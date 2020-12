Réconcilier majorité francophone et diversité

Après le mea culpa réclamé, à juste titre, à l’Association des libraires du Québec et la remise sur les médias sociaux de la liste de livres suggérés par François Legault, je voudrais que l’intérêt maintenant se porte sur le message même du premier ministre dans ses commentaires approfondis sur un seul livre, soit l’essai L’empire du politiquement correct de Mathieu Bock-Côté. En cette période de crise sanitaire qui retient généralement toute l’attention, une telle déclaration mérite que l’on cherche à déchiffrer quel projet politique s’en dégage. Je la cite : « […] pendant longtemps au Québec, on a eu les fédéralistes et les souverainistes, et là, on a vraiment ceux qui sont pour la diversité et le multiculturalisme et ceux qui défendent le nationalisme en disant que les francophones québécois sont une minorité en Amérique du Nord ».

Premier constat : la souveraineté nationale, porteuse d’émancipation du carcan fédéraliste et de son coup de force constitutionnelle de 1982, est dorénavant portée aux abonnés absents. Il en serait de même pour d’éventuelles réformes constitutionnelles souvent souhaitées par des fédéralistes québécois. Je comprends qu’il s’agit pour le premier ministre d’une tentative de distanciation autonomiste, mais je rappelle que l’absence de choix est un choix, en l’occurrence celui du régime fédéral en vigueur. À défaut de vivre à l’abri de ce non-choix, plusieurs questions continuent à se poser, dont : que fait-on de l’emprise de la Charte canadienne des droits, notamment du multiculturalisme institutionnel et de l’interprétation que les tribunaux en font tous les jours, et du mot « nation », qui se prononce et s’écrit au singulier à l’ouest de la rivière Outaouais, avec comme seule référence la nation canadienne ? À cet égard, l’allégeance réclamée aux nouveaux arrivants est bien à la nation canadienne et à sa Constitution.

Une division improductive

Deuxième constat : le repli sur l’horizon provincial mettrait au jour, cette fois au sein même de la nation québécoise, une division intestine entre une majorité francophone mobilisée pour sa survie et les autres, favorables à la diversité, qui y seraient opposés. Il y a d’ailleurs dans ces propos un rapprochement entre « la diversité et le multiculturalisme » qui n’a pas lieu d’être. Le multiculturalisme canadien est conçu pour annihiler l’existence historique de la majorité francophone et pour nier son droit de faire prévaloir une culture commune au sein de la nation québécoise. La diversité est un attribut du pluralisme, composante de toute société démocratique. Il n’y a aucun profit à cultiver la division entre ceux qui sont pour la diversité et « ceux qui défendent le nationalisme ». C’est là une division improductive qui fait diversion, qu’il faut s’employer à combler et surtout ne pas accentuer, alors que l’enjeu pour les sociétés modernes, et de manière encore plus névralgique pour le Québec, est d’affirmer leur majorité historique et d’y accueillir la diversité ethoculturelle.

À moins, évidemment, de vouloir abandonner le modèle d’interculturalisme qui fait la spécificité du Québec dans la recherche exigeante de conciliation d’une culture commune et de la diversité culturelle. Si ce n’est à ce modèle qu’adhère le premier ministre lorsqu’il est question d’identité québécoise, alors à quel autre ? À quand une déclaration présentant le Québec comme une nation pluraliste, inclusive, qui se veut libre et maître de choisir son avenir ?