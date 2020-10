Haro sur la dérive technocrate des universités

Deux semaines ont passé avant que ne s’ébruite ce qu’on pourrait appeler l’affaire Lieutenant-Duval, du nom de cette professeure en histoire et théorie de l’art de l’Université d’Ottawa accusée de racisme par ses étudiants et lâchement stigmatisée par la direction, et avant que plus d’une trentaine de ses collègues ne diffusent une lettre de protestation dans les médias. Rappelons que, dans un cours sur les identités sexuelles, l’enseignante a osé prononcer ce même mot tabou qui, dans un contexte d’ailleurs pas très éloigné de celui-ci, était banni, il y a deux mois, de la réédition française d’un célèbre roman d’Agatha Christie aux Éditions du Masque. L’enseignante aura beau n’avoir voulu offenser personne, avoir légitimement plaidé l’importance de contextualiser les choses et d’en débattre, on l’a immédiatement jugée et condamnée sans autre forme de procès. Ainsi va la vie à l’ère des réseaux sociaux.

Ce cas n’est pas unique ; ils sont de plus en plus fréquents aux États-Unis et, au Québec, on se souvient de la cabale toute récente d’étudiants contre une professeure de l’Université Concordia qui leur avait parlé du fameux essai de Pierre Vallières. Ce qui a pu conduire le milieu universitaire à de telles dérives, on ne le sait que trop. La question est largement documentée, et les ouvrages dénonçant l’abandon par l’université de son rôle critique et formateur au profit de la gestion entrepreneuriale sont bien connus. Michel Freitag s’interrogeait sur ce dérapage, il y a déjà vingt-cinq ans, dans Le naufrage de l’université.

Aujourd’hui, le développement des réseaux sociaux aidant, nous en récoltons les fruits pourris. Car c’est bien cette conception technocrate de l’université qui a rendu possibles de telles aberrations. D’une part, parce que l’implantation d’un mode de gestion qui transforme les étudiants en « clients » arrime les savoirs aux besoins du marché, desquels découlent inévitablement un nivellement par le bas et une banalisation des diplômes ; ce qui compte, ce n’est plus d’apprendre, de remettre en question, de réfléchir, mais tout bêtement d’être compétent. D’autre part, parce que cette conception gestionnaire invite les universités à entrer dans un mode de concurrence, à vouloir agrandir leur marché, à se battre entre elles pour attirer les étudiants dans leurs programmes, et donc à céder à la moindre réaction épidermique d’étudiants qui, dans la logique de cet endoctrinement, préfèrent le confort de l’ignorance à l’instabilité de la pensée critique. On a là l’effet pervers du marché : il ne faut pas mécontenter un client.

Solidarité

On aura beau dire, comme les professeurs de l’Université d’Ottawa qui se sont portés à la défense de leur collègue, et le rappeler sur toutes les tribunes, que la mission des universités est de « développer l’esprit critique », cela risque de ne rien changer sans une mobilisation militante de l’ensemble des corps professoraux. Car cela dure depuis trop longtemps. Redisons-le tout de même encore une fois : le rôle d’un professeur, ce n’est pas de conforter les étudiants dans leurs présomptions, de les rassurer, mais de les mettre à l’épreuve de la connaissance, de leur communiquer un savoir qui les instruit et qui les dépasse. De les placer en position d’interroger le monde qui les entoure. Non pas de refuser le débat, mais d’être en mesure de le poser. Non pas de porter des opinions en absolu, mais d’apprendre à poser les bonnes questions, car c’est par l’interrogation qu’on approfondit l’espace vivant du monde.

Il faut espérer que l’affaire Lieutenant-Duval sera la dernière du genre. Que cette affaire posera une limite. Limite à la dévaluation et à la dévalorisation des technocrates à l’égard de l’enseignement supérieur, du savoir, de la connaissance, de la richesse intellectuelle, et donc à l’égard de ceux dont le rôle est de la révéler, de la nourrir, de la diffuser, de la partager : les professeurs et les étudiants. Maintenant, et massivement, nous opposons notre refus le plus catégorique au mépris institutionnel, à l’aliénation de notre liberté pédagogique et à son sacrifice sur l’autel du conformisme, de la rectitude politique, de la censure, du moralisme vertueux de l’idéologie bien-pensante. Car ce mépris est devenu un affront, et demain il risque de prendre la forme d’une intolérance acharnée. Ne pas répliquer, ce serait faire aveu de résignation et, pire, de lâcheté. La solidarité envers notre collègue de l’Université d’Ottawa se veut garante de l’estime envers nous-mêmes.

*Ce texte est signé par 160 professeurs.