique ? Ou ne serions-nous mus que par nos émotions, incapables de réfléchir à la portée de nos actions ? Lorsque nous faisons le choix de protéger certains animaux et pas d’autres, il faudrait minimalement se doter de meilleurs critères dans la prise de décision que la simple taille de leurs yeux…