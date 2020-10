Lutter contre le racisme sous toutes ses formes

Après avoir longtemps hésité, je prends la parole publiquement aujourd’hui pour ajouter ma voix à celles des gens qui pensent qu’après des mois de tergiversations, il est temps d’agir sur le racisme au Québec.

Si l’on ne se concentre pas sur l’objectif à atteindre collectivement, le débat actuel sur le racisme systémique contribuera à nous diviser au lieu de nous rassembler pour enrayer ce phénomène dans notre société.

Mon but n’est pas de dire qui a tort et qui a raison. Je pense humblement que, comme plusieurs autres enjeux de notre société, tels que l’aide médicale à mourir, la violence faite aux femmes ou la parité hommes-femmes, le racisme ne doit pas être traité dans la partisanerie, car pendant que les partis politiques s’obstinent sur des définitions, des citoyens subissent du racisme et de la discrimination en emploi, en matière de logement ou de la part de policiers.

Des solutions pragmatiques

Que le racisme soit systémique, institutionnel, d’État… il est clair qu’aucun gouvernement ne devrait tolérer quelque forme de racisme ou de discrimination que ce soit. Le phénomène est assez documenté depuis des années et nous disposons au Québec de solutions pragmatiques pour lutter efficacement contre celui-ci.

Depuis 2017, il y a eu une consultation avortée, un « forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination » et le dépôt du projet de loi « visant principalement à faciliter l’accès au marché du travail aux personnes qui font partie d’une minorité visible en raison de leur origine ethnique ou de la couleur de leur peau et à lutter contre la discrimination et le racisme ». Si, comme je le propose, cet enjeu devenait non partisan, le gouvernement du Québec n’aurait pas eu besoin de créer le groupe d’action contre le racisme en juin 2020 et surtout d’exclure la participation à ce groupe des députés de l’opposition.

Lorsqu’on connaît l’empressement du gouvernement Legault dans plusieurs dossiers jugés prioritaires, il est d’ailleurs surprenant qu’après bientôt cinq mois, les recommandations du groupe se fassent encore attendre et qu’à ce jour la liste des personnes et groupes consultés ne soit pas encore rendue publique.

En changeant la façon de travailler dans ce dossier, je suis convaincu que nous arriverons à des solutions plus rapidement. Par contre, cela demande de la bonne volonté de part et d’autre pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : mettre en œuvre rapidement des mesures pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Là-dessus, il faudrait faire confiance aux 125 députés de l’Assemblée nationale, qui nous ont déjà démontré par le passé leur grande capacité à travailler ensemble sur des dossiers complexes.

Sortir la partisanerie de la lutte contre le racisme et la discrimination sera gage de succès et nous évitera des débats stériles dont le Québec n’a pas besoin en cette période difficile au cours de laquelle nos efforts doivent se concentrer sur la gestion de la pandémie.

En plus d’un travail non partisan, il serait opportun d’évaluer la création d’un Secrétariat à la lutte contre le racisme et la discrimination, dont le rôle pourrait être de travailler avec tous les ministères afin de faciliter la mise en œuvre de mesures spécifiques, comprenant notamment l’accès à l’emploi, au logement ainsi qu’aux divers programmes gouvernementaux. Cette évaluation devrait tenir compte de la possibilité de confier un tel mandat au Vérificateur général du Québec, le but étant de mesurer nos progrès.

Le Québec est naturellement accueillant, mais, comme ailleurs dans le monde, nous pouvons améliorer la situation de plusieurs Québécois qui se sentent comme des citoyens de seconde zone. Malgré l’adoption de lois comme la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, celles-ci ne sont pas appliquées sans une réelle volonté politique. Les appliquer serait déjà un pas de géant.

Au lieu de continuer à débattre encore pendant plusieurs mois, le temps est venu de travailler tous ensemble pour lutter contre le racisme et nous assurer par divers mécanismes que nos actions porteront leurs fruits. Il est minuit moins une pour agir !

* L’auteur s’exprime ici à titre personnel.