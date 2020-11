Crispation identitaire et détournement de démocratie

Les populistes posent souvent les bonnes questions, mais les réponses qu’ils y apportent s’inscrivent toujours dans une logique génératrice de crispation identitaire basée sur l’ethnie, la race, la religion, la nationalité. Cette logique met l’accent sur les oppositions entre, par exemple, chrétiens et musulmans, nationaux et étrangers (métèques, basanés…), Blancs et Noirs, gens de souche et gens d’origine exogène. Avec, en filigrane — et même parfois en caractères gras — un sentiment de supériorité qui se traduit par une attitude agressive et méprisante.

Il y a chez le populiste une obsession de l’autre qui s’apparente à la fièvre obsidionale. L’autre l’insupporte et provoque en lui une réaction épidermique incompatible avec les ressorts de la démocratie, qui requiert l’adhésion raisonnée et affective de tous les citoyens. Certes, ceux-ci sont partagés par leurs intérêts, leurs croyances, leurs idées ; le rôle de la démocratie est précisément de maîtriser la tendance au fractionnement en élevant le citoyen au-dessus de son identité ethnique, religieuse ou idéologique. Le populiste, quant à lui, exploite les veines de la race, de l’ethnicité ou de la religion, tout simplement parce qu’il appartient à la majorité et qu’il ne peut que profiter de la fracturation de la société.

L’identité, imbue d’elle-même, hypertrophiée, faite de haines et de ressentiments, défigure l’authentique identité faite d’attachement aux traditions, au terroir et aux libertés.

L’Amérique profonde

L’élection de Trump en 2016 n’était pas accidentelle. Beaucoup de commentateurs ont glosé sur l’inadéquation de ce politicien sorti de nulle part avec les traditions et les valeurs du Parti républicain. Or, dès 2012, avant même que Trump déclare son intention de briguer la présidence, Thomas E. Mann et Norman Ornstein ont écrit dans It’s Even Worse Than It Looks que « [l]e Parti républicain d’aujourd’hui est devenu idéologiquement extrémiste, dédaigneux de son héritage politique et socio-économique, allergique à tout compromis, fermé à toute approche rationnelle des faits, des preuves et de la science, et niant toute légitimité à son opposition politique […] ». Par conséquent, Trump, loin d’être en rupture avec son parti, est l’aboutissement logique d’une tendance qui s’inscrit en réaction avec les années 1960-1980 : droits civiques, libération des mœurs, volonté du législatif de contrôler la présidence, métissage démographique, acculturation des esprits, désaffection à l’égard de la guerre — signe de l’émasculation des volontés.

Aujourd’hui, les États-Unis sont divisés quant à la race et à la religion : il suffit de regarder la carte de l’élection présidentielle pour se rendre compte que le centre et le sud, c’est-à-dire la Bible Belt, dont les anciens États esclavagistes de la Confédération (à l’exception de la Géorgie), ont voté républicain, alors que les États multiethniques et multireligieux de la côte est et de la côte ouest ont voté démocrate. Cette division porte les germes de l’intolérance et du fanatisme : on ne traite pas les affaires de race et de religion, chargées d’un passé lourd et encombrant de mauvais souvenirs, comme on traite les affaires du budget ou de l’aménagement du territoire. La religion est entière, elle ne souffre aucun compromis, alors qu’avec les questions relatives à la vie des gens, il y a toujours moyen de moyenner. Dans un discours à l’Université Notre-Dame en 2019, le secrétaire à la justice, William Barr, affirma « qu’un gouvernement libre convenait uniquement à un peuple religieux, mais que, durant les cinquante dernières années, la religion a subi, sur la place publique, les assauts incessants de la montée du sécularisme et du relativisme moral ».

Entre les deux camps, il n’y a aucun dialogue possible, et ce ne sont pas les vociférations et les hâbleries du président Trump, relayées par les péroreurs radiophoniques favoris de l’Amérique profonde (à l’instar de Rush Limbaugh) et les réseaux sociaux, qui arrangent les choses. Cette crispation identitaire nuit au bon fonctionnement de la démocratie, car elle rejette sur les marges les minorités ethnoculturelles, qui, de leur côté, font une surenchère à leur façon en s’enfermant dans leurs propres identités, repliées sur elles-mêmes, aigries et revendicatrices. Ce qui entraîne une fragmentation du tissu social, une fragilisation du pacte civique et une altération du sentiment d’appartenance à la nation.

Si, d’aventure, la démocratie devait périr un jour, ce ne serait pas à cause de la chute d’une météorite sur nos têtes ni des assauts des barbares (elle a vaincu les totalitarismes nazi et communiste du XXe siècle) ; ce serait à cause « des négligences, des fautes, d’une certaine tiédeur dans l’amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption, de ce qui ne choque point les lois mais les élude, de ce qui ne les détruit pas mais les affaiblit… » (Montesquieu, L’esprit des lois, 1758).