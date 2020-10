Mots interdits?

Patrick Moreau est professeur de littérature à Montréal, rédacteur en chef de la revue Argument et essayiste. Il a notamment publié Ces mots qui pensent à notre place (Liber, 2017) et La prose d’Alain Grandbois, ou lire et relire Les Voyages de Marco Polo (Nota bene, 2019).



« Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais : […] Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le nez si écrasé, qu’il est presque impossible de les plaindre. »

Vous êtes choqués ? C’est parce que ces deux phrases de Montesquieu sont citées en dehors de tout contexte. À première vue, elles pourraient faire croire que le célèbre philosophe des Lumières était raciste, mais ce serait se méprendre. En fait, elles sont tirées d’un célèbre chapitre antiesclavagiste du traité De l’esprit des lois dans lequel l’écrivain démonte un à un, en usant de l’ironie, les arguments des défenseurs de l’esclavage.

Si j’ai choisi cet exemple, c’est que l’ironie apparaît comme la pierre de touche idéale pour montrer que le sens des mots que l’on emploie ne dépend pas d’eux-mêmes, mais bien du sens qu’on leur donne en les intégrant dans une phrase, puis en intégrant celle-ci dans un discours.

Ce n’est évidemment pas la même chose d’utiliser le mot « nègre » dans un graffiti raciste et de mentionner dans le cadre d’un cours ou dans celui d’une réunion de journtalistes le titre d’un essai de Pierre Vallières, d’un traité d’histoire africaniste de Cheikh Anta Diop ou encore celui d’un roman de Dany Laferrière. Une telle distinction relève tellement de l’évidence qu’on ne devrait avoir besoin de la faire. Penser autrement, c’est revenir à une conception prélogique du langage dans laquelle il existe des mots tabous, indépendamment de leur usage.

Il est d’ailleurs pour le moins étonnant qu’une telle conception ait pu se faire jour jusqu’au cœur de l’université. Cela témoigne éloquemment de l’étrange régression intellectuelle où l’on tombe dès lors que l’on ne s’intéresse plus qu’aux symboles et aux images, superficielles par définition, aux dépens de la réalité. Depuis la photo fameuse d’un char allégorique un jour de Saint-Jean jusqu’à l’injonction de déclarer croire au racisme systémique, en passant par le déboulonnage de statues, nous nageons dans des luttes symboliques qui se nourrissent de perpétuels émois scandalisés, mais qui ne font guère qu’effleurer la réalité, tout en débouchant sur un avatar contemporain du pharisaïsme.

On peut se choquer également de la réaction qui est celle d’administrateurs d’établissements d’études supérieures qui acceptent de donner crédit à de telles dénonciations en sanctionnant ceux qui sont prétendument coupables d’avoir prononcé le mauvais mot. Ils font ainsi bon marché de la liberté d’expression comme de la liberté pédagogique qu’ils seraient censés défendre.

Le clientélisme

On devine évidemment que cette attitude inconséquente et lâche est liée à la peur qu’ils ressentent, s’ils ne réagissent pas rapidement, de se voir eux-mêmes, ou leurs institutions, associés au racisme dans une de ces campagnes de lynchage médiatique qui sont apparemment le progrès le plus éminent que nous auront apporté les réseaux sociaux. Une telle peur n’est d’ailleurs pas complètement irraisonnée. Lorsque ne règne plus que le clientélisme le plus effréné, il n’est plus la moindre valeur qui compte face à la crainte d’une publicité négative. L’étudiant est roi ; la liberté académique n’a qu’à bien se tenir.

Ne nous y trompons pas cependant. La peur n’est pas le seul motif de ce silence pusillanime et oppressant. Derrière chacune de ces dénonciations, de ces suspensions, de ces carrières mises de côté ou carrément brisées s’expriment des pouvoirs, véritables et bien réels ceux-là, même s’ils se voilent derrière l’écran de fumée de prétextes moralisateurs. D’abord celui des administrateurs, qui tiennent là un motif à leurs yeux inattaquable pour piétiner les droits de leurs salariés et acquérir au détour une arme qui leur permet, dans le cas des universités, de s’attaquer à l’autonomie professionnelle dont jouissent leurs professeurs et leurs chercheurs. Ceux-ci ont bien raison de s’inquiéter.

De plus, il ne faut pas non plus faire preuve de naïveté et croire que les individus qui dénoncent ainsi des collègues ou leurs professeurs ne sont motivés que par des raisons nobles et au-dessus de tout soupçon. Il ne s’agit évidemment pas de tolérer le racisme lorsque celui-ci se manifeste intentionnellement. Mais il y a une passion malsaine à jouer en permanence la vertu outragée et à susciter à répétition des dénonciations souvent injustifiées. Le sentiment de toute-puissance que procurent de tels agissements — et que la réaction démissionnaire des institutions ne fait, bien sûr, qu’encourager — ne devrait pas être tenu pour quelque chose d’éthique dans une démocratie.

Là aussi s’exprime d’ailleurs un pouvoir, mais pas celui qu’on croit. C’est un pouvoir de nuisance qui mine la cohésion sociale, comme la solidarité, et qui se voit encouragé en sous-main par des compagnies multimilliardaires qui font leurs profits de cette déferlante de moralisme, de sottise et de haine. Ce n’est pas tant le pouvoir d’individus ou de groupes qui se manifeste ainsi que celui qui nous dresse les uns contre les autres dans des luttes insensées afin que nous oubliions à qui appartient cette arène dans laquelle nous nous affrontons. Pouvoir diffus, certes, mais pouvoir quand même… et terrifiant.