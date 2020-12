Éviter une ligne Maginot avec la loi 101

Nicolas Marceau est professeur titulaire au Département des scienceséconomiques de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. Il a également été ministre des Finances et de l’Économie dans le gouvernement québécois.



Les premiers ordinateurs personnels datent de 1977. À l’époque, il n’y a bien sûr encore ni courriels, ni téléphonesportables, ni textos,ni écoute en ligne, ni réseaux sociaux, ni achats en ligne. Mais 1977 est aussi l’année où est promulguée la loi 101.

Malgré la loi 101, le français est en déclin au Québec. Qu’une profonde révolution communicationnelle soit survenue depuis 1977 et que la loi n’ait pas été substantiellement révisée en conséquence, cela n’est pas étranger à ce triste résultat. On pourrait ajouter aux causes des décisions de la Cour suprême du Canada, qui ont affaibli le texte original de la loi, et le négationnisme paralysant des fédéralistes ayant soigné leur base électorale anglophone pendant des décennies.

Rappelons deux faits. Le poids démographique de la population de langue maternelle française au Québec est passé de 81 % en 1996 à 77 % en 2016, un recul de 4 points de pourcentage en seulement 20 ans. Quant au poids de la population dont la langue parlée le plus souvent à la maison est le français, il a également diminué, de 3 points de pourcentage, pendant la même période, passant de 82 % à 79 %. Les chiffres récents montrent par ailleurs que, pour ces deux indicateurs fondamentaux, le déclin était à l’œuvre entre 2011 et 2016.

Ajoutons 13 constats, tirés de la Synthèse du Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec (2019) de l’Office québécois de la langue française, qui pointent tous dans la mauvaise direction. J’indique entre crochets le numéro de page de la Synthèse où ces constats sont faits.

La proportion des nouvelles inscriptions de personnes passées du secondaire en français au cégep en anglais a augmenté, de 5 % en 1993 à 10 % en 2015. [5]

La proportion des étudiants universitaires inscrits dans des universités francophones a diminué, passant de 78 % en 1986 à 76 % en 2016. [5]

La proportion des élèves de la 5e secondaire ayant réussi l’épreuve unique de français, langue d’enseignement, a diminué, de 82 % en 2009 à 78 % en 2015. [5]

Malgré une production de spectacles plus élevée en français qu’en anglais, il y a eu plus de spectatrices et de spectateurs pour les représentations de spectacles de chanson anglophone (60 %) que pour celles de chanson francophone (39 %). [6]

La proportion de longs métrages produits en français a diminué, de 68 % en 2004 à 52 % en 2016. [6]

La proportion des projections de films en français a diminué, de 74 % en 2008 à 72 % en 2017. [6]

La proportion des Québécoises et Québécois utilisant le français dans l’espace public a diminué, de 90 % en 2007 à 88 % en 2016. [7]

Sur l’île de Montréal, le français n’est utilisé dans l’espace public que par 58 % des personnes. [7]

En 2018, 79 % des personnes ayant magasiné en ligne l’ont fait au moins une fois en anglais. [9]

La proportion des personnes utilisant le plus souvent le français au travail a diminué, de 82 % en 2011 à 80 % en 2016. [10]

Une proportion de 24 % de la population immigrante utilise le plus souvent l’anglais au travail. [10]

Parmi les personnes utilisant le plus souvent le français au travail, la proportion de celles faisant un usage régulier de l’anglais a augmenté, de 27 % en 2011 à 30 % en 2016. [10]

En 2018, 39 % des employeurs privés ont exigé des compétences en anglais lors de leur dernier processus d’embauche, de mutation ou de promotion. [11]

Ces faits et constats montrent que le déclin est à l’œuvre dans toutes les dimensions de nos vies. Cela est dramatique, car une langue en déclin est une langue en perte de prestige, qui attire peu ou pas de nouveaux locuteurs, et, avec un nombre insuffisant de nouveaux locuteurs, cette langue décline encore plus. Il s’agit d’un cercle vicieux incroyablement difficile à briser.

Nous faisons donc face à un grave problème, structurel et transversal, qui ne pourra être résolu par quelques mesurettes ciblées. À l’intérieur du Canada, seule une refonte globale et sans compromis de la loi 101 pourrait renverser le funeste déclin de notre langue.

Depuis quelque temps, le constat du déclin semble plus consensuel. Voilà qui est bien, mais le plus difficile resteà faire, qui est de s’entendre sur les moyens. Or, ces moyens devront constituer un rempart aussi efficace et solide que sont puissantes les forces cherchant à le renverser ou à le contourner.

Avec la loi 101, on se croyait à l’abri, mais on constate aujourd’hui qu’on a en fait vécu les dernières décennies avec un faux sentiment de sécurité. Un peu comme la France qui, après la Première Guerre mondiale, a érigé la ligne Maginot en croyant qu’elle empêcherait une nouvelle invasion des armées allemandes. Mais la ligne n’incluait pas la frontière franco-belge et, en 1940, l’envahisseur allemand l’a simplement contournée en passant par les Ardennes, avec le résultat que l’on sait.

À ceux qui prêcheront bientôt une approche minimaliste, j’objecte que notre langue a besoin d’un rempart à la fois infranchissable et incontournable. Il faut absolument éviter que la nouvelle loi 101 soit une ligne Maginot.