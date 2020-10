La destruction du rêve américain et la «trumpisation» des États-Unis

Historien, sociologue, écrivain, Gérard Bouchard enseigne à l’Université du Québec à Chicoutimi dans les programmes en histoire, sociologie/anthropologie, science politique et coopération internationale. Il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs.

Il est maintenant bien établi que l’élection de Trump à la présidence des États-Unis n’est pas la cause de la crise que vit ce pays, mais le résultat, et comme la confirmation d’une décomposition qui était en cours depuis longtemps. Si j’avais à mettre le doigt sur une source (parmi d’autres) de cette dérive, je pointerais l’effritement du grand rêve américain, le fameux American Dream. C’est en même temps affirmer qu’il faut chercher dans la culture l’un des principaux facteurs de désintégration de ce pays. Car ce que les États-Unis donnent à voir présentement, c’est ce qui peut survenir à une société quand elle ne rêve plus ou que ses rêves se désaccordent.

Je crois en effet que ce mythe fondateur était au cœur de l’imaginaire national américain où il servait d’appui à d’autres mythes très puissants — je parle ici de mythes au sens de valeurs, d’idéaux, de rêves collectifs. C’était le cas, par exemple, de l’exceptionnalisme, cette volonté de se constituer en une société différente, sans précédent, supérieure aux autres. C’était le cas du mythe universaliste selon lequel les États-Unis avaient le devoir de répandre leur modèle à travers le monde. Le même principe inspirait le mythe du melting-pot qui opérait toutefois dans le sens inverse : ici, c’était le monde en quelque sorte qui était invité à gagner les États-Unis pour s’y fondre culturellement afin de participer à la construction de la nouvelle société. Il en allait de même avec le mythe de la renaissance perpétuelle et avec le mythe de la frontière selon lesquels cette société se renouvelait périodiquement en se rajeunissant (pensons au thème de la « new frontier » de John Kennedy). C’est l’American Dream qui soutenait toute cette architecture.

Le contrat fondateur

Ce grand rêve était un assemblage de mythes étroitement ficelés. Mais fondamentalement, il reposait sur un contrat : si quelqu’un travaillait très fort, la société le récompenserait de diverses façons : un emploi stable avec promesse d’avancement, un salaire croissant, les moyens d’acheter une maison, une voiture, et la possibilité de faire instruire ses enfants de sorte qu’ils connaissent un sort encore meilleur que celui de leurs parents.

Ce montage s’est avéré efficace parce qu’il mobilisait, en les conjuguant, des valeurs essentielles : la liberté, la responsabilité individuelle, l’égalité (en début de carrière, théoriquement), une compétition supposément équitable arbitrée sur la base du mérite, le développement et l’expression à volonté de ses talents, de ses aptitudes, la sécurité et le confort matériel (pouvant mener à la prospérité), la foi dans l’avenir, le tout axé sur l’ascension sociale et irrigué par le religieux.

Le mythe reposait aussi sur un pari audacieux en combinant deux objectifs difficilement conciliables : d’un côté, une grande autonomie octroyée aux individus livrés à la poursuite de leurs intérêts ; de l’autre, la conjonction de ces égoïsmes pour assurer l’intégration et la croissance de la société. Du point de vue des gouvernants, il comportait aussi un avantage inouï. Si un individu ne connaissait pas le succès, il n’avait pas à en blâmer la société mais lui-même : il n’avait pas fait suffisamment d’efforts, n’avait pas manifesté assez de talent, d’audace, etc. Chacun était responsable autant de son échec que de sa réussite.

Il est aisé d’entrevoir les corollaires de cette disposition. Elle incitait peu à la contestation sociale (la société était bonne – « fair »), elle justifiait et protégeait les hiérarchies sociales et ellefaisait accepter les inégalités. L’État, quant à lui, se sentait peu responsable des déclassés et peu contraint de leur venir en aide. On reconnaît là des traits saillants de la société américaine.

Il est remarquable qu’une machinerie aussi efficace, aussi robuste et, à tout prendre, aussi improbable ait pu prendre forme. En plus, elle est née non pas d’une théorie et encore moins d’un plan, mais de la façon la plus pragmatique qui soit, sur unelongue période, une pièce venant s’ajouter aux autres.

Longue dérive… et décrochage

Ce qu’on a observé depuis quelques décennies, c’est le dérèglement de ce montage. Pour diverses raisons, les conditions sur lesquelles il reposait se sont défaites. Pour de nombreux citoyens, l’emploi est devenu précaire, le chômage menace, les salaires stagnent, le prix de la propriété familiale a explosé, l’accès au collège et surtout à l’université s’est beaucoup resserré, les inégalités socio-économiques sont telles qu’on ne peut plus les associer à l’échelle du mérite. Résultat : de plus en plus de sondages montrent que les Américains, en majorité, ne croient plus au grand rêve.

Ces Américains-là ne croient plus beaucoup non plus à l’équité, aux institutions politiques, aux tribunaux, aux médias, aux élites, à leur société : le contrat fondateur a été violé. Ils croient cependant que leur société a besoin d’une bonne dégelée. En 2016, ils ont donc choisi de ruer dans les brancards. On sait ce qui est arrivé.

Quelle sera la suite ? Selon des analystes américains, même si Trump est battu en novembre, les forces qui l’ont conduit au pouvoir vont demeurer. S’ils ont raison, il pourrait y avoir d’autres Trump en attente. Jusqu’à ce que le contrat fondateur soit réparé. Ce pourrait être long.