Apprendre des autres pour mieux protéger le patrimoine québécois

Dans un article paru en première page du Devoir du vendredi 27 novembre l’ancien sénateur Serge Joyal n’accorde guère de potentiel au projet de loi sur le patrimoine de la ministre Nathalie Roy. Selon lui, en confiant aux municipalités régionales de comté (MRC) « le rôle de chien de garde », ce projet ne fera que multiplier les procédures sans fournir de résultats. Je suis d’accord avec lui, car le problème de base s’avère que les Québécois francophones sont, malheureusement, peu sensibles au patrimoine.

J’ai eu le privilège de représenter le Québec à la Commission des lieux et monuments historique du Canada pendant seize ans (1995–2011). Ce que j’ai appris de plus fondamental en visitant toutes les provinces, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et en échangeant avec leurs représentants, c’est que le Québec constitue la province la plus riche sur le plan patrimonial de tout le pays mais, pour sa sauvegarde et sa mise en valeur, il n’est même pas à la hauteur de celle de l’Île-du-Prince-Édouard.

Il faut reconnaître que les citoyens d’origine anglo-saxonne ont une approche instinctive à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti et ont su déployer des moyens pour y parvenir. Je m’en suis bien rendu compte en résidant pour la poursuite de mes études universitaires trois ans en Grande-Bretagne, à Édimbourg et à Londres plus précisément. Comme ce type de citoyens anglophones sont présents au Québec, surtout à Montréal, est-ce qu’on ne pourrait pas apprendre d’eux ?

Potentiel anéanti

Pour ne pendre qu’un seul exemple, si l’Université de Montréal s’était inspirée de la façon dont l’Université McGill conserve comme biens publics certains édifices patrimoniaux, la saga reliée à la conservation de l’ancienne Maison mère des Sœurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie n’aurait pas entaché sa réputation ni celle des Amis de la montagne et d’Héritage Montréal. Car elle aurait pu louer le pavillon 1420, boulevard Mont-Royal par bail emphytéotique à une entreprise pour que l’immeuble soit recyclé en complexe résidentiel visant à y loger des étudiants et des professeurs de passage, recyclage d’autant plus souhaitable que l’édifice s’y prêtait fort bien sur le plan architectural et qu’il existe de grands besoins sur le campus à ce niveau. En plus d’assurer l’accès au public à la remarquable chapelle du couvent, l’Université aurait ainsi encaissé des rentes annuelles en bénéficiant des avantages d’avoir un tel équipement situé à quelques minutes de marche d’une station de métro et du REM, et cela tout en contribuant à la préservation et à la mise en valeur patrimoniale de l’arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, voire à l’acceptation potentielle de sa candidature à la liste indicative des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. En vendant ce pavillon au privé, à perte au surplus, l’UdeM a anéanti tout ce potentiel.

Il y a eu heureusement certains progrès dans le bon sens. Ainsi, c’est en se dotant d’une Commission de la capitale nationale à l’exemple de celle d’Ottawa que la ville de Québec a pu réaliser sa formidable promenade Samuel-De Champlain. Et il est urgent de continuer d’agir dans ce sens, en investissant surtout dans le domaine de l’éducation au niveau scolaire et collégial de façon à mettre en évidence l’apport de l’histoire et de la culture au patrimoine naturel et construit. Ainsi, les élèves pourraient apprendre que c’est grâce à l’adhésion au patrimoine de citoyens d’origine anglo-saxonne que le tissu urbain montréalais développé par les francophones a pu être enrichi, du parc du Mont-Royal, des grands cimetières qui lui sont adjacents, de nombreux squares et d’autres biens patrimoniaux propres à leur culture, contribuant graduellement à créer une ville qui est devenue unique en son genre en Amérique du Nord.