Max Gros Louis, ou la fierté autochtone retrouvée

Max Gros Louis aura eu une influence déterminante pour restaurer la place des Autochtones dans le débat politique au Québec depuis près de 60 ans et pour créer une association nationale représentative vouée à la défense des droits des Autochtones à l’échelle du Canada.

Il faut bien comprendre qu’on revenait de loin. Dans les années 1950, dans ma jeunesse, on enseignait toujours dans les manuels d’histoire du Québec que les Autochtones étaient des païens, sinon des barbares, qui massacraient les colons français et torturaient de manière inouïe les pauvres missionnaires qui ne voulaient que le salut de leur âme. Refoulés dans des réserves où la pauvreté matérielle et intellectuelle était rampante, les « sauvages », comme on les appelait toujours dans le langage populaire, étaient moins qu’un prolétariat avili.

C’est contre cette négation de leur humanité que Max Gros Louis s’est d’abord rebellé. Au lieu d’effacer les caractères de son identité, il a décidé de les porter avec fierté. Servi par une haute taille, de près de 2 mètres, il se fait couper les cheveux en crête, qu’il portera ensuite en tresse, toujours vêtu d’une chemise à la manière autochtone.

Il cherche constamment à imposer son identité propre et à valoriser les caractères des nations autochtones du pays ; ce n’était pas à l’époque que mascarade chez les Hurons-Wendats. Des siècles de vie à proximité de la ville de Québec avaient contribué à faire disparaître leur langue, à marginaliser leurs us et coutumes, et à les fondre dans l’univers des « Blancs ».

La prestance de Max Gros Louis, l’assurance du timbre de sa voix, la fermeté de ses convictions, son idée claire de ce dont les Autochtones avaient été dépouillés au cours des siècles faisaient de lui un interlocuteur imposant et crédible, et non un revenant folklorique sans influence réelle.

D’une certaine manière, en relevant ainsi la tête, Max Gros Louis incarnait en lui-même tous les Autochtones du pays bafoués, méprisés, écrasés depuis si longtemps. Il a contribué à ce que chacune des nations autochtones puisse revendiquer sa propre intégrité culturelle et ses droits ancestraux spoliés.

Grand chef de la nation huronne-wendate dès 1964, dont il développe l’autonomie économique, il s’oppose en 1969 au livre blanc du ministère des Affaires indiennes qui visait une fois pour toutes à démembrer les réserves et à intégrer les Autochtones dans l’anonymat de la population canadienne.

Il a été du combat de la Baie-James au début des années 1970, appuyant les Cris à contester devant le juge Malouf l’occupation illégale de leurs terres du Grand Nord par le projet hydroélectrique du « siècle ».

La même année, il est l’un des fondateurs de la Fraternité des Indiens du Canada, devenue aujourd’hui l’Assemblée des Premières Nations, l’interlocuteur incontournable et la voix autorisée de l’ensemble des Premières Nations au pays.

Il a réclamé haut et fort la reconnaissance des droits ancestraux et issus des traités dans la Constitution de 1982. Il est allé aux Nations unies, en France, en Angleterre, plaider avec assurance pour la reconnaissance de l’identité autochtone et celle de leurs droits inaliénables finalement reconnus en 2007 dans la Déclaration internationale sur les droits des peuples autochtones.

Sa longue vie au service de la cause autochtone, sa personnalité jamais belliqueuse bien que ferme dans ses principes, « droit dans ses mocassins », comme il le disait lui-même, sa persévérance dans son bon droit, sa contribution essentielle et sa présence unique à des moments de haute visibilité, comme aux cérémonies de clôture des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, auront fait de lui un personnage influent de l’histoire contemporaine au pays.

S’exprimant dans une langue française de qualité avec intelligence et grand esprit, il aura été le digne successeur de son prédécesseur historique, le grand chef Kondiaronk, qui, en 1701, contribua à définir les bases de la Grande Paix de Montréal en ralliant 39 autres nations autochtones dans une entreprise diplomatique qui marqua l’histoire pour les cent années suivantes.

Voilà un exemple admirable d’une réussite humaine, comme l’écrirait avec justesse la poétesse innue Joséphine Bacon. Max Gros Louis aura été un pionnier prophétique de la Réconciliation dans laquelle le pays tout entier est aujourd’hui engagé. Il n’y aura plus jamais de retour à un passé honteux, mais plutôt un regard sur la voie brillante vers un avenir respectueux et profondément reconnaissant pour celui qui avait entrevu depuis longtemps qu’il y avait une autre manière de vivre l’égalité et le respect de la diversité des destins.

Max Gros Louis, nous t’honorons, et nous nous souviendrons combien tu nous auras rendus meilleurs, nous guidant au-delà de notre passé colonial vers une société humaniste.