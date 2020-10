Ces lieux qui font du bien à l’âme

M. Legault, M. Dubé et le Dr Arruda ont comme objectif de li-miter la propagation de la COVID-19 dans la population. Pour atteindre cet objectif, il était important de cibler les lieux où les éclosions se produisaient, me semble-t-il. Or, selon les dernières données, les lieux de cette propagation seraient majoritairement les milieux de travail et les écoles.

Contre toute logique, M. Legault, M. Dubé et le Dr Arruda ont décidé de fermer des lieux où la COVID-19 ne faisait pas de ravages, ou peu : notamment les théâtres, les cinémas, les musées, les bibliothèques et les restaurants. Je crois qu’il en est de même pour les bars (sauf karaoké), les centres de conditionnement physique, de yoga, de danse. Ces lieux ont été tellement bien tenus, à partir de leur ouverture en juin ou en juillet dernier, qu’il n’y avait pas d’éclosions (ou peu, s’il y en avait : comme le gouvernement du Québec ne publie pas la liste des lieux où il y a des éclosions, on est dans le vague).

Puisqu’il n’y avait pas d’éclosion, la fermeture de ces lieux n’est pas cohérente avec l’objectif visé et, par ailleurs, il s’agit de lieux qui font du bien à l’âme. Les Québécois ont bien besoin de tels lieux étant donné que leurs contacts sont limités aux personnes de leur bulle familiale ou, s’ils vivent seuls, au contact d’une seule autre personne. Inutile de se mentir : on est en confinement et, pour que les Québécois n’aient pas de problèmes de santé mentale, le maintien de l’ouverture de ces lieux doit être préféré à celle des commerces au détail, par exemple.

Je ne crois pas que le magasinage fasse beaucoup de bien à l’âme et, quant à fréquenter les salons de coiffure, on ne peut pas aller se faire couper les cheveux tous les jours ! Pourquoi les salons de coiffure et les commerces au détail sont-ils restés ouverts, et pas les théâtres… ? M. Legault, M. Dubé et M. Arruda, il faut des fermetures, mais faites-les dans les lieux où il y a beaucoup d’éclosions ; permettez aux Québécois de se faire du bien à l’âme ! La COVID sera avec nous pendant probablement encore 1 an !

Pour diminuer la propagation de la COVID-19, il faut faire aussi un dépistage massif de la population et une recherche de contacts efficace : c’est l’une des lacunes du Québec. Quant à la recommandation du ministère de la Santé pour le dépistage dans les CHSLD, elle est déficiente. Seulement 10 % du personnel doit se soumettre à un test hebdomadaire. Pas étonnant que la COVID-19 se soit invitée à nouveau dans les CHSLD. Je crois que cette recommandation devrait être changée.