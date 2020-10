Il faut mettre fin aux subventions au secteur des énergies fossiles

Lettre adressée au premier ministre Justin Trudeau.

Cette semaine marquait le premier anniversaire de votre réélection. Voilà donc cinq ans que vous êtes au pouvoir, quatre à la tête d’un gouvernement majoritaire.

En cinq ans, qu’avez-vous fait pour protéger l’avenir de nos enfants ?

Vous nous répondrez que vous avez mis un prix sur le carbone, investi dans le transport en commun et certaines infrastructures vertes, revu des processus d’évaluation environnementale, donné plus de place aux scientifiques, mis sous protection de nouveaux territoires, planté une partie des arbres promis, interdit certains plastiques à usage unique et misé sur une économie verte.

Pour tout cela, nous vous sommes reconnaissantes. Mais c’est nettement insuffisant pour protéger la vie sur Terre telle qu’on la connaît. Il faut des gestes forts, beaucoup plus forts.

Le premier devoir d’un gouvernement est de protéger la santé et la sécurité de sa population contre une menace dont il connaît la gravité. C’est le cas des changements climatiques. Vous savez que ce sont nos enfants qui seront les plus durement touchés.

Sortons des énergies fossiles

Vous connaissez les chiffres. Vous savez que le Canada ne pourra jamais atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) sans commencer immédiatement à sortir des énergies fossiles. C’est mathématiquement impossible.

Nous vous demandons de mettre un terme à toutes subventions au secteur des énergies fossiles. Cela comprend un abandon immédiat du projet de réfection de TransMountain, estimé à plus de 12,6 milliards de dollars. Une fois construit, ce pipeline devra être rentabilisé durant des décennies. Voilà qui va à l’encontre du gros bon sens climatique.

Les investisseurs privés l’ont compris en sortant de plus en plus des sables bitumineux. Comment pouvez-vous justifier que de l’argent public serve à financer la destruction de notre monde ?

Nous vous demandons d’utiliser les 12,6 milliards de dollars de fonds publics consacrés à TransMountain pour soutenir directement les travailleurs et les travailleuses du secteur des énergies fossiles et leurs communautés. 12,6 milliards divisés par le nombre de personnes touchées, c’est suffisamment d’argent pour les accompagner directement dans une transition juste et verte. Pas un sou ne devrait aller à des entreprises qui détruisent les bases de la vie sur Terre. Ni à celles qui dissimulent leurs profits dans des paradis fiscaux. Il faut aider les gens et les communautés directement.

Pour relancer l’économie, adoptons des mesures qui permettront de répondre aux besoins humains dans le respect des limites des écosystèmes. Donnons-nous les moyens de réduire la taille de notre empreinte écologique et de créer de la richesse sociale. Finançons le réaménagement de nos milieux de vie, l’agriculture biologique régénératrice locale, la réduction du gaspillage (notamment alimentaire), l’économie circulaire, l’efficacité énergétique, le transport collectif, la rénovation et la construction écologiques, la production d’énergies renouvelables, l’économie sociale, et 101 autres idées pour une relance juste et verte.

Les plus grandes richesses naturelles du Canada ne sont pas son pétrole, son gaz et son charbon, mais ses citoyens et citoyennes dans un environnement sain. Nous avons des compétences et des connaissances extraordinaires et surtout une capacité à innover et à coopérer solidairement comme peu de pays dans le monde. Elles sont là, nos forces. Mettons-les au service du bien commun. Utilisons-les pour protéger l’avenir des enfants sur Terre.

Pendant que le climat est encore vivable sur notre petite planète bleue, pendant que la vie foisonne en nous et autour de nous, nous attendons de vous le courage d’imposer ce qui doit l’être.

Il faut que la vie gagne.

*Signataires :

Geneviève Chagnon, mère de Margot ; Eve Landry, pour Frédérique et Louis ; Mélissa Mollen-Dupuis, mère de Thalia et Elias ; Anaïs Barbeau-Lavalette, mère de Manoé, Ulysse et Mishka ; Véronique Côté, mère de Lucile ; Marika Ivert, mère d’Artur et Andreas ; Hélène Dufresne, mère de Tara et Flore ; Marie-Eve Leclerc, marraine d’Élodie et Marguerite ; Laure Waridel pour Colin, Alphée, Justine, Félix, Gabriel, Theodora et tous les enfants du monde ; Danielle Dansereau, mère de Thomas et Noémi, grand-mère de Léonie, Théodore, Bettina et Anaïs ; Marie Bilodeau, mère de Louka et Noé ; Geneviève Poirier, mère de Marissa, Flavie et Sorane ; Ananda Fitzsimmons, grand-mère d’Emanuel, Kiara et Léandre ; Denise Bélanger pour Jasmine et Nicholas ; Manon Dubois Crôteau, mère de Rose ; Lise Baroni Dansereau, belle-maman de Sophie, Marie, Danielle, Jean, Jérôme, Sylvain, Patrice, Paul, Pierrot et grand-maman de 21 petits-enfants ; Sophie Dansereau, mère de Barbara, Florence, Olivia, Delphine et Arthur et grand-mère d’Adrien ; Guylaine Bombardier, mère de Jean Victor ; Greg Keith, père d’Amy et grand-père de Léopold et Basile ; Josée Beaudet, mère de Brigitte et Anne, grand-mère d’Alexandre, Clara, Naomie et Téo ; Sylvie Cantin pour Éliane et Jérémie ; Jena Webb MAF pour Joakim, Mikaël et Emerik ; Mireille Elchacar, mère d’Albert et d’Alexandra ; Evelyne Barriault, mère de Flavie et Mia ; Jennifer Smith, mère de Ash et Aria ; Alexandra Haedrich, mère d’Émilie ; Emilie OBrien et Billy Mavreas, mère et père de Leon, et tante et pour Audrey, Sage, Victoria, Evan, Julien, Friend, Henry et Leonidas ; Kathryn DeKoven, mère de Penelope et Jasper ; Robyn Fadden, mère de Alden ; Leah Temper, mère de Sapphira et Zia ; Philippa Duchastel de Montrouge, mère de Nioca ; Kelly Martin, mère d’Olivia et Gabriel ; Francisco Ruge, père de Gabriel et Oliva ; Shona Watt, mère de Celeste ; Alayne Moody, mère de Leo et Audrey ; Natalie Caine, mère de Yuri ; Dannielle Dyson, mère de Taj et Deszmo ; Heidi Rood, mère de Jonah Ostrowski ; Louise Condrain, mère d’Aurélie, Anissia, Marjolaine, Zoé, Mathilde, Flavie, Domitille, Pėnélope et grand-mère de Alix, Loïc, Émile, Élisabeth, Gabriel et Esmée ; Carole Mainville mère de Guillaume et grand-mère de Clarence ; Stéphanie de Bollivier, mère de Céliane et Damien ; Cécile Roy, tante de 8 neveux et nièces, grande-tante de 9 ; Christine Fournier, mère de Manolo et Louanelle ; Sophie Morin, mère de Brian, Marianne, Félix et Sarah ; Diane J Gagné, mère de Camille et Simone ; Céline Poissant, mère d’Emmanuel, Ludovic et Camille et grand-mère d’un petit humain qui arrivera au printemps ; Susan Scott-Evans, mère de Katharine, Charlotte et Thomas, grand-mère de Rosie, Finn, Audrey, Félix, William, Alexander et Silas ; Lise Dubé, mère de Camélia, Guillaume et Claudelle et grand-maman de Cali ; Christiane Côté, mère d’Amélie ; Emmanuelle Larocque, mère de Estéban et Dalianne ; Béatrice Loubier, mère d’Adèle ; Sylvie Gagné mère de Colin, Marion et grand-mère de Marilou ; Sophie Edelman, mère de Joseph et Pema ; Marie-Claude Lord, mère de Jacob et Jean-Lou ; Carole Blondeau, mère de Guillaume, Catherine, Marianne et grand-mère de Anabelle et Etienne ; Monique Dupras pour tous les enfants du monde ; Lynda Youde pour France, Olivier, Livia et Alicia ; Claudy Harvey, mère de Gabrièle et Nathanielle, mata de Constance ; Caroline Voyer mère de Samuel, Camille et Alexis ; Anne-Marie Chapleau pour Guillaume, Nicolas, Rachel et Frédéric, Daphné, Lily, Agathe, Charlie, Annabelle, Emma, Antoine, Alice, Artémis ; Johanne Saucier, mère de Marie Ève, Angélique et pour Évan et Kael ; Rosemary Gagné, mère de Zéphyr belle-mère d’Alpha, Jada et Ismael et pour Moïra, Braham, Egon et Cezanne ; Julie-Eve Proulx pour mes enfants Malik, Raphaëlle et Guillaume ; Marie Claude Goudreault, mère de Zaya et Matéo et pour Charles ; Caroline Le Blanc, mère de William, Rose et Mathis ; Maria Pastor, mère de Thomas et Aitana ; Brenda Plant, mère d’Aiden et Gregory.