«Homo sapiens» en a vu d’autres…

La présente pandémie provoque d’inévitables détresses psychologiques dans la population, notamment chez les jeunes, comme en témoignent de nombreux reportages et articles parus dans plusieurs médias depuis quelques semaines. À titre d’exemple, l’Association des pédiatres du Québec a publié ce communiqué le 5 octobre dernier : les restrictions sanitaires sont en train de créer de sérieux problèmes chez toute une génération d’ados, on peut même parler d’un « sacrifice générationnel ». Or, de telles mises en garde ne contribueraient-elles pas à augmenter le niveau d’inquiétude chez les jeunes ? Pourquoi faut-il se montrer si alarmiste ? Les jeunes n’ont-ils pas le droit de s’attendre à mieux de la part des adultes ?

Les élèves du secondaire, à tout le moins, aiment entendre du positif, même s’il s’agit de situations difficiles à vivre pour eux et la société. Pourquoi ne pas en profiter pour discuter, voire enseigner, des sujets démontrant que, depuis l’apparition de la vie sur Terre, de nombreux événements dramatiques s’y sont déroulés ? Il y aurait eu un certain nombre de grandes extinctions biologiques, dont cinq grandes extinctions de masse. La fin de l’ordovicien (–438 millions d’années), la fin du dévonien (–370 millions d’années), la fin du permien (–248 millions d’années), la jonction trias-jurassique (–215 millions d’années) et la fin du mésozoïque, voici 65 millions d’années. La grande crise du permien fut la pire de toutes, car environ 95 % des espèces disparurent de la Terre. Pourtant, les êtres vivants continuent de peupler notre planète.

Depuis l’apparition de notre espèce, Homo sapiens, il y a environ 300 000 ans, les humains ont fait face à une multitude de dangers, dont plusieurs épidémies causées par de nombreux agents pathogènes, comme les bactéries, les virus et les champignons.

Le choléra, dont le foyer d’origine est l’Asie, est décrit pour la première fois en Inde il y a 2500 ans. Jusqu’à l’ère chrétienne, quarante épidémies de peste se seraient succédé, selon la Bible. La grande peste noire fit au moins 25 millions de victimes en Europe, entre 1346 et 1353. L’endémie se prolongea durant trois siècles, jalonnée par les épisodes tristement célèbres de la peste de Venise (1575-1577), de Lyon (1628), de Nimègue (1635), de Londres (1665), de Marseille (1720).

Plus près de nous, la grippe espagnole (1918-1919) a tué environ 50 millions de personnes dans le monde, plus que la Première Guerre mondiale. Le plus étonnant est que les jeunes étaient les plus touchés (la moitié des morts étaient des adultes de 20 à 40 ans). Au Québec, environ 400 000 personnes tombèrent malades en 1918, et 3 % en sont morts. Malgré tout, nous sommes toujours là.

Il serait important de discuter avec les ados des événements difficiles vécus dans le passé par l’humain. En racontant aux jeunes notre histoire, en mettant cette pandémie en perspective, nous réussirons à les rassurer. Nous devons leur dire que la vie est belle, malgré tout, et que l’avenir est rempli de promesses. Oui, les temps sont durs depuis le début de l’année, mais nous sommes forts. Nous en avons vu d’autres.